J. P. Morgan: Στο top -10 η μετοχή της Alpha Bank στις χώρες CEEMEA το 2023

Τη μετοχή της Alpha Bank, στις 10 κορυφαίες τραπεζικές μετοχές για το 2023 στην περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (CEEMEA), η μοναδική στην κατηγορία των αναδυόμενων ευρωπαϊκών αγορών, συμπεριέλαβε η J.P. Morgan, στην έκθεση με τίτλο “Brand New Year, same old issues”,

Επίσης είναι η πρώτη ελληνική μετοχή στη σχετική κατάταξη από το 2014.

Η J.P. Morgan εστιάζει στη μετοχή της Alpha Bank συμπεριλαμβάνοντάς την στο Top 10 των τραπεζικών μετοχών στην περιοχή CEEMEA, που οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν υπόψη για το 2023.

Σύμφωνα με την ανάλυση του επενδυτικού οίκου, η μετοχή της Alpha Bank έχει προοπτικές για μεσοπρόθεσμη άνοδο, καθώς η τιμή της παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες, ενώ η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην απομείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και ο εξορθολογισμός του ισολογισμού που έχει πραγματοποιήσει η Τράπεζα δεν αντικατοπτρίζεται μέχρι στιγμής στην τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής.

Αντίστοιχα, στην ανάλυσή της η J. P. Morgan αναφέρει τους προβληματισμούς για τις προοπτικές του γενικότερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος και του τραπεζικού κλάδου, ως πιθανούς κινδύνους προς την επενδυτική της επιλογή.

Ο επενδυτικός οίκος εκτιμά επίσης ότι οι μακροοικονομικές προοπτικές της Ελλάδας κρίνονται σταθερές μέσα στο νέο έτος, ενώ «βλέπει» αυξανόμενη κερδοφορία για τον εγχώριο τραπεζικό τομέα.

