Τουρκικές προκλήσεις – Εμπρηστικός ξανά ο Ακάρ: Αδιάλλακτη η στάση της Ελλάδας, να διδαχθεί από την ιστορία «Η προσδοκία μας είναι ορισμένοι Έλληνες πολιτικοί και στρατιωτικοί να εγκαταλείψουν την προκλητική στάση» – Οι αιχμές προς τις ΗΠΑ Τους υψηλούς τόνους διατηρεί η Άγκυρα στη ρητορική κατά της Αθήνας εν μέσω προεκλογικής περιόδου. Σε άκρως προκλητικό τόνο, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, μιλώντας στη γενική συνέλευση της βουλής της χώρας του, ισχυρίστηκε ότι η «Ελλάδα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να αυξήσει τις εντάσεις». «Η προσδοκία μας είναι ορισμένοι Έλληνες πολιτικοί και στρατιωτικοί να εγκαταλείψουν αμέσως την αδιάλλακτη και προκλητική στάση τους για εγχώριους πολιτικούς σκοπούς, να επικεντρωθούν στην επίλυση των προβλημάτων μέσω του διαλόγου και να διδαχθούν από την ιστορία», συνέχισε. Άφησε, μάλιστα, αιχμές για τις ΗΠΑ υποστηρίζοντας τα εξής: «Kανείς, ειδικά οι χώρες που αποσταθεροποιούν την περιοχή, δεν πρέπει να περιμένουν από εμάς ότι θα ανεχτούμε τους τρομοκράτες που φωλιάζουν ακριβώς δίπλα στα σύνορά μας». «Ο ηρωικός μας στρατός διασφαλίζει την ασφάλεια των συνόρων μας για την κυριαρχία και την ανεξαρτησία μας, μάχεται ενάντια σε όλες τις τρομοκρατικές οργανώσεις, προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στις θάλασσές μας, καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να συμβάλει στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη και πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες ασκήσεις στην ιστορία της δημοκρατίας μας. Οχήματα και εξοπλισμός παγκόσμιας κλάσης χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ασφάλειας των συνόρων μας», συμπλήρωσε. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, μίλησε, δε, για… εθνική υπόθεση. «Όπως και στο παρελθόν, έτσι και σήμερα στεκόμαστε στο πλευρό των Κυπρίων αδελφών μας. Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τόσο τα δικά μας όσο και τα δικαιώματα των Κυπρίων αδελφών μας. Ενώ είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο στην Κύπρο, το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, δεν επιτρέψαμε και δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο. Όσο διασφαλίζουμε την ασφάλειά μας, υποστηρίζουμε παράλληλα τους δίκαιους σκοπούς των φιλικών και αδελφικών χωρών» ισχυρίστηκε ειδικότερα ο Ακάρ. Ειδήσεις σήμερα: Πάτρα: Η Σλοβάκα απατεώνισσα πούλησε σπίτι που δεν ήταν δικό της – «Δεν ήξερε πού να σταματά» Καλαμάτα: Οικονομικές δυσκολίες φαίνεται πως οδήγησαν στην αυτοχειρία το ζευγάρι Γερμανία: «Με απάτησε στο κρεβάτι μας» – Απαρηγόρητη η σύντροφος του βουλευτή που… προτίμησε την πορνοστάρ BEST OF NETWORK 09.12.2022, 20:47 09.12.2022, 18:52 08.12.2022, 16:27 09.12.2022, 10:52 09.12.2022, 14:40 09.12.2022, 16:29

