Μητσοτάκης στη Σύνοδο EUMED-9: Πρέπει να βρούμε λύση με το πλαφόν Έκκληση του πρωθυπουργού να στηριχθούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες – «Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ποσότητα ενέργειας που χρειαζόμαστε», είπε – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες Παρέμβαση προκειμένου να η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει λύση στο θέμα της ενέργειας και του πλαφόν, έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μτσοτάκης κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής EUMED-9 των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, στο Αλικάντε της Ισπανίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του εστίασε στην ανάγκη εύρεσης μιας λύσης για το πλαφόν στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου. Δείτε βίντεο από την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής EUMED-9: Παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί στρατηγικά και ενωμένα προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ποσότητες ενέργειας που χρειάζεται. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη χρειάζεται να υποστηρίξει τις εταιρείες μας, να προμηθευτούν το αέριο που χρειαζόμαστε από την παγκόσμια αγορά. Διαφορετικά, θα αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα ξανά και ξανά». Επίσης, τόνισε τον ρόλο που μπορεί να παίξει η παραγωγή υδρογονανθράκων στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και ανέπτυξε το σχέδιο της Ελλάδας για την επιτάχυνση των ερευνών στην επικράτειά της. «Εάν μπορούσαμε να φέρουμε ευρωπαϊκό φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά, αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο», ανέφερε. Ειδήσεις σήμερα: Τι είπε στην απολογία του ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο – «Έριξα χαμηλά και τις δύο φορές» Κιβωτός του Κόσμου: «Ξεσκονίζονται» οι 3 λογαριασμοί του πατρός Αντωνίου σε δολάρια με τους μυστηριώδεις συνδικαιούχους Σλοβακία: Φέσια και στην Μπρατισλάβα είχε αφήσει η απατεώνισσα – Προσπάθησε να γλιτώσει με απειλές BEST OF NETWORK 09.12.2022, 13:25 09.12.2022, 16:43 08.12.2022, 16:27 09.12.2022, 10:52 09.12.2022, 14:40 09.12.2022, 16:29

