Ραντεβού των ηγετών του Ευρωπαϊκού Νότου στην Ισπανία με το βλέμμα στις αποφάσεις για την ενέργεια O Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει το πρώτο του τετ-α-τετ με την Ιταλίδα ομόλογό του Τζόρτζια Μελόνι – Το παρών θα δώσουν ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Πέδρο Σάντσεθ, ο Αντόνιο Κόστα, ο Νίκος Αναστασιάδης, ο Αντρέ Πλένκοβιτς, ο Ρόμπερτ Γκόλομπ, ο Ρόμπερτ Αμπέλα και η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν Γιώργος Ευγενίδης 09.12.2022, 06:28 Δυόμιση μήνες μετά την αναβολή της Ευρωμεσογειακής Συνόδου του Αλικάντε, λόγω της ασθένειας του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ με κορωνοϊό, οι Ευρωπαίοι ηγέτες του Νότου συγκεντρώνονται σήμερα στην ισπανική πόλη, προκειμένου να συζητήσουν για όλα τα φλέγοντα θέματα, με αιχμή, βεβαίως, τις εξελίξεις στα ενεργειακά, με δεδομένη την κωλυσιεργία για αποφάσεις ως προς το πλαφόν και τον μηχανισμό διόρθωση των τιμών, παρά τις ευρωπαϊκές αποφάσεις στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Το gathering του Νότου στο Αλικάντε έρχεται σε μια κρίσιμη ευρωπαϊκή συγκυρία, καθώς την άλλη εβδομάδα συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας και εν συνεχεία οι ηγέτες. Οι υπουργοί καλούνται να βρουν μια οριστική λύση επί των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν, ώστε οι νέες ρυθμίσεις να εφαρμοστούν άμεσα, αλλιώς τα πάντα θα πάνε πιο πίσω, καθώς οι ηγέτες δεν έχουν την τεχνική επάρκεια να πάρουν τεχνικές αποφάσεις. Εξ ου και ο κ. Μητσοτάκης έχει πει εδώ και καιρό ότι θα ήταν αποτυχία το θέμα να επιστρέψει στη Σύνοδο Κορυφής χωρίς απόφαση των υπουργών, δύο μήνες μετά την αρχική απόφαση των ηγετών που ήταν, ούτως ή άλλως, προϊόν ενός δύσκολο συμβιβασμού. Τα πράγματα ούτως ή άλλως δεν είναι ρόδινα και μεταξύ των Νοτίων, καθώς π.χ. η Ισπανία και η Πορτογαλία τραβούν τη δική τους ρότα, ενώ η Γαλλία διαδραματίζει έναν επαμφοτερίζοντα ρόλο, σε μια προσπάθεια να κρατήσει ισορροπίες και με τη Γερμανία. Πάντως, κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι είναι κρίσιμο ότι η Σύνοδος γίνεται με φυσική παρουσία, για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, ώστε οι ηγέτες του Νότου να αναζητήσουν τις μέγιστες δυνατές συγκλίσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες οι συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν στη βάση τριών θεματικών: Η Μεσόγειος στο μέλλον της Ευρώπης, η Στρατηγική Αυτονομία της ΕΕ με έμφαση στον τομέα της ενέργειας και το οικονομικό πλαίσιο. Αναπόδραστα, πάντως, το θέμα της ενέργειας προέχει, με δεδομένο ότι είναι κάτι που “καίει” τις κοινωνίες και δημιουργεί πολιτικό κόστος για τις κυβερνήσεις που καλούνται να μπουν σε διαδικασία προγραμματισμού πακέτων εθνικής στήριξης. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να έχει το πρώτο του τετ-α-τετ με την Ιταλίδα ομόλογό του Τζόρτζια Μελόνι, με την οποία είχε πρόσφατα τηλεφωνική επικοινωνία, ενώ το παρών θα δώσουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο Πέδρο Σάντσεθ από την Ισπανία, ο Αντόνιο Κόστα από την Πορτογαλία, ο Νίκος Αναστασιάδης από την Κύπρο, ο Αντρέ Πλένκοβιτς από την Κροατία, ο Ρόμπερτ Γκόλομπ από τη Σλοβενία, ο Ρόμπερτ Αμπέλα από τη Μάλτα, αλλά και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, η οποία είχε την ευκαιρία να συζητήσει πριν μια εβδομάδα με τον κ. Μητσοτάκη στην κλειστή συνεδρίαση της ηγεσίας του ΕΛΚ στη Βουλιαγμένη. Στη Σύνοδο, πάντως, αναμένεται να υιοθετηθεί Διακήρυξη, η οποία θα εστιάζει στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, στην οικονομική διακυβέρνηση, στο περιβάλλον της Μεσογείου, στη Νότια γειτονία, στην ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στη Μεσόγειο και στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Σημειώνεται ότι στη Διακήρυξη της προηγούμενης Συνόδου EUMED που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα (Σεπτέμβριος 2021), τέθηκε ως στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ μία σταθερή, ασφαλής και ευημερούσα Μεσόγειος, με σεβασμό στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, της UNCLOS συμπεριλαμβανομένης. Ειδήσεις σήμερα: Οι Ρομά καίνε επιχειρήσεις, εισβάλουν σε καφενεία και απειλούν με νέα επεισόδια Φωτογραφία: Κατάξανθη η κόρη της Δέσποινας Βανδή Στην Τουρκία φαντάζονται ελληνική εισβολή στα παράλια από… Λέσβο, Χίο, Σάμο Γιώργος Ευγενίδης 09.12.2022, 06:28 Best of Network 08.12.2022, 19:04 08.12.2022, 18:43 08.12.2022, 16:27 08.12.2022, 13:28 08.12.2022, 18:44 08.12.2022, 14:43

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )