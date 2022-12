Μπακογιάννη: Για πρώτη φορά ανησυχώ με την Τουρκία – Φοβάμαι την περίοδο της ακυβερνησίας

Για πρώτη φορά ανησυχώ από το σκηνικό που έχουν στήσει οι Τούρκοι με την επιθετική ρητορική τους και δεν είμαι από αυτούς που προβλέπουν κάθε βδομάδα πόλεμο, τόνισε στον ΣΚΑΪ η Ντόρα Μπακογιάννη, προσθέτοντας ότι «η περίοδος που με φοβίζει περισσότερο είναι αυτή της ακυβερνησίας που θα υπάρχει ανάμεσα στις πρώτες και τις δεύτερες εκλογές». Όπως τόνισε για την επιθετική ρητορική της Τουρκίας, «είναι μια γλώσσα που δεν έχει ακουστεί ποτέ ξανά. Δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν χώρα να απειλεί ευθέως με πόλεμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ», προσέθεσε και απαντώντας γιατί το κάνουν αυτό οι Τούρκοι, τόνισε: Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cow8xvaj85xl) «Η Τουρκία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αμερική και προσπαθούν να τους εκβιάσουνε σε πέντε σημεία: 1) Με την ένταξη Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ 2) Με την επίθεση που έκαναν στην Συρία 3) Με τις διαπραγματεύσεις για την αναβάθμιση των F-16 που τους έχουν αφήσει έξω 4) Τους απέκλεισαν και από τα F-35 5) Με την Ελλάδα Οι Τούρκοι λένε στους Αμερικανούς ότι θα κάνουμε φασαρία αν δεν ανταποκριθείτε στα αιτήματά μας». Η κ. Μπακογιάννη προέβλεψε ότι η Τουρκία θα συνεχιστεί αυτή η ρητορική και θα κάνει προσπάθεια να εκνευρίσει την Ελλάδα, ώστε να κάνουμε εμείς λάθος και να χρεωθούμε κάτι, την πρώτη λάθος κίνηση. Αλλά οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι πεπειραμένες και πρέπει να αποφύγουμε την κακοτιμονιά, σημείωσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. «Φοβάμαι την περίοδο της ακυβερνησίας» Σε ερώτηση για το αν φοβάται μήπως η Τουρκία επιχειρήσει να.. έρθει νύχτα στην Ελλάδα, η κ. Μπακογιάννη απάντησε ότι: «Η περίοδος που φοβάμαι πιο πολύ είναι η περίοδος ακυβερνησίας. Ανάμεσα στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές, τότε που θα είμαστε με υπηρεσιακή κυβέρνηση». Πάντως η κ. Μπακογιάννη σημείωσε ότι «η Τουρκία δεν έχει ποτέ επιτεθεί σε χώρα αρματωμένη και συγκροτημένη. Έχει μπει σε Λιβύη και Συρία σε χώρες που την συγκεκριμένη περίοδο της επίθεσης ήταν διαλυμένες». «Δεν θα έρθει ούτε μέρα ούτε νύχτα ο Ερντογάν – Θα κερδίσει τις εκλογές» Η κ. Μπακογιάννη σημείωσε ότι «δεν θα έρθει ούτε νύχτα ούτε μέρα ο Ερντογάν. Ξέρει ότι κάτι τέτοιοι είναι αυτοκτονικό για την θέση της Τουρκίας αύριο. Θα προσπαθήσει να κάνει την Ελλάδα να κάνει το λάθος», ενώ για τις εκλογές στην Τουρκία, τόνισε ότι: «Πιστεύω ακόμα ότι ο Ερντογάν θα κερδίσει τις εκλογές αφού απέναντί του έχει μια διαλυμένη αντιπολίτευση». Τέλος, αναφερόμενη στα εγκαίνια του Ιδρύματος «Αντώνης Σαμαράς» σημείωσε ότι δεν πήγε καθώς ήταν στην Κρήτη, αλλά προσέθεσε ότι η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη «ήταν μια απάντηση στα σενάρια που λένε ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί θα ρίξουν τον πρωθυπουργό». Ειδήσεις σήμερα «Εκρηκτικό» κλίμα στα ελληνοτουρκικά με την απόφαση Kογκρέσου για F-16 και το διάβημα της Λιβύης Βίντεο: Χελώνα παλεύει με καρχαρία μεσοπέλαγα και τον νικάει Σοκαριστικό βίντεο: 28χρονη πέθανε ξαφνικά ενώ έκανε γυμναστική

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )