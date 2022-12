Νέος εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ο Γιώργος Αρναούτης Αντικαθιστά τον Αλέξανδρο Παπαϊωάννου που αναλαμβάνει Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη. Με απόφαση του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, καθήκοντα εκπροσώπου του υπουργείου ανέλαβε από την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου, ο Γεώργιος Αρναούτης, Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄. O υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε θερμά τον απερχόμενο εκπρόσωπο, Αλέξανδρο Παπαϊωάννου, για τις υπηρεσίες του και την προσφορά του από τη θέση αυτή. Παράλληλα, του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη σταδιοδρομία του και, ειδικότερα, στα νέα του καθήκοντα ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη. Ειδήσεις σήμερα: Τι είπε στην απολογία του ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο – «Έριξα χαμηλά και τις δύο φορές» Κιβωτός του Κόσμου: «Ξεσκονίζονται» οι 3 λογαριασμοί του πατρός Αντωνίου σε δολάρια με τους μυστηριώδεις συνδικαιούχους Σλοβακία: Φέσια και στην Μπρατισλάβα είχε αφήσει η απατεώνισσα – Προσπάθησε να γλιτώσει με απειλές BEST OF NETWORK 09.12.2022, 13:25 09.12.2022, 18:52 08.12.2022, 16:27 09.12.2022, 10:52 09.12.2022, 14:40 09.12.2022, 16:29

