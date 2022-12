Κυριάκος Μητσοτάκης: Ακυρώθηκε το τετ α τετ με τη Μελόνι, εμφάνισε γρίπη η Ιταλίδα πρωθυπουργός Η συνάντηση που θα γινόταν στο πλαίσιο της Συνόδου EUMED9 στην Ισπανία, αναμένεται να επαναπρογραμματιστεί Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δεν θα πάρει μέρος σήμερα στην σύνοδο ΕUMED-9, η οποία θα αρχίσει στις 14:30 (ώρα Ελλάδας) στο Αλικάντε της Ισπανίας. Όπως ανακοινώθηκε από την ιταλική προεδρία της κυβέρνησης, η Μελόνι εμφάνισε συμπτώματα γρίπης και στο Αλικάντε θα την αντικαταστήσει ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.Στο περιθώριο της Συνόδου στην Ισπανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επρόκειτο να συναντηθεί με την Τζόρτζια Μελόνι, ωστόσο λόγω της ασθένειάς της αυτό δεν καθίσταται δυνατό. Η ελληνική πλευρά ενημερώθηκε από τα ξημερώματα για την ασθένεια της Μελόνι και την ακύρωση της συμμετοχής της στη MED-9, με οικοδεσπότη τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με την ηγέτιδα της Ιταλίας θα επαναπρογραμματιστεί. Εντός της επόμενης εβδομάδας (15 Δεκεμβρίου) εξάλλου είναι προγραμματισμένο το ευρωπαϊκό συμβούλιο στις Βρυξέλλες, όπου πιθανώς – εφόσον η Τζόρτζια Μελόνι έχει αναρρώσει – να προέκυπτε νέα ευκαιρία για συνομιλίες τετ α τετ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει κανονικά στη σύνοδο των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου. Πρόκειται για την 9η κατά σειρά συνάντηση κορυφής, η οποία είχε προγραμματιστεί για το τέλος του Σεπτεμβρίου ωστόσο είχε αναβληθεί από τον Ισπανό πρωθυπουργό λόγω COVID. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν στη βάση τριών θεματικών: Η Μεσόγειος στο μέλλον της Ευρώπης, η Στρατηγική Αυτονομία της ΕΕ με έμφαση στον τομέα της Ενέργειας και το οικονομικό πλαίσιο. Παράλληλα, αναμένεται να υιοθετηθεί Διακήρυξη, η οποία θα εστιάζει στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, στην οικονομική διακυβέρνηση, στο περιβάλλον της Μεσογείου, στη Νότια γειτονία, στην ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στη Μεσόγειο και στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Ειδήσεις σήμερα: O Νικ Κάρτερ των Backstreet Boys κατηγορείται ότι βίασε ανήλικη φαν με αυτισμό!Παράλληλες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς Ρομά – Τρεις προσαγωγές στα Νεόκτιστα Ο Μακρόν προωθεί το ασφαλές σεξ – Ανακοίνωσε δωρεάν προφυλακτικά για νέους 18-25 ετών BEST OF NETWORK 09.12.2022, 13:25 09.12.2022, 11:20 08.12.2022, 16:27 09.12.2022, 10:52 09.12.2022, 09:44 08.12.2022, 16:00

