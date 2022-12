Βουλή: Πέρασε το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στην ΕΥΠ – Παύονται οι υποδιοικητές «Υπέρ» ψήφισαν 156 βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ ενώ 142 από την αντιπολίτευση καταψήφισαν Χρήστος Μπόκας 09.12.2022, 18:21 Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το νομοσχέδιο «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών». Επί της αρχής και επι των άρθρων που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία 156 βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ ψήφισαν «υπερ» ενώ 142 από την αντιπολίτευση καταψήφισαν. Από την διαδικασία έλειπαν δύο βουλευτές. Λίγο πριν από την ψηφοφορία ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας κατέθεσε νομοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι παύεται αυτοδικαίως η θητεία των υποδιοικητών της ΕΥΠ και εως τον ορισμό νέων, την αρμοδιότητά τους θα ασκεί ο Διοικητής. Υπενθυμίζεται πως με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, Διοικητής ορίζεται πρόσωπο προερχόμενο από το διπλωματικό σώμα ή απόστρατος ανώτατος αξιωματικός ενώ υποδιοικητές μπορεί να είναι κάποιοι από τους ανωτέρω, καθώς και υπάλληλοι και λειτουργοί του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Επιπλέον, ο αριθμός των υποδιοικητών περιορίζεται από τρεις που είναι σήμερα σε δύο. Επίσης, με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου που ποινικοποιεί τη διακίνηση παράνομων συσκευών και λογισμικών παρακολούθησης, η λίστα των απαγορευμένων συσκευών δεν θα καθορίζεται από τον διοικητή της ΕΥΠ ανα εξάμηνο αλλά κάθε λογισμικό ή συσκευή που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την διάπραξη του αδικήματος του άρθρου 370Α του Ποινικού Κώδικα θα εμπίπτει στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Ειδήσεις σήμερα: Τι είπε στην απολογία του ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο – «Έριξα χαμηλά και τις δύο φορές» Κιβωτός του Κόσμου: «Ξεσκονίζονται» οι 3 λογαριασμοί του πατρός Αντωνίου σε δολάρια με τους μυστηριώδεις συνδικαιούχους Σλοβακία: Φέσια και στην Μπρατισλάβα είχε αφήσει η απατεώνισσα – Προσπάθησε να γλιτώσει με απειλές Χρήστος Μπόκας 09.12.2022, 18:21 BEST OF NETWORK 09.12.2022, 13:25 09.12.2022, 16:43 08.12.2022, 16:27 09.12.2022, 10:52 09.12.2022, 14:40 09.12.2022, 16:29

