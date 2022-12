Νίκος Χαρδαλιάς: Σε άσκηση εκατό μέτρα κάτω από τη θάλασσα – Δείτε φωτογραφίες Eνημερώθηκε από τους κυβερνήτες για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Σκάφους Ανορθόδοξου Πολέμου – Ταχείας Μεταφοράς Mk-V «Αίολος» και του υποβρυχίου «Ματρώζος» «Τιμώντας τη συμπλήρωση 80 ετών από τη δράση των ελληνικών υποβρυχίων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, βρέθηκα με τα εξαίρετα και με μεγάλη επιχειρησιακή εμπειρία στελέχη του υποβρυχίου “Ματρώζος”, και βίωσα μαζί τους μία πραγματικά μοναδική εμπειρία, 100 μέτρα κάτω από τη θάλασσα, κατά τη διάρκεια της άσκησης “Περισκόπιο 19/22″». Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς χθες, μετά από προγραμματισμένη δραστηριότητα επιχειρησιακής εκπαίδευσης της Διοίκησης Υποβρυχίων, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κεντρικού Αιγαίου. Όπως ανακοινώθηκε, ο Ν. Χαρδαλιάς συμμετείχε σε επιχειρησιακή πλεύση με το Σκάφος Ανορθόδοξου Πολέμου – Ταχείας Μεταφοράς Mk-V «Αίολος», της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού. Στη συνέχεια, βρέθηκε στο υποβρύχιο «Ματρώζος» όπου, εν καταδύσει, παρακολούθησε εκτέλεση βολής τορπίλης γυμνασίων κατά στόχου επιφανείας, που προσομοίαζε το Πλοίο Αλιείας Τορπιλών «’Αραχθος», στο πλαίσιο διεξαγωγής της προγραμματισμένης άσκησης «Περισκόπιο 19/22». Ο Ν. Χαρδαλιάς ενημερώθηκε από τους κυβερνήτες για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Σκάφους Ανορθόδοξου Πολέμου – Ταχείας Μεταφοράς Mk-V «Αίολος» και του υποβρυχίου «Ματρώζος» και συνομίλησε με τα πληρώματα. Διαπίστωσε την άρτια και υψηλή κατάρτιση, καθώς και την εξαιρετική επιχειρησιακή εμπειρία του έμψυχου δυναμικού, που αποτελεί τον ισχυρότερο πολλαπλασιαστή ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων. Μετά το τέλος της άσκησης, ο υφυπουργός υπογράμμισε: «Στελέχη δυνατά, πανέτοιμα, ικανότατα, με εξαιρετικά υψηλό ηθικό και πίστη στην αποστολή τους». Έδωσε συγχαρητήρια, και τόνισε ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου είναι υπερήφανη «για το έμψυχο δυναμικό μας, άνδρες και γυναίκες της Διοίκησης Υποβρυχίων, του Πολεμικού Ναυτικού, των Ενόπλων Δυνάμεών μας». «Δικαιούνται», συνέχισε, «και έχουν τον απόλυτο σεβασμό και την εμπιστοσύνη της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας αλλά και όλων των Ελλήνων». Τον υφυπουργό Εθνικής ‘Αμυνας συνόδευσε ο αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Παναγιώτης Λυμπέρης. Παρόντες κατά περίπτωση ήταν οι διοικητές της Διοίκησης Υποβρυχίων πλοίαρχος Ιωάννης Στρατογιάννης και της διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών πλοίαρχος Κωνσταντίνος Νασσόπουλος. Ειδήσεις σήμερα: Βροχές σήμερα στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο Οι τουρκόφρονες της μειονότητας που «πηγαινοέρχονται» στην Άγκυρα και η προκλητική λίστα Τσαβούσογλου Η μοίρα «ξαναχτυπά» τη Σελίν Ντιόν – Οι μεγάλες τραγωδίες της ζωής της BEST OF NETWORK 08.12.2022, 19:04 09.12.2022, 06:58 08.12.2022, 16:27 08.12.2022, 13:28 09.12.2022, 09:44 08.12.2022, 19:00

