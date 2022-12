Νέα Δημοκρατία: Εποχές Χρυσής Αυγής όσα έγιναν σε βάρος της Φωτεινής Πιπιλή από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή

Για «χειρονομία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προς τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κυρία Φωτεινή Πιπιλή θυμίζει εποχές Χρυσής Αυγής» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας για όσα έγιναν σε βάρος της βουλευτού του κυβερνώντος κόμματος κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης (8/12) της Ολομέλειας για το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στην ΕΥΠ. «Πρέπει να καταδικαστεί από όλο τον πολιτικό κόσμο» τονίζει ο Τάσος Γαϊτάνης καλώντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, να ζητήσει «προσωπικά συγγνώμη» στην Φωτεινή Πιπιλή την οποία κατηγόρησε από το βήμα της Βουλής. Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας «Η χθεσινή απρεπέστατη χειρονομία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προς τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κυρία Φωτεινή Πιπιλή θυμίζει εποχές Χρυσής Αυγής και πρέπει να καταδικαστεί απο όλο τον πολιτικό κόσμο. Ειδικότερα ο κ. Τσίπρας που κατηγόρησε την κυρία Πιπιλή απο το βήμα της Βουλής, της οφείλει μια προσωπική συγγνώμη». Το επεισόδιο σε βάρος της Φωτεινής Πιπιλή Όπως καταγράφηκε στην κάμερα του καναλιού της Βουλής, η Φωτεινή Πιπιλή σηκώθηκε από τη θέση της στα δεξιά έδρανα και κατευθύνθηκε στην πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις. Πίσω από την «έκρηξη» υπήρξε παρασκήνιο καθώς αν και είχε αντιδράσει φωνασκώντας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κ. Τσίπρα, πλην όμως για λίγα δευτερόλεπτα είχε σταματήσει. Τότε, όμως, άνοιξε κουβέντα μαζί της ο βουλευτής Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ Λευτέρης Αβραμάκης, με την κυρία Πιπιλή να του απαντά πως δεν φωνάζει. Τότε, σύμφωνα με παρευρισκόμενους μπροστά στο περιστατικό, ακολούθησε ένα χυδαίο σχόλιο από μέρους του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που προκάλεσε την έκρηξη της Φωτεινής Πιπιλή. Μάλιστα, από τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, στην ένταση συμμετέχει σε δεύτερο χρόνο και η βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Τελιγιορίδου, η οποία επίσης καταφέρθηκε εναντίον της κυρίας Πιπιλή, αν και σε διαφορετικό ύφος από αυτό του Σερραίου συναδέλφου της. Αμεσα ο Πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, την επανέφερε στην τάξη ενώ έσπευσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ώστε να αμβλυνθεί η ένταση. Πιάνοντάς την αγκαζέ, την ανάγκασε να επιστρέψει στη θέση της. Λίγη ώρα μετά και παρά τη μεγάλη ένταση, η κυρία Πιπιλή εξήγησε σε συνεργάτες του πρωθυπουργού τι ακριβώς συνέβη και το θέμα έλαβε τέλος. Το περιστατικό σχολιάστηκε και από τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος ξεκινώντας τη δευτερολογία του είπε τα εξής: «Η ένταση και ο διάλογος είναι εντός του πλαισίου της δημοκρατικής λειτουργίας. Θέλω να πιστεύω ότι το περιστατικό που είδαμε με την συμπαθέστατη σε εμένα βουλευτή να σηκώνετε από την θέση της και να ζητά τα ρέστα από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξαναγίνει». Ειδήσεις σήμερα: Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που άντρας στην Ινδία παθαίνει ηλεκτροπληξία από καλώδιο που πέφτει ξαφνικά Η στιγμή που ο Μπάιντεν λέει στη σύζυγο της Γκράινερ ότι προσγειώθηκε και είναι ασφαλής Πρόγνωση για «θερμή εισβολή» την επόμενη εβδομάδα – Πότε θα χιονίσει

