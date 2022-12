Τσίπρας: Δευτερολογία για τις παρακολουθήσεις: Δειλία και θράσος «Αν όλοι είναι συκοφάντες αποχαρακτηρίστε το απόρρητο» δήλωσε κατά την πρωτολογία του Ξεκίνησε η δευτερολογία του Αλέξη Τσίπρα για το νέο νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις. Απαντήσεις στα ερωτήματα που του έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κριτική στο νομοσχέδιο για την ΕΥΠ αλλά και επίθεση για το θέμα των παρακολουθήσεων εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ, κατά την πρωτολογία του. Δείτε βίντεο: Δευτερολογία στη Βουλή στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ΕΥΠPosted by Alexis Tsipras on Thursday, December 8, 2022 Υπενθυμίζεται πως, κατά την πρωτολογία του, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε την ομιλία του με επίθεση κατά του πρωθυπουργού για την μέχρι τώρα στάση του στην υπόθεση των υποκλοπών καταλογίζοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη «θράσος και δειλία». Είπε συγκεκριμένα: «Το χαρακτηριστικό των ενόχων είναι το θράσος και η δειλία. Ο κ. Μητσοτάκης επί ενάμισι μήνα κρύφτηκε και απέφυγε να προσέλθει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο αποδεικνύοντας τη δειλία. Σήμερα αποδεικνύει και το δεύτερο χαρακτηριστικό της ενοχής, το θράσος». Έκανε σύνδεση με τις τοποθετήσεις για το θέμα των πρώην πρωθυπουργών της ΝΔ, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά (χθες) λέγοντας: «Αυτό που σας βαραίνει πιο πολύ είναι ότι ακόμη και σημαίνοντα στελέχη της παράταξής σας οι δύο πρώην πρωθυπουργοί λένε ότι η επίκληση του απορρήτου επιβαρύνει την δημοκρατία και την παράταξή σας. Οι σταγόνες που δέχεστε δεν είναι από την βροχή αλλά από την παράταξή σας». Ακολούθως έθεσε μία σειρά ερωτήματα στον πρωθυπουργό: «Ποιος αποφάσισε με το που ανέλαβε τη διακυβέρνηση να πάρει στην ευθύνη του πρωθυπουργικού γραφείου την ΕΥΠ; Ποιος διόρισε επικεφαλής κάποιον που δε πληρούσε τα τυπικά, σύμφωνα με το νόμο, προσόντα; Ποιος αποφάσισε να φέρει προς ψήφιση διάταξη που απαγόρευσε στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, να ενημερώνει όσους έπεσαν θύματα παρακολούθησης; Ποιος αποφάσισε να μην κληθούν στην εξεταστική επιτροπή κρίσιμα πρόσωπα, τα οποία σχετίζονται με το σκάνδαλο των υποκλοπών; Ποιος παρεμπόδισε την ΑΔΑΕ στον έλεγχο, τον οποίο οφείλει να ασκεί στην ΕΥΠ, που οδήγησε τον κ. Ράμμο να κάνει λόγο για τείχος σιωπής και για άρνηση συνεργασίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών; Ποιος επικαλέστηκε το απόρρητο για να αδρανοποιήσει στην πράξη την ίδια την εξεταστική επιτροπή; Ποιος αρνείται να δώσει τα έξι ονόματα των αστυνομικών υπαλλήλων, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα το Βήμα μάλιστα, τα οποία είχαν αποσπαστεί στο ΚΕΤΥΑΚ για να χειρίζονται το Predator για λογαριασμό της ΕΥΠ; Ποιος; Κάποιος τρίτος; Εσείς τα αποφασίσατε όλα αυτά». Ειδήσεις σήμερα: Γερμανία: Από γραφικοί συνωμοσιολόγοι, επικίνδυνοι τρομοκράτες – Τα σχέδια των «Πολιτών του Ράιχ» Δίκη για το Μάτι: «Λιώνανε τα πόδια του παιδιού μου και δεν υπήρχε κανείς, καιγόμασταν μόνοι μας» Η Σελίν Ντιόν με δάκρυα στα μάτια αποκάλυψε την ανίατη ασθένεια από την οποία πάσχει BEST OF NETWORK 08.12.2022, 19:04 08.12.2022, 18:43 08.12.2022, 16:27 08.12.2022, 13:28 08.12.2022, 18:44 08.12.2022, 14:43

