ΥΠΕΞ σε Τσαβούσογλου: Κοιτάξτε τα του οίκου σας, εξαφανίσατε την ελληνική μειονότητα «Η Ελληνική μειονότητα αριθμεί σήμερα περίπου 3.000 άτομα και όταν υπογράφηκε η συνθήκη της Λωζάννης το 1923, ήταν 130.000 σε Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο» Ηχηρή απάντηση στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου με αφορμή τις δηλώσεις του για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης έδωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης το Ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. «Σε Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο η Ελληνική Μειονότητα αριθμεί λιγότερες από 3000 ψυχές, ενώ κατά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης αριθμούσε περί τις 130.000» ανέφερε το ΥΠΕΞ και επεσήμανε ότι είναι οξύμωρο η τουρκική πλευρά να μιλά για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. «Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους» σημειώνει το ΥΠΕΞ σε άλλο σημείο και καλεί την Τουρκία να αναλογιστεί τις ευθύνες της αντί να παραδίδει μαθήματα στην Ελλάδα. Αναλυτικά η ανακοίνωση «Η Τουρκία για μία ακόμη φορά διαστρεβλώνει την πραγματικότητα στην Θράκη. Είναι τουλάχιστον οξύμωρο, μία χώρα με χείριστες επιδόσεις σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εγκαλεί την Ελλάδα για παραβίαση των δικαιωμάτων της Μουσουλμανικής Μειονότητας στην Θράκη. Η Ελλάδα, μία σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία ακολουθεί μία συγκροτημένη μειονοτική πολιτική, η οποία προάγει την ευημερία της Μειονότητας. Μίας Μειονότητας, η οποία αριθμεί περί τα 120.000 μέλη, όσα δηλαδή και την περίοδο, κατά την οποία υπεγράφη η Συνθήκη της Λωζάννης, την οποία η Τουρκία συστηματικά επικαλείται. Είναι απορίας άξιον πώς επικαλείται την Λωζάννη και κάνει λόγο για παραβίαση της από την Ελλάδα, τη στιγμή που στην Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο η Ελληνική Μειονότητα αριθμεί λιγότερες από 3000 ψυχές, ενώ κατά την υπογραφή της Συνθήκης αριθμούσε περί τις 130.000. Την πραγματικότητα αυτή ήρθε πρόσφατα να μας θυμίσει και η δήλωση της ΕΕ, στο πλαίσιο της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, «για τις παλαιότερες πολιτικές διακρίσεων που εφήρμοσε η Τουρκία, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα η Ελληνική Μειονότητα στην Τουρκία να βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα της εξαφάνισης». Η δήλωση μιλάει από μόνη της Όπως και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Και καταδεικνύουν με τον πιο περίτρανο τρόπο ποιος πραγματικά εφαρμόζει την Συνθήκη της Λωζάννης και ποιος ακολουθεί μία μειονοτική πολιτική, η οποία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευελπιστούμε ότι η αδήριτη αυτή αλήθεια των αριθμών θα αποτελέσει εφαλτήριο ώστε η Τουρκία να αναλογισθεί επιτέλους τις ευθύνες που της αναλογούν στον τομέα της μειονοτικής πολιτικής. Καλούμε την Τουρκία αντί να παραδίδει μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να βάλει τάξη στα του οίκου της και να εφαρμόσει πολιτικές, οι οποίες θα δώσουν ξανά πνοή και δυναμισμό στην εκεί Ελληνική Μειονότητα». Ειδήσεις σήμερα: Οι Ρομά καίνε επιχειρήσεις, εισβάλουν σε καφενεία και απειλούν με νέα επεισόδια Φωτογραφία: Κατάξανθη η κόρη της Δέσποινας Βανδή Στην Τουρκία φαντάζονται ελληνική εισβολή στα παράλια από… Λέσβο, Χίο, Σάμο BEST OF NETWORK 08.12.2022, 19:04 08.12.2022, 18:43 08.12.2022, 16:27 08.12.2022, 13:28 08.12.2022, 18:44 08.12.2022, 14:43

