Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Επίθεση στις ΗΠΑ – «Είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ αλλά εξοπλίζετε τους Έλληνες» Υποδύθηκε ξανά τον ειρηνοποιό και ανακοίνωσε συνάντηση με τον Πούτιν την Κυριακή Επίθεση στις ΗΠΑ δια της Ελλάδας εξαπέλυσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνέδριο του τηλεοπτικού σταθμού TRT κατηγορώντας την χώρα μας για «προκλητικές ενέργειες» και «επιθετικότητα». «Δεν είπαμε και δεν θα πούμε ευχαριστώ σε όσους ενθαρρύνουν την επιθετικότητα της Ελλάδας και τις απόπειρες πρόκλησης στηρίζοντας την Ελλάδα χωρίς όριο στο Αιγαίο και την Μεσόγειο. Είμαστε μαζί στο ΝΑΤΟ αλλά εξοπλίζετε τα ελληνικά νησιά με όπλα και αεροπλάνα. Δεν μπορέσαμε να λύσουμε το θέμα των F-16 με εσάς αν και έχουμε πληρώσει γι’ αυτά» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Τουρκίας. Συνεχίζοντας την επίθεσή του στις ΗΠΑ ο Τούρκος πρόεδρος είπε, επίσης, ότι «χιλίαδες φορτηγά με όπλα και πυρομαχικά εστάλη σε τρομοκρατικές οργανώσεις στα νότια της χώρας μου, στα βόρεια της Συρίας. Δείτε ποια χώρα τα έστυειλε, η χώρα με την οποία είμαστε μαζί στο ΝΑΤΟ. Τους είπαμε “πώς στέλνετε αυτό τον εξοπλισμό;» και μας απάντησαν όχι. Τους δείξαμε τα βίντεο γιατί εμείς ήμασταν πάντα στο πλευρό της αλήθειας. Κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει για τη στάση μας απέναντι σε αυτούς τους τρομοκράτες». Ο πρόεδρος της Τουρκίας δεν δίστασε να υποδυθεί εκ νέου τον ρόλο του «ειρηνοποιού» για τον πόλεμο στην Ουκρανία λέγοντας ότι «την ώρα που υπερασπιζόμαστε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, δεν εγκρίνουμε τις παράλογες πολιτικές κατά της Ρωσίας. Εμείς εφαρμόζουμε πολιτική ειρήνης». Ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι την Κυριακή θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, και θα υπάρξει και μια παρόμοια συνάντηση με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ειδήσεις σήμερα: Maestro: Οι δυνατές ερμηνείες, το σεξ στην παραλία και τα σχόλια στα social media Η Σλοβάκα απατεώνισσα με τα χίλια πρόσωπα την… πάτησε από οδηγό ταξί – Πώς την συνέλαβαν Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που άντρας στην Ινδία παθαίνει ηλεκτροπληξία από καλώδιο που πέφτει ξαφνικά BEST OF NETWORK 09.12.2022, 12:00 09.12.2022, 11:14 08.12.2022, 16:27 09.12.2022, 10:52 09.12.2022, 09:44 08.12.2022, 16:00

