Οι τουρκόφρονες της μειονότητας που «πηγαινοέρχονται» στην Άγκυρα και η λίστα Τσαβούσογλου Εργαλειοποιεί τη μειονότητα στη Θράκη η Άγκυρα – «Εξαφανίσατε την ελληνική μειονότητα» απαντά το ελληνικό ΥΠΕΞ Παναγιώτης Σαββίδης 09.12.2022, 07:12 Τη μουσουλμανική μειονότητα στην Θράκη εργαλειοποιεί για μία ακόμη φορά η Άγκυρα, σε μια προσπάθεια να εντείνει τις πιέσεις κατά της Αθήνα, διατηρώντας παράλληλα το φιλοπολεμικό κλίμα για το θέμα των νησιών του Αιγαίου. Την Πέμπτη, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ελλάδας, αποκαλώντας προκλητικά «τουρκική» τη μειονότητα στην Θράκη. «Η Ελλάδα συνεχίζει να παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάννης και και τα ανθρώπινα δικαιώματα της “Τουρκικής Μειονότητας”. Δεν αφήσαμε ποτέ μόνους στους Τούρκους της Δυτικής Θράκης, δεν θα τους αφήσουμε ποτέ» σχολίασε ο Τσαβούσογλου, μετά από συνάντηση που είχε στην Άγκυρα με τουρκόφρονες της λεγόμενης «Συμβουλευτικής Επιτροπής της “Τουρκικής” Μειονότητας Δυτικής Θράκης».Όργανο Τουρκοφρόνων της μειονότητας Η λεγόμενη «Ανώτατη Συμβουλευτική Επιτροπή «Τούρκων» Δυτικής Θράκης» αποτελεί ουσιαστικά κορυφαίο αντιπροσωπευτικό όργανο των τουρκοφρόνων της μειονότητας -στο οποίο συμμετέχουν οι ψευτομουφτήδες Ξάνθης και Κομοτηνής, οι αιρετοί (βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειακοί, δημοτικοί σύμβουλοι), οι πρόεδροι συλλόγων κ.α- και το οποίο ελέγχεται απευθείας από την Άγκυρα μέσω του τουρκικού Προξενείου της Κομοτηνής. Παρά το γεγονός ότι έχει κριθεί παράνομη από τον Άρειο Πάγο, η «Ανώτατη Συμβουλευτική Επιτροπή «Τούρκων» Δυτικής Θράκης» συνεχίζει την προπαγανδιστική της δράση καταγγέλλοντας τις ελληνικές Αρχές -εντός και εκτός συνόρων- για υποτιθέμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων της μειονότητας που χαρακτηρίζουν «τουρκική». Στην προκλητική ανάρτηση του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κοινοποίησε και γράφημα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποτιθέμενες «πρακτικές διάκρισης» που εφαρμόζει η Ελλάδα κατά της μειονότητας. Hosted esteemed members of Advisory Board of Turkish Minority of Western Thrace in #Ankara. #Greece persistently continues to violate the Lausanne Treaty and basic human rights of Turkish minority. Our brothers in Western Thrace were never and shall never be alone! pic.twitter.com/ECsORb7U7J — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 8, 2022 Η προκλητική «λίστα» Τσαβούσογλου Με τίτλο: «Κάποιες από τις πρακτικές διακρίσεων της Ελλάδας κατά της «τουρκικής» μειονότητας στη Δυτική Θράκη» ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών φτάνει στο σημείο να κατηγορήσει ψευδώς την Ελλάδα πως: «ασκεί υπερβολικές διακρίσεις, δημοσιονομικές ρυθμίσεις και αυθαίρετη φορολογία» στην μειονότητα. Η λίστα Τσαβούσογλου αναφέρει τα εξής προκλητικά: Η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει την «Τουρκική» Μειονότητα στη Δυτική Θράκη ως εθνική μειονότητα. Η Ελλάδα εμποδίζει τα μέλη της μειονότητας να χρησιμοποιούν τους όρους «/Τουρκικό/Τουρκικά» στα ονόματα των σχολείων, των ιδρυμάτων, των κοινοτήτων και των οργανώσεών τους. Η Ελλάδα παραβιάζει την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι της «Τουρκικής» μειονότητας αν και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τιμώρησε την Ελλάδα για αυτόν τον λόγο σε τρεις περιπτώσεις. Η Ελλάδα δεν εφάρμοσε τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ για σχεδόν 15 χρόνια. Η Ελλάδα δεν επιτρέπει το δικαίωμα της «Τουρκικής» Μειονότητας να εκλέγει τους δικούς της θρησκευτικούς εκπροσώπους. Ο νέος ελληνικός νόμος για τους μουφτήδες έρχεται σε αντίθεση με τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και στερεί από την «Τουρκική» Μειονότητα τα βασικά της ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ελλάδα απαλλοτριώνει ιδιοκτησίες τουρκικών βακουφιών στην Δυτική Θράκης. Η Ελλάδα κάνει διακρίσεις στην «Τουρκική» Μειονότητα ασκώντας υπερβολικές διακρίσεις δημοσιονομικές ρυθμίσεις και αυθαίρετη φορολογία. Η Ελλάδα έκλεισε περισσότερα από 90 δημοτικά σχολεία της «Τουρκικής» Μειονότητας τα τελευταία 15 χρόνια και δεν επιτρέπει να ανοίξουν νέα. Η Ελλάδα δεν επιτρέπει ανακαίνιση και επέκταση υφιστάμενων κτιρίων μειονοτικών σχολείων. Η Ελλάδα δεν χορηγεί αρκετές άδειες εργασίας σε καθηγητές τουρκικής γλώσσας ώστε να εργαστούν στα σχολεία της «τουρκικής» μειονότητας. Η Ελλάδα εμποδίζει την ενημέρωση του τουρκικού διδακτικού υλικού. Και η λίστα συνεχίζεται…. Ελληνικό ΥΠΕΞ : «Κοιτάξτε τα του οίκου σας, εξαφανίσατε την ελληνική μειονότητα» Άμεση και ηχηρή ήταν η απάντηση του Ελληνικού υπουργείο Εξωτερικών, στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου και όσα ισχυρίστηκε για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. «Σε Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο η Ελληνική Μειονότητα αριθμεί λιγότερες από 3000 ψυχές, ενώ κατά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης αριθμούσε περί τις 130.000» ανέφερε η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, επισημαίνοντας πως είναι οξύμωρο η τουρκική πλευρά να μιλάει για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και καλώντας την Άγκυρα να αναλογιστεί τις ευθύνες της αντί να παραδίδει μαθήματα στην Ελλάδα. Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών: «Η Τουρκία για μία ακόμη φορά διαστρεβλώνει την πραγματικότητα στην Θράκη. Είναι τουλάχιστον οξύμωρο, μία χώρα με χείριστες επιδόσεις σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εγκαλεί την Ελλάδα για παραβίαση των δικαιωμάτων της Μουσουλμανικής Μειονότητας στην Θράκη. Η Ελλάδα, μία σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία ακολουθεί μία συγκροτημένη μειονοτική πολιτική, η οποία προάγει την ευημερία της Μειονότητας. Μίας Μειονότητας, η οποία αριθμεί περί τα 120.000 μέλη, όσα δηλαδή και την περίοδο, κατά την οποία υπεγράφη η Συνθήκη της Λωζάννης, την οποία η Τουρκία συστηματικά επικαλείται. Είναι απορίας άξιον πώς επικαλείται την Λωζάννη και κάνει λόγο για παραβίαση της από την Ελλάδα, τη στιγμή που στην Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο η Ελληνική Μειονότητα αριθμεί λιγότερες από 3000 ψυχές, ενώ κατά την υπογραφή της Συνθήκης αριθμούσε περί τις 130.000. Την πραγματικότητα αυτή ήρθε πρόσφατα να μας θυμίσει και η δήλωση της ΕΕ, στο πλαίσιο της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, «για τις παλαιότερες πολιτικές διακρίσεων που εφήρμοσε η Τουρκία, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα η Ελληνική Μειονότητα στην Τουρκία να βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα της εξαφάνισης». Η δήλωση μιλάει από μόνη της. Όπως και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Και καταδεικνύουν με τον πιο περίτρανο τρόπο ποιος πραγματικά εφαρμόζει την Συνθήκη της Λωζάννης και ποιος ακολουθεί μία μειονοτική πολιτική, η οποία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευελπιστούμε ότι η αδήριτη αυτή αλήθεια των αριθμών θα αποτελέσει εφαλτήριο ώστε η Τουρκία να αναλογισθεί επιτέλους τις ευθύνες που της αναλογούν στον τομέα της μειονοτικής πολιτικής. Καλούμε την Τουρκία αντί να παραδίδει μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να βάλει τάξη στα του οίκου της και να εφαρμόσει πολιτικές, οι οποίες θα δώσουν ξανά πνοή και δυναμισμό στην εκεί Ελληνική Μειονότητα». «Μια στο καρφί, μια στο πέταλο» από Ακάρ Η νέα επίθεση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά της χώρας μας, ήρθε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος εμφανίστηκε δήθεν διαλλακτικός, εκτοξεύοντας όμως νέες απειλές κατά της Ελλάδας. «Στην Ελλάδα μερικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί κοιμούνται και ζουν σε όνειρα. Θα πρέπει να ξυπνήσουν, να δουν τα γεγονότα και να συμπεριφέρονται ανάλογα» δήλωσε προκλητικά ο Ακάρ, με τις βολές του να στρέφονται έμμεσα κατά της ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.Απαντώντας σε ερώτηση του αρχισυντάκτη της Hurriyet Αχμέτ Χακάν, για το εάν ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του για επίσκεψη στην Τουρκία, ο Ακάρ κατηγόρησε τον ομόλογό του πως συνεχώς την αναβάλλει, επαναλαμβάνοντας τις βολές κατά της Αθήνας πως δεν προσέρχεται σε διάλογο με την Άγκυρα. «Είμαστε υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων μέσω του διαλόγου στο πλαίσιο των σχέσεων της καλής γειτονίας. Δεν είναι δυνατόν να λυθούν προβλήματα χωρίς διάλογο» δήλωσε, συμπληρώνοντας πως η ελληνική αντιπροσωπεία δεν επισκέφθηκε τα τελευταία δύο χρόνια την Άγκυρα, στο πλαίσιο συζήτησης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ειδήσεις σήμερα: «Καλλιεργημένο» και «βιώσιμο» το κρέας τον 21ο αιώνα – Πώς έπεισε τους ειδικούς Βροχές σήμερα στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο – Η πρόγνωση για το ΣαββατοκύριακοΡαντεβού των ηγετών του Ευρωπαϊκού Νότου στην Ισπανία με το βλέμμα στις αποφάσεις για την ενέργεια Παναγιώτης Σαββίδης 09.12.2022, 07:12 BEST OF NETWORK 08.12.2022, 19:04 09.12.2022, 06:58 08.12.2022, 16:27 08.12.2022, 13:28 08.12.2022, 18:44 08.12.2022, 14:43

