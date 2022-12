Σκληρή μάχη Μητσοτάκη – Τσίπρα στη Βουλή για τις παρακολουθήσεις

Your browser does not support the audio element.

Τα κομματικά επιτελεία συνεδρίαζαν όλη τη μέρα χθες για να διαμορφώσουν τη στρατηγική τους και τα σημεία στα οποία θα εστιάσουν τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.