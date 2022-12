Οικονόμου: Πάνω από 10.000 νέοι υπέβαλαν αίτηση για την δωρεάν χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων Χορηγείται για πρώτη φορά, δωρεάν, μέσω της συνεργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθηση Περισσότεροι από 10 χιλιάδες νέοι υπέβαλαν αίτηση για την δωρεάν χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, ανέφερε σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Συγκεκριμένα ο κ. Οικονόμου σε ανάρτησή του στο Twitter σημείωσε: «Με_σχέδιο μέσα σε λίγες μέρες περισσότεροι από 10.000 νέοι έχουν υποβάλει αίτηση για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, που χορηγείται, για πρώτη φορά, δωρεάν, μέσω της συνεργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. @K_Hatzidakis @nkerameus» #Με_σχέδιο μέσα σε λίγες μέρες περισσότεροι από 10.000 νέοι έχουν υποβάλει αίτηση για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, που χορηγείται, για πρώτη φορά, δωρεάν, μέσω της συνεργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. @K_Hatzidakis @nkerameus— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) December 9, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Βροχές σήμερα στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο Οι τουρκόφρονες της μειονότητας που «πηγαινοέρχονται» στην Άγκυρα και η προκλητική λίστα Τσαβούσογλου Η μοίρα «ξαναχτυπά» τη Σελίν Ντιόν – Οι μεγάλες τραγωδίες της ζωής της BEST OF NETWORK 08.12.2022, 19:04 09.12.2022, 06:58 08.12.2022, 16:27 08.12.2022, 13:28 08.12.2022, 18:44 08.12.2022, 14:43

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )