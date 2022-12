Φλωρίδης: Οι δηλώσεις Τσίπρα έχουν βγάλει τους Ρομά στους δρόμους Ο πρώην υπουργός μίλησε με σκληρά λόγια για τις δηλώσεις του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες «νομιμοποιούν» την έξαρση βίας που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες με αφορμή τον τραυματισμό του 16χρονου Σκληρή κριτική για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου Ρομά από πυροβολισμό αστυνομικού κατά τη διάρκεια καταδίωξης, εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον Status FM. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις και τα επεισόδια που σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες από ομάδες ατόμων Ρομά «οι δηλώσεις Τσίπρα πυροδοτούν αυτή την έξαρση που παρατηρείται τώρα. Αυτός τους έβγαλε στον δρόμο, αυτός τους νομιμοποιεί. Πώς το είχε πει πρόσφατα η Αχτσιόγλου; Εμάς η κανονικότητα δεν μας συμφέρει, εμείς αναμπουμπούλες θέλουμε. Όταν τα λένε, τα εννοούν κιόλας». Σε άλλο σημείο, ανέφερε: «Συνέδεσα τη δήλωση αυτή με την παλιά του δήλωση, όταν μιλούσε για τους τρεις εργαζόμενους που δολοφονήθηκαν στη Marfin, που τους έκαψαν ζωντανούς. Τότε ο Τσίπρας είπε ‘και τι κακό έχουν οι μολότοφ; Το θέμα είναι από ποια μεριά βρίσκεσαι όταν αυτές πέφτουν’. Είναι στο dna τους, στα κύτταρά τους, δεν είναι ατυχείς δηλώσεις». Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο αστυνομικός πυροβόλησε είναι άγνωστες και θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη. «Δεν οδηγούν πουθενά οι λογικές πυροβόλησε για ένα 20ευρο», σημείωσε. Η αναφορά του κ. Φλωρίδη στον Αλέξη Τσίπρα Ειδήσεις σήμερα: Δίκη για Μάτι: Φωτογραφίες των θυμάτων στα έδρανα του Εφετείου από τους συγγενείς τους Τι θα πληρώσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου Ντόρα Κουτροκόη για την αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ: «Η βασική μου διαφωνία είναι με τη διοίκηση» BEST OF NETWORK 08.12.2022, 11:32 08.12.2022, 15:23 08.12.2022, 13:28 08.12.2022, 14:20 08.12.2022, 14:21 07.12.2022, 12:00

