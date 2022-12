Τσίπρας: Αν όλοι είναι συκοφάντες αποχαρακτηρίστε το απόρρητο «Ποτέ δεν επικαλεστήκαμε το απόρρητο για να κρύψουμε τις ανομίες μας, εμείς έχουμε δώσει δημόσια τις απαντήσεις μας» Απαντήσεις στα ερωτήματα που του έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κριτική στο νομοσχέδιο για την ΕΥΠ αλλά και επίθεση για το θέμα των παρακολουθήσεων εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ. Δείτε την ομιλία Ομιλία στη Βουλή στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ΕΥΠPosted by Alexis Tsipras on Thursday, December 8, 2022 Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε την ομιλία του με επίθεση κατά του πρωθυπουργού για την μέχρι τώρα στάση του στην υπόθεση των υποκλοπών καταλογίζοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη «θράσος και δειλία». Είπε συγκεκριμένα: «Το χαρακτηριστικό των ενόχων είναι το θράσος και η δειλία. Ο κ. Μητσοτάκης επί ενάμισι μήνα κρύφτηκε και απέφυγε να προσέλθει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο αποδεικνύοντας τη δειλία. Σήμερα αποδεικνύει και το δεύτερο χαρακτηριστικό της ενοχής, το θράσος». Έκανε σύνδεση με τις τοποθετήσεις για το θέμα των πρώην πρωθυπουργών της ΝΔ, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά (χθες) λέγοντας: «Αυτό που σας βαραίνει πιο πολύ είναι ότι ακόμη και σημαίνοντα στελέχη της παράταξής σας οι δύο πρώην πρωθυπουργοί λένε ότι η επίκληση του απορρήτου επιβαρύνει την δημοκρατία και την παράταξή σας. Οι σταγόνες που δέχεστε δεν είναι από την βροχή αλλά από την παράταξή σας». Ακολούθως έθεσε μία σειρά ερωτήματα στον πρωθυπουργό: «Ποιος αποφάσισε με το που ανέλαβε τη διακυβέρνηση να πάρει στην ευθύνη του πρωθυπουργικού γραφείου την ΕΥΠ; Ποιος διόρισε επικεφαλής κάποιον που δε πληρούσε τα τυπικά, σύμφωνα με το νόμο, προσόντα; Ποιος αποφάσισε να φέρει προς ψήφιση διάταξη που απαγόρευσε στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, να ενημερώνει όσους έπεσαν θύματα παρακολούθησης; Ποιος αποφάσισε να μην κληθούν στην εξεταστική επιτροπή κρίσιμα πρόσωπα, τα οποία σχετίζονται με το σκάνδαλο των υποκλοπών; Ποιος παρεμπόδισε την ΑΔΑΕ στον έλεγχο, τον οποίο οφείλει να ασκεί στην ΕΥΠ, που οδήγησε τον κ. Ράμμο να κάνει λόγο για τείχος σιωπής και για άρνηση συνεργασίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών; Ποιος επικαλέστηκε το απόρρητο για να αδρανοποιήσει στην πράξη την ίδια την εξεταστική επιτροπή; Ποιος αρνείται να δώσει τα έξι ονόματα των αστυνομικών υπαλλήλων, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα το Βήμα μάλιστα, τα οποία είχαν αποσπαστεί στο ΚΕΤΥΑΚ για να χειρίζονται το Predator για λογαριασμό της ΕΥΠ; Ποιος; Κάποιος τρίτος; Εσείς τα αποφασίσατε όλα αυτά». Δείτε τη συνεδρίαση στη Βουλή «Ας μας βοηθήσετε να καταλάβουμε και εμείς ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι είστε ένας εξαπατημένος παραπλανημένος και εξαπατημένος από τον ίδιο σας τον ανιψιό το ίδιο σας το αίμα; Αν είστε παραπλανημένπς είστε ανεπαρκής. Αν όμως είστε ο ιθύνον νους τότε είστε επικίνδυνος πρωθυπουργός. Ήρθατε σήμερα μετά από 40 ημέρες κρυφτό για να εμφανίσετε τον εαυτό σας θύμα. Ότι εμείς σας παρακολουθούσαμε Αντί απαντήσεων εμφανιστήκατε θύμα. Θύμα συκοφαντικών επιθέσεων και σκευωρίας. Λέτε ότι οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν το εύρος του παρακρατικού μηχανισμού δεν εμφανίζουν αποδείξεις. Αυτοί οι άθλιοι δημοσιογράφοι που σέρνουν το πολίτευμα στο βούρκο – δεν είναι ένας – γιατί δεν τους έχετε μηνύσει κ. Μητσοτάκη; Κάντε τους μια μήνυση. Γιατί δεν κάνετε μια μήνυση; Εχετε απάντηση σε αυτό το ερωτημα. Αν αυτό δεν είναι απόδειξη της ενοχής σας τότε τι άλλο είναι; Την ίδια στιγμή που τους λέτε συκοφάντες και δεν τους μηνύετε τους απειλείτε κι από πάνω ότι αν βγάλουν στοιχεία θα πάνε φυλακή. Οφείλετε να κατανοήσετε ότι στις φιλελεύθερες δημοκρατίες η δημοσιογραφική έρευνα συλλέγει στοιχεία και προχωρά σε αποκαλύψεις και από εκεί και πέρα τον λόγο τον έχει η Δικαιοσύνη και οι προβλεπόμενες από το νόμο αρχες. Αφήστε λοιπόν την καραμέλα για αποδείξεις και απειλές. Αν όπως λέτε είστε αθώος κ. Μητσοτάκη ιδού η Ρόδος. Αν υπάρξουν συκοφάντες να πάνε φυλακή. Κάντε τους μήνυση» συνέχισε σε υψηλούς τόνους ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως είπε, μάλιστα, «αν όλοι είναι συκοφάντες και εσείς αθώος αποχαρακτηρίστε τώρα το απόρρητο. Αν είστε αθώος συνδράμετε στο έργο ΑΔΑΕ ώστε να μάθουμε αν υπήρξαν διατάξεις από την ΕΥΠ όλων των προσώπων που εμφανίζονται ως στόχοι. Δώστε στη δημοσιοότητα τα ονόματα αστυνομικών που διαχειρίζονταν το παράνομο λογισμικό. Ψηφίστε αν είστε αθώος μια τροπολογία που να επαναφέρει δυνατότητα ενημέρωσης από την ΑΔΑΕ να ενημερώνει σε παρόντα χρόνο» «Χθες απηύθυνα ερώτημα στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ να αναζητήσει τα στοιχεία που εσείς λέτε ότι δεν υπάρχουν. Σύμφωνα με τον νόμο έχουμε δικαίωμα να γνωρίζουμε όπως όλος ο ελληνικός λαός. Την κίνηση που έκανα χθες θα την επικροτήσετε ή θα κρυφτείτε πίσω απ το απόρρητο; Διαβάζω από χθες διαρροές και δημοσιεύματα ότι εκτροπή αποτελεί η εφαρμογή του νόμου και να πάρουμε τα στοιχεία» πρόσθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Περιμένω ξεκάθαρες απαντήσεις «Περιμένω να μας πείτε ξεκάθαρα αν η ΕΥΠ παρακολουθούσε και άλλα πολιτικά πρόσωπα πέρνα του Νίκου Ανδρουλάκη. Παρακολουθούσε και μέλη της κυβέρνησής σας; Μπορείτε να πείτε ναι, όχι ή ακόμα και δεν ξέρω. Δεν απαντάτε σε μένα αλλά στον ελληνικό λαό» είπε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό. Με αφορμή αντιδράσεις βουλευτών της ΝΔ είπε, δε, ότι «εμείς τις δικές μας απαντήσεις τις έχουμε δώσει δημόσια. Και όλα είναι στα αρχεία της ΑΔΑΕ, των παρόχων, της ΕΥΠ, της εισαγγελίας. Ποτέ δεν επικαλεστήκαμε το απόρρητο για να κρύψουμε τις ανομίες μας. Δεν κάναμε την ΕΥΠ οικογενειακή υπόθεση. Πηγαίντε να βρείτε όλα τα στοιχεία». «Υπάρχει περίπτωση η ΕΥΠ να παρακολουθούσε τον κ. Χατζηδάκη και τον κ. Φλώρο; Ελπίζω η απάντηση να είναι αυτή που προσδοκούμε όλοι δηλαδή “όχι”. Αν η απάντηση είναι όχι θα πρέπει να δεσμευτείτε και κάτι ακόμα. Ότι σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ψεύδεστε θα αναλάβετε την ευθύνη σας και θα παραιτηθείτε. Αν αποδειχθεί το αντίθετο. Αυτό σας ζητώ. Δεν ζητώ κάτι παράλογο». «Ο ρόλος της αντιπολίτευσης και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι να παριστάνουν τον ντετέκτιβ. Είναι θεσμικός και κάνω ότι είμαι υποχρεωμένος. Να ζητώ απαντήσεις θεσμικά. Οι αποδείξεις όλοι γνωρίζουν που βρίσκονται. Θεσμικά θα δίνω την μάχη για ν α δοθούν απαντήσεις. Θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα. Με την Δημοκρατία και την εθνική ασφάλεια δεν παίζουμε. Αν όλα όπως λέτε είναι ψέματα το κρίσιμο ερώτημα είναι γιατί δεν πάτε στον εισαγγελέα τους διαρροείς των ψευδών ειδήσεων» πρόσθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Κριτική στο νομοσχέδιο και απαντήσεις για τον Ποινικό Κώδικα «Μας λέτε ότι σήμερα καλύπτετε τα θεσμικά κενά. 3,5 χρόνια δεν τα βλέπατε; Το νομοσχέδιο που φέρνετε σήμερα προσπαθεί να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων μια συνταγματική εκτροπή που πλήττει θεμέλια πολιτεύματος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος εθνικής ασφάλειας να παρακολουθείτε τον αρχηγό του 3ου κόμματος και επειδή δεν υπάρχει δεν μας τον είπατε ποτέ. Ήταν πράξη παράνομη» συνέχισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Επιτρέπει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο στο predator να λειτουργεί; Όχι φυσικά. Η πράξη της παρακολούθησης συρρέει με άλλα αδικήματα και επιφέρει ποινές κάθειρξης. Και αφήστε το παραμύθι με τους Ποινικούς Κώδικες και την μετατροπή σε πλημμέλημα. Όταν έρθει η ώρα πραγματικής απόδοσης ευθυνών οι υπαίτιοι θα βρεθούν ενώπιον σειράς κακουργημάτων εξ αιτίας του συγκεκριμένου Ποινικού Κώδικα» επιχείρησε να απαντήσει σε ορισμένα από τα ερωτήματα που του έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «Στήνετε ένα αφήγημα με τον Ποινικό Κώδικα γιατί λειτουργείτε ως συνήγορος υπεράσπισης όσων διέπραξαν τα εγκλήματα και επιχειρείτε να επηρεάσετε την Δικαιοσύνη. Δεν αλλάξαμε εμείς τον Ποινικό Κώδικα για να πέσετε εσείς στα μαλακά. Η μεταρρύθμιση ήταν μεγάλη αλλαγή και δεν αποτελούσε προϊόν της τότε κυβερνητικής πλειοψηφίας αλλά προϊόν ομάδας επιστημόνων έγκριτους καθηγητές ποινικού δικαίου. Πόσο αξιοθρήνητη θα γίνει η παρουσία σας και τα επιχειρήματά σας;» συνέχισε ο κ. Τσίπρας. «Το νομοσχέδιο είναι ένα νομοσχέδιο συγκάλυψης, σας καλούμε να σταματήσετε τον αυταρχικό κατήφορο. Η επιλογή σας να χρησιμοποιήσετε τα αθλιότερα μέσα δεν ήταν ατύχημα αλλά μέσο διακυβέρνησης. Άθλιες πολιτικές θέλουν και άθλιες μεθόδους. Κάνετε λάθος αν νομίζετε ότι η κοινωνία θα ανεχθεί αυτή την εκτροπή. Διαβάζετε αυτά που σας σερβίρουν στις μετρήσεις αλλά δεν έχετε υπολογίσει τη δημοκρατική συνείδηση σε αυτόν τον τόπου που κατακτήθηκε με αίμα. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Όποιος έχει ασελγήσει στο σώμα και τις αξίες της θα κληθεί σύντομα να λογοδοτήσει και στον ελληνικό λαό και τη δικαιοσύνη» κατέληξε ο Αλέξςη Τσίπρας

