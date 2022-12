Ολομέλεια Βουλής: To επεισόδιο στη Βουλή με τη συμπαθέστατη -κατά Τσίπρα- Φωτεινή Πιπιλή – Δείτε βίντεο Η βουλευτής της ΝΔ κατευθύνθηκε στην πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ για να ζητήσει εξηγήσεις μετά από πρόκληση του Λευτέρη Αβραμάκη Η εικόνα της βουλευτή της Α’ Αθηνών Φωτεινής Πιπιλή να κατευθύνεται εκτός εαυτού προς τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου να σπεύδει να τη συγκρατήσει, στο περιθώριο της συζήτησης για την ΕΥΠ στη Βουλή, προκάλεσε, ομολογουμένως, αλγεινή εντύπωση. Άλλωστε, η κ. Πιπιλή είναι πολιτικό πρόσωπο που έχει μεν γωνίες στον λόγο της, έχει όμως διακομματικές συμπάθειες. Όπως καταγράφηκε στην κάμερα του καναλιού της Βουλής, η Φωτεινή Πιπιλή σηκώθηκε από τη θέση της στα δεξιά έδρανα και κατευθύνθηκε στην πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις. Φαίνεται, όμως, ότι πίσω από την έκρηξή της υπάρχει πλούσιο παρασκήνιο. Διότι, πράγματι, η κ. Πιπιλή είχε αντιδράσει φωνασκώντας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κ. Τσίπρα, πλην όμως για λίγα δευτερόλεπτα είχε σταματήσει. Τότε, όμως, άνοιξε κουβέντα μαζί της ο βουλευτής Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ Λευτέρης Αβραμάκης, με την κ. Πιπιλή να του απαντά πως δεν φωνάζει. Τότε, σύμφωνα με παρευρισκόμενους μπροστά στο περιστατικό, ακολούθησε ένα χυδαίο σχόλιο από μέρους του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που προκάλεσε την έκρηξη της κ. Πιπιλή. Μάλιστα, από τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, στην ένταση συμμετέχει σε δεύτερο χρόνο και η βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Τελιγιορίδου, η οποία επίσης καταφέρθηκε εναντίον της κ. Πιπιλή, αν και σε διαφορετικό ύφος από αυτό του Σερραίου συναδέλφου της. Αμεσα ο Πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, την επανέφερε στην τάξη ενώ έσπευσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ώστε να αμβλυνθεί η ένταση. Πιάνοντάς την αγκαζέ, την ανάγκασε να επιστρέψει στη θέση της. Λίγη ώρα μετά και παρά τη μεγάλη ένταση, η κ. Πιπιλή εξήγησε σε συνεργάτες του πρωθυπουργού τι ακριβώς συνέβη και το θέμα έλαβε τέλος. Το περιστατικό σχολιάστηκε και από τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος ξεκινώντας τη δευτερολογία του είπε τα εξής: «Η ένταση και ο διάλογος είναι εντός του πλαισίου της δημοκρατικής λειτουργίας. Θέλω να πιστεύω ότι το περιστατικό που είδαμε με την συμπαθέστατη σε εμένα βουλευτή να σηκώνετε από την θέση της και να ζητά τα ρέστα από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξαναγίνει». Ειδήσεις σήμερα: Γερμανία: Από γραφικοί συνωμοσιολόγοι, επικίνδυνοι τρομοκράτες – Τα σχέδια των «Πολιτών του Ράιχ» Δίκη για το Μάτι: «Λιώνανε τα πόδια του παιδιού μου και δεν υπήρχε κανείς, καιγόμασταν μόνοι μας» Η Σελίν Ντιόν με δάκρυα στα μάτια αποκάλυψε την ανίατη ασθένεια από την οποία πάσχει BEST OF NETWORK 08.12.2022, 19:04 08.12.2022, 18:43 08.12.2022, 16:27 08.12.2022, 13:28 08.12.2022, 18:44 08.12.2022, 14:43

