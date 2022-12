Προκλητικός Τσαβούσογλου για τη μειονότητα: Η Ελλάδα παραβιάζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα «Ποτέ δεν αφήσαμε μόνους τους Τούρκους της Δυτικής Θράκης και ποτέ δεν θα τους αφήσουμε» ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης δέχτηκε την Πέμπτη ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Τούρκος υπουργός προχώρησε σε μια προκλητική ανάρτηση για την Ελλάδα στο Twitter, κατηγορώντας τη χώρα μας για «παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης και των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων» με τη στάση της απέναντι στη μειονότητα. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’nun kıymetli üyelerini Ankara’da ağırladık.Yunanistan, Lozan Antlaşması’nı ve soydaşlarımızın temel insan haklarını ihlal etmeyi ısrarla sürdürüyor.Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız! pic.twitter.com/973xO1VGVY— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 8, 2022 «Η Ελλάδα επιμένει να παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάννης και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των συμπατριωτών μας. Ποτέ δεν αφήσαμε μόνους τους Τούρκους της Δυτικής Θράκης και ποτέ δεν θα τους αφήσουμε» έγραψε σχετικά. Ο Τσαβούσογλου επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει την «τουρκική» ταυτότητα της μειονότητας στη Δυτική Θράκη, προσθέτοντας ότι η χώρα μας δεν επιτρέπει τη χρήση της λέξης «τουρκικά» στα ονόματα σχολείων, ιδρυμάτων, συλλόγων και κοινοτικών οργανώσεων που ανήκουν στην τουρκική μειονότητα «παραβιάζοντας, επίσης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι». Υπενθυμίζοντας ότι «το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έχει καταδικάσει την Ελλάδα τρεις φορές για αυτές τις παραβιάσεις», ο Τσαβούσογλου υπογράμμισε ότι η Αθήνα δεν έχει εφαρμόσει αυτές τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ εδώ και περίπου 15 χρόνια. Ειδήσεις σήμερα: «Δεν σημάδεψα τον οδηγό» – Τι κατέθεσε ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά Εγκληματική αμέλεια ο θάνατος του παιδιού μας, λένε οι γονείς του 11χρονου Βασίλη στις Σέρρες Η μπασκετμπολίστρια και ο έμπορος όπλων – ΗΠΑ και Ρωσία αντάλλαξαν αιχαμλώτους BEST OF NETWORK 08.12.2022, 19:04 08.12.2022, 18:43 08.12.2022, 16:27 08.12.2022, 13:28 08.12.2022, 18:44 08.12.2022, 14:43

