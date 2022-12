Φωτεινή Πιπιλή: «Μου έκανε την κίνηση του Κασιδιάρη από το 2012» λέει για την ένταση με τον Αβραμάκη Τι ειπώθηκε μεταξύ των δύο βουλευτών στη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής Για το χθεσινό περιστατικό έντασης στη Βουλή ανάμεσα στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Λευτέρη Αβραμάκη και τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινή Πιπιλή, μίλησαν στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 οι «πρωταγωνιστές» του επεισοδίου. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Λευτέρης Αβραμάκης, υποστήριξε ότι σε καμία περίπτωση δεν έκανε προσβλητικές χειρονομίες ή δεν προχώρησε σε λεκτικές προσβολές απέναντι στην κυρία Πιπιλή, κάνοντας λόγο για φθηνό αντιπερισπασμό, ενώ επεσήμανε ότι «η κ. Πιπιλή έχει μία ένταση μέσα της, που συνήθως τη μεταφέρει διακόπτοντας τους συνομιλητές, παίρνοντας το λόγο αυθαίρετα». Εμείς, σε μία τέτοια ένταση χθες, της είπαμε απλά, «ηρεμήστε, βγείτε λίγο έξω να ηρεμήσετε. Δεν την πρόσβαλα με τίποτα, δεν την έθιξα ως άνθρωπο. Δεν έχω δώσει ποτέ τέτοια δικαιώματα». Από την πλευρά της η Φωτεινή Πιπιλή, μιλώντας δήλωσε πως ο κ. Αβραμάκης της έκανε την ίδια χειρονομία που της είχε κάνει ο Ηλίας Κασιδιάρης της Χρυσής Αυγής το 2012, που σήμαινε «κάτσε κάτω γιατί είσαι πιωμένη». «Εγώ δεν φοβήθηκα τη Χρυσή Αυγή, δεν θα φοβηθώ εσένα, απλώς έρχομαι να σου επισημάνω ότι είσαι ο Κασιδιάρης του ΣΥΡΙΖΑ και θα σε λιώσω πολιτικά για τη συμπεριφορά σου» απάντησε η ίδια εκείνη την ώρα μέσα στο κοινοβούλιο, στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Το χειρότερο είναι, σύμφωνα με την κ. Πιπιλή, «άνοιξε το στόμα μας της και εκστόμισε απαράδεκτα πράγματα και της έκανε μάλιστα παρατήρηση ο Πρόεδρος της Βουλής» Ειδήσεις σήμερα: O Νικ Κάρτερ των Backstreet Boys κατηγορείται ότι βίασε ανήλικη φαν με αυτισμό!Παράλληλες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς Ρομά – Τρεις προσαγωγές στα Νεόκτιστα Ο Μακρόν προωθεί το ασφαλές σεξ – Ανακοίνωσε δωρεάν προφυλακτικά για νέους 18-25 ετών BEST OF NETWORK 09.12.2022, 12:00 09.12.2022, 11:14 08.12.2022, 16:27 09.12.2022, 10:52 09.12.2022, 09:44 08.12.2022, 16:00

