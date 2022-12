Οικονόμου: «Η κυβέρνηση δεν ανέχεται οι νόμοι των συμμοριών να είναι πάνω από αυτούς του κράτους» Σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι το ελληνικό κράτος ουδέποτε έκανε χρήση κακόβουλου λογισμικού Με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας από ομάδες Ρομά, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον βαρύ τραυματισμό του 16χρονου από σφαίρα άνδρα της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου τόνισε πως η κυβέρνηση είναι σε συνεχή επικοινωνία με την κοινότητα των Ρομά. «Η πολιτεία έχει τις ίδιες απαιτήσεις από όλους τους πολίτες να σέβονται τους νόμους και τους κανόνες της. Όπως η κυβέρνηση δεν καλύπτει και δεν συγκαλύπτει τις ευθύνες και τις συμπεριφορές κανενός που εκφεύγει από το πλαίσιο του νόμου, το ίδιο ισχύει για όλες τις κατηγορίες. Αυτό το σκηνικό βίας και ανομίας στα όργανα της τάξης είναι απαράδεκτο και δεν θα γίνει ανεκτό», δήλωσε. «Δεν υπάρχουν άβατα στην Ελλάδα του 2022» Ο Γιάννης Οικονόμου ξεκαθάρισε πως δεν θα γίνουν ανεκτές βίαιες διαμαρτυρίες, ενώ τόνισε πως η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και θα αποδόσει τις δέουσες ευθύνες. «Με αφορμή το τελευταίο τραγικό περιστατικό θέλω να συστήσω ψυχραιμία σε όλους και να πω ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχτεί κανενός είδους βίαιη διαμαρτυρία. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης», δήλωσε και συνέχισε: «Δεν υπάρχουν άβατα στην Ελλάδα του 2022. Υπάρχουν περιοχές με αυξημένη εγκληματικότητα, δεν υπάρχουν άβατα για τον νόμο, το κράτος, την ελληνική αστυνομία. Η κυβέρνηση δεν ανέχεται οι νόμοι των συμμοριών να είναι πάνω από τους νόμους του κράτους. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται με τρόπο και σχέδιο που να λύνουν προβλήματα και να μη δημιουργούν αδιέξοδα». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cox1epr1jyv5) «Να μην μείνει καμία σκιά στο ζήτημα των υποκλοπών» Σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι το ελληνικό κράτος ουδέποτε έκανε χρήση κακόβουλου λογισμικού. Σχολιάζοντας τη κόντρα που σημειώθηκε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του νομοσχεδίου για τις παρακολουθήσεις μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιάννης Οικονόμου δήλωσε πως «ο πρωθυπουργός ήταν πάρα πολύ σαφής και θα έλεγα πολύ συνεπής. Στη χώρα μας χωρίς αμφιβολία παρατηρείται πρόβλημα με τα κακόκουβουλα λογισμικά και ένα πρόβλημα παθογενειών, της ελλειμματικής λειτουργίας όσον αφορά στη διαφάνεια στην ΕΥΠ για τις νόμιμες επισυνδέσεις». «Η κυβέρνηση ανέλαβε τις πολιτικές ευθύνες, απομάκρυνε τον. κ. Κοντολέων και τον κ. Δημητριάδη, κινητοποιήθηκαν όλες οι διαδικασίες σε επίπεδο δικαιοσύνης και θεσμικών οργάνων. Φέραμε ένα νομοσχέδιο που από εδώ και πέρα θωρακίζει περισσότερο την ΕΥΠ και καθιστά παράνομη την εμπορία και τη χρήση κακόβουλων λογισμικών. Η κυβέρνηση ψύχραιμα και θεσμικά, με εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, θα εξακολουθεί να συνδράμει και να απαιτεί να μη μείνει καμία σκιά στην υπόθεση αυτή». Ειδήσεις σήμερα: BEST OF NETWORK 09.12.2022, 13:25 09.12.2022, 11:20 08.12.2022, 16:27 09.12.2022, 10:52 09.12.2022, 09:44 08.12.2022, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )