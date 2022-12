Μητσοτάκης στη Σύνοδο EUMED-9: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη «Προχωράμε γρήγορα σε έρευνες για υδρογονάνθρακες» – Μπορούμε να βοηθήσουμε την ΕΕ να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο, είπε ο πρωθυπουργός – Δείτε βίντεο 09.12.2022, 20:02 UPD: 09.12.2022, 20:50 Για την ενέργεια, το κλίμα, την οικονομία και τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μεσόγειος μίλησαν οι ηγέτες των χωρών της Συνόδου Κορυφής EUMED-9 στις κοινές δηλώσεις τους. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του εξέφρασε την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί συμφωνία για το πλαφόν στις 13 Δεκεμβρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε, η Ελλάδα προχωρά με μεγάλη ταχύτητα σε έρευνες για υδρογονάνθρακες στα νότια και δυτικά σύνορά της σε μία προσπάθεια παράλληλα με τα κοιτάσματα σε Κύπρο, στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, να είναι σε σημείο να καταστεί πάροχος ενεργειακής ασφάλειας ενέργειας στις γειτονικές χώρες. «Ίσως μπορέσουμε να συμβάλουμε στο να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από το ρωσικό αέριο πιο γρήγορα απ’ όσο εκτιμούσαμε», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην συνέχεια ο πρωθυπουργός τόνισε πόσο μη παραγωγικό είναι να τίθενται αυστηροί δημοσιονομικοί όροι όταν οι οικονομίες βρίσκονται και μπαίνουν σε ένα σπιράλ ύφεσης. «Η μεγαλύτερη ευελιξία η οποία δίνεται ειδικά ως προς την υλοποίηση στρατηγικών, πράσινων και ψηφιακών επενδύσεων μπορεί να συμβαδίσει με συνετή οικονομική διαχείριση και να συμβαδίσει με τις μεταρρυθμίσεις. Έναν δρόμο τον οποίο έχει χαράξει η Ελλάδα και σε αυτήν θα παραμείνει». Δείτε τις δηλώσεις: Πρόκειται για την 9η Σύνοδο EUMED9 η οποία είχε προγραμματιστεί για το τέλος Σεπτεμβρίου και αναβλήθηκε λόγω νόσησης του πρωθυπουργού της Ισπανίας με COVID-19. Σημειώνεται ότι στη Διακήρυξη της προηγούμενης Συνόδου EUMED που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα (Σεπτέμβριος 2021), τέθηκε ως στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ μία σταθερή, ασφαλής και ευημερούσα Μεσόγειος, με σεβασμό στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, της UNCLOS συμπεριλαμβανομένης. Παρόντες οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κεντρικά θέματα η Μεσόγειος στο μέλλον της Ευρώπης, η Στρατηγική Αυτονομία της ΕΕ με έμφαση στον τομέα της Ενέργειας και το οικονομικό πλαίσιο. Στη Σύνοδο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Μάλτα, η Κροατία και η Σλοβενία. Μητσοτάκης στη Σύνοδο EUMED-9: Πρέπει να βρούμε λύση με το πλαφόν Νωρίτερα παρέμβαση προκειμένου να η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει λύση στο θέμα της ενέργειας και του πλαφόν, έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μτσοτάκης κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής EUMED-9 των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, στο Αλικάντε της Ισπανίας. 09.12.2022, 20:02 UPD: 09.12.2022, 20:50 BEST OF NETWORK 09.12.2022, 13:25 09.12.2022, 18:52 08.12.2022, 16:27 09.12.2022, 10:52 09.12.2022, 14:40 09.12.2022, 16:29

