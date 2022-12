Πιερρακάκης στα εγκαίνια του νέου data center Athens-3: Είναι μόνο η αρχή, δεν έχουμε δει τίποτα «Το πρόγραμμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας ήταν εξαιρετικά φιλόδοξο από την πρώτη ημέρα» ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Είναι μόνο η αρχή, δεν έχουμε δει τίποτα. Μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα και θα γίνουν πολλά περισσότερα» τόνισε στην ομιλία του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στα εγκαίνια του νέου data center Athens-3 που ξεκίνησε με την Lamda Hellix και συνεχίζεται ως Digital Realty. Επεσήμανε ότι «πριν από λίγα χρόνια ήρθαμε εδώ με τον Αδωνι Γεωργιάδη για να δούμε τον χάρτη διασύνδεσης των data, στον οποίο βλέπαμε τα καλώδια να πηγαίνουν στη Μασσαλία, ενώ η Ελλάδα δεν είχε καλώδια data να περνούν από αυτή. Συμφωνήσαμε εκείνη τη στιγμή ότι τα data center είναι ένα πεδίο στο οποίο πραγματικά κάτι έπρεπε να κάνουμε – και να κάνουμε μία πολύ σημαντική διαφορά». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «το πρόγραμμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας ήταν εξαιρετικά φιλόδοξο από την πρώτη ημέρα. Ήταν ένα σχέδιο το οποίο είχε σχεδιαστεί με τη μέριμνα του ίδιου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη ήδη από το 2018 – έναν χρόνο πριν από τις εκλογές. Είχαμε διαπιστώσει εξαρχής ότι έπρεπε να σχεδιάσουμε μία νέα πολιτική για τον τομέα των data center. Όμως υπήρχαν και πολλά ταμπού που σπάσαμε με τον Αδωνι Γεωργιάδη: το 2019, η Ελλάδα ήταν στη λίστα «301» του Αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, μία λίστα στην οποία δεν θέλεις να βρίσκεσαι. Με συγχρονισμένες κινήσεις βγήκαμε από αυτή τη λίστα αλλά στην πορεία καταλάβαμε ότι έπρεπε να φέρουμε επενδύσεις στον χώρο του Cloud – και μπορούσαμε να φέρουμε επενδύσεις στον χώρο του Cloud. Έτσι, βήμα – βήμα, επένδυση – επένδυση, ήρθαμε εδώ, συζητήσαμε με πολυεθνικές εταιρείες και φτιάξαμε ένα πλαίσιο το οποίο δεν αρκούσε απλώς το να λύνεις το πρόβλημα και την εκκρεμότητα του παρελθόντος, δηλαδή να βγούμε από μία προβληματική λίστα, αλλά επιδιώκαμε να κάνουμε το ανάποδο: από ουραγοί να βρεθούμε πρωτοπόροι». Μάλιστα, ο υπουργός έκανε λόγο για την πιο καινοτόμο στρατηγική για το Cloud στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Αυτό το οποίο λέμε «Cloud First Policy». Δηλαδή, καταστήσαμε τον δημόσιο τομέα πελάτη υπηρεσιών Cloud: είτε on-premise cloud, είτε public cloud. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να γίνει μία πάρα πολύ σημαντική μετάβαση σε σχέση με την εικόνα που είχαμε παραλάβει το 2019. Και αυτή η δουλειά έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Πριν από έναν χρόνο βρισκόμασταν εδώ με τα φτυάρια και τώρα βρισκόμαστε σε αυτόν τον χώρο οποίος είναι έτοιμος να ξεκινήσει να λειτουργεί. Δεν υπάρχει καλύτερη μεταφορά, καλύτερο παράδειγμα και καλύτερη αντανάκλαση των τεράστιων δυνατοτήτων που έχουμε σαν χώρα όταν υπάρχουν οι άνθρωποι, η στρατηγική, η βούληση, οι πόροι. Και σήμερα όλα αυτά μαζί βρίσκονται σε συναστρία στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να μπορέσουμε πραγματικά να απελευθερώσουμε δυναμικό που δεν φανταζόμασταν πριν από λίγα χρόνια. Αυτό πλέον συμβαίνει και έκτοτε αυτό δεν θα σταματήσει να συμβαίνει». Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι «οι επενδύσεις δείχνουν τον δρόμο. Τόσο το ATH 3, όσο και το ATH 4, όσο και το Ηράκλειο – η επιλογή της Κρήτης είναι εξαιρετικά στρατηγική σε αυτό που κάνετε συνολικότερα το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι για τα δημόσια data center δημιουργώντας ένα αντίστοιχο του ΕΔΥΤΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Συνεπώς, συνολικά υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε πραγματικά να αλλάξουμε το επίπεδο της χώρας». Ειδήσεις σήμερα: Νέοι δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή» Eντελώς αθώος o αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά, λέει ο Αλέξης Κούγιας Δίκη για Μάτι: Φωτογραφίες των θυμάτων στα έδρανα του Εφετείου από τους συγγενείς τους BEST OF NETWORK 08.12.2022, 11:32 08.12.2022, 15:23 08.12.2022, 13:28 08.12.2022, 16:27 08.12.2022, 14:21 08.12.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )