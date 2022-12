Στην Τουρκία φαντάζονται ελληνική εισβολή στα παράλια από… Λέσβο, Χίο, Σάμο Φιλοκυβερνητικά δίκτυα ακολουθούν πιστά τη γραμμή Ερντογάν για δημιουργία «εξωτερικού εχθρού» ενόψει των κρίσιμων προεδρικών εκλογών το 2023 Παναγιώτης Σαββίδης 08.12.2022, 09:44 Ελληνική στρατιωτική «εισβολή» στα τουρκικά παράλια από … Λέσβο, Χίο και Σάμο φαντάζονται Τούρκοι δημοσιογράφοι και αναλυτές, επιχειρώντας να δημιουργήσουν κλίμα κατά της Ελλάδας και ακολουθώντας πιστά την κυβερνητική γραμμή για δημιουργία «εξωτερικού εχθρού» ενόψει των κρίσιμων Προεδρικών Εκλογών στην Τουρκία το 2023. Μιλώντας σε εκπομπή του φιλοκυβερνητικού δικτύου Haber Global, και μπροστά σε χάρτη που εμφανίζονταν τα στρατικοποιημένα νησιά του Αιγαίου, ο καθηγητής πανεπιστημίου και αντιστράτηγος ε.α. Οζγκιούρ Ορ, σχολίασε τις κινήσεις της Ελλάδας με τους νέους εξοπλισμούς -που σύμφωνα με τον ίδιο- δεν βοηθούν στο να καταστεί «θάλασσα ειρήνης» το Αιγαίο. «Αν δούμε αυτόν τον χάρτη, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος στρατιωτικός αναλυτής για να καταλάβει ποιος είναι επιθετικός και ποιος επιχειρεί να λύσει τα ζητήματα με στρατιωτικό τρόπο. Όταν προσπαθήσαμε να δείξουμε τα σημεία των ελληνικών εξοπλισμών στα νησιά δεν έμεινε κενός χώρος στον χάρτη και γέμισε όλος. Το Αιγαίο έτσι δεν μπορεί να γίνει θάλασσα ειρήνης» δήλωσε ο Ορ. Δυναμιτίζοντας ακόμη περισσότερο την προκλητική ρητορική, η παρουσιάστρια – δημοσιογράφος Σαγνιούρ Τεζέλ, συμπλήρωσε στην τοποθέτηση Ορ πως: «οι Έλληνες το 1919 ήρθαν στη Σμύρνη από τη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο» εννοώντας πως τα νησιά αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για επίθεση στην Τουρκία. «Ο λόγος της αποστρατιωτικοποίησής τους είναι συγκεκριμένος. Ο Κεμάλ Ατατούρκ επέμενε στο να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, γιατί στις 15 Μαΐου του 1919 στην απόβαση της Σμύρνης ήρθαν από εκείνα τα τρία νησιά» δήλωσε προκλητικά. Ειδήσεις σήμερα Πώς σχολίασαν τα social media το στριπτίζ του Γρηγοριάδη εν μέσω τηλεδιάσκεψης Το tweet που σόκαρε – Δείχνει τη Ζιζέλ στο κρεβάτι με πρώην συμπαίκτη του Μπρέιντι; Μπαράζ καταστροφών από τους Ρομά – Κλειστή η περιφερειακή Αιγάλεω, αλλαγές στα λεωφορεία Παναγιώτης Σαββίδης 08.12.2022, 09:44 BEST OF NETWORK 07.12.2022, 12:15 08.12.2022, 07:23 07.12.2022, 10:37 08.12.2022, 09:33 08.12.2022, 09:32 07.12.2022, 19:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )