Πώς οι νέες Hello Cards γίνονται ανάρπαστες εκτοπίζοντας τις παραδοσιακές business cards

Οι business cards αποτελούσαν πάντοτε αναπόσπαστο κομμάτι του επαγγελματικού κόσμου και της ανταλλαγής προσωπικών πληροφοριών. Ωστόσο, τόσο η ψηφιακή εποχή, όσο και η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, φαίνεται πως φέρνουν την αλλαγή και σε αυτό τον τομέα, δεδομένης της παγκόσμιας επιτυχίας που αρχίζουν να αποκτά η Hello Card. Πρόκειται για την επαγγελματική κάρτα, στις διαστάσεις μιας πιστωτικής, που περιέχει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας μας, -s, networks, websites κλπ. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα άγγιγμα στο smartphone του παραλήπτη και άμεσα όλα τα στοιχεία μεταφέρονται στις επαφές του.



Όπως συμβαίνει και με τις «παραδοσιακές» χάρτινες business-cards, έτσι και με την Hello Card, ο καθένας μπορεί να την προσαρμόσει στα μέτρα και το στυλ του, μέσα από πολλαπλές επιλογές που καθορίζουν τον σχεδιασμό της και το χρώμα της. Ομοίως και στο περιεχόμενο των πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευμένες στην Hello Card, o κάτοχος μπορεί να προσθέσει τίτλο, φωτογραφία, λογότυπο κτλ.

Η κάρτα χρησιμοποιεί NFC τεχνολογία (near-field communication ή τεχνολογία κοντινού πεδίου), στην οποία βασίζονται και οι ανέπαφες συναλλαγές με τις πιστωτικές κάρτες. Στο εσωτερικό της κάρτας δηλαδή, αποθηκεύονται ψηφιακά τα στοιχεία που επιθυμείτε. Όταν θελήσετε να δώσετε σε κάποιον τα στοιχεία σας, αρκεί να φέρετε την κάρτα κοντά στο smartphone του. Η ζεύξη μεταξύ των δύο θα γίνει αυτόματα και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, οι πληροφορίες σας θα βρίσκονται στις επαφές του. Με τον τρόπο αυτό θα είστε σε θέση να μοιραστείτε στη στιγμή τα στοιχεία επικοινωνίας σας με τρόπο οικονομικό (αφού αφ’ ενός θα γλιτώσετε την τακτική εκτύπωση νέων καρτών και αφ’ ετέρου η κάρτα είναι ανθεκτική έτσι ώστε να αντέχει στη χρήση) και βιώσιμο, δείχνοντας έτσι υπευθυνότητα απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η Hello card είναι ένα καινοτόμο προϊόν που διατίθεται στην Ελλάδα από τα καταστήματα Typecenter (Golden Hall: Κηφισίας 37Α, τηλ. 210 6830 095, Κολωνάκι: Τσακάλωφ 21, τηλ. 210 3635 236, Γλυφάδα: Μεταξά 4, τηλ. 2108940427, Θεσσαλονίκη: Μητροπόλεως 36, τηλ. 2310 257 220).

Επιπλέον, ειδικά για περιστάσεις όπως συνέδρια και εκθέσεις, υπάρχει και μία ακόμα λύση από την Type Center. Πρόκειται για το Hello Diary και το Hello Notebook με ενσωματωμένο Hello Tag. Ο τρόπος που μπορείτε να μεταφέρετε τα στοιχεία σας από το Hello Diary σε ένα smartphone είναι ακριβώς ο ίδιος με την Hello Card.

Info: www.typecenter.gr