Ανδρουλάκης για Καϊλή: Το ποτήρι ξεχείλισε με τις δηλώσεις της για το Κατάρ «Άλλοι θα πουν ότι καθυστερήσαμε, άλλοι θα πουν ότι βιαστήκαμε» – «Σας λέω λοιπόν πως από τον Σεπτέμβριο είχα πει ότι η κυρία Καϊλή δεν θα είναι ξανά υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης «Δούρειο Ίππο της Νέας Δημοκρατίας» χαρακτήρισε την αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην τηλεόραση του ΑΝΤ1. Όπως τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, η συμπεριφορά της Εύας Καϊλή από την καταγγελία του στον Άρειο Πάγο για τις σε βάρος του παρακολουθήσεις με το predator, την είχε θέσει εκτός ΠΑΣΟΚ και οι χθεσινές αποκαλύψεις ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. «Από τις 26 Ιουλίου και μετά με οδήγησε να πάρω μία απόφαση για να πάρω αποστάσεις από την κυρία Καϊλή. Από τη στιγμή που κατήγγειλα την υπόθεση για το Pretador η κυρία Καϊλή έλεγε πως είναι κάτι σύνηθες και έχει συμβεί και σε άλλους», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-coxzaag1nco1) Μάλιστα τόνισε ότι είχε πει στην Ελληνίδα Ευρωβουλευτή από το Σεπτέμβριο ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ: «Είχα ενημερώσει πως η κυρία Καϊλή δεν θα είναι ξανά υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ γιατί λειτουργούσε ως Δούρειος Ίππος της ΝΔ. Ήδη από τη στιγμή που έκανε τις δηλώσεις για το Κατάρ το ποτήρι ξεχείλισε. Άλλοι θα πουν ότι καθυστερήσαμε, άλλοι θα πουν ότι βιαστήκαμε. Σας λέω λοιπόν πως από το Σεπτέμβριο είχα πει ότι η κυρία Καϊλή δεν θα είναι ξανά υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ». Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την έρευνα των βελγικών αρχών για διαφθορά Ευρωπαίων αξιωματούχων, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής— Nikos Androulakis (@androulakisnick) December 9, 2022 Τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης «Για την υπόθεση αυτή, δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Δεν μπορεί να εκτίθεται η παράταξή μας επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν παιχνίδια Δούρειου Ιππου. Δεν θα δεχθώ κανένα εμπόδιο. Μηδενική ανοχή σε τέτοια». Στο πλαίσιο συνέντευξης στη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγάνη και την εκπομπή «Στούντιο με θέα» του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η Εύα Καϊλή διεγράφη για πολιτικούς λόγους προκειμένου να περιφρουρηθεί η παράταξη. «Από τις 26 Ιουλίου και μετά προέκυψε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα που με οδήγησε σε μια απόφαση, την οποία είχα συζητήσει και σε επίπεδο ευρωομάδας. Ήταν το ζήτημα της κυρίας Καϊλή. Από την πρώτη ώρα που πήγα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά για την απόπειρα παγίδευσης του κινητού μου με το Predator, όπως εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Καϊλή έκανε δηλώσεις ότι: “Eίναι κάτι σύνηθες, δεν είναι κάτι σοβαρό, συμβαίνει και σε άλλους”. Υποστήριξε ότι έχει συμβεί και στην ίδια, ενώ γνώριζε όπως και άλλοι ευρωβουλευτές που αναπαρήγαγαν τα ίδια από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είχαν ελεγχθεί τα κινητά τους και δεν είχε βρεθεί τίποτα.Πριν από λίγες ημέρες ενημερώθηκα από την αρμόδια επιτροπή PEGA ότι η κυρία Καϊλή προσπαθούσε να υποβαθμίσει το θέμα. Στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου οπότε και κλήθηκα να μιλήσω για το θέμα στο Στρασβούργο, με ενημέρωσαν από την σοσιαλιστική ομάδα ότι προσπαθούσε να μη μπει προς συζήτηση στην Ολομέλεια. Έμαθα επίσης ότι της είχαν πει να ψηφίσει αποχή στη ψηφοφορία για τον γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ψήφισε τον εκπρόσωπο του Λαϊκού Κόμματος. Οπότε ενημέρωσα την Πρόεδρο της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ, ότι η κυρία Καϊλή δεν θα είναι ξανά στα ψηφοδέλτιά μας μετά από αυτές τις επιλογές που δείχνουν ότι λειτουργούσε ως ένας δούρειος ίππος, ένας βραχίονας της Νέας Δημοκρατίας, στην παράταξή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Επανερχόμενος στην έρευνα των βελγικών αρχών για διαφθορά, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής επισήμανε: «Δεν είμαι δικαστήριο. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτή την υπόθεση. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, η τοποθέτηση της για το Κατάρ με βρήκε κάθετα απέναντι. Ψήφισα απέναντι σε αυτή την άποψη και δημοσίως είπα ότι είναι μακριά από τις αξίες της παράταξής μας» και πρόσθεσε: «Χθες το βράδυ πήρα την απόφαση να διαγραφεί, διότι το ποτήρι δεν είναι ούτε μισογεμάτο ούτε μισοάδειο. Το ποτήρι ξεχείλισε. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Άρα, η διαγραφή γίνεται για πολιτικούς λόγους (…) Δεν μπορεί να εκτίθεται η παράταξή μας, γιατί κάποιοι θέλουν να κάνουν παιχνίδια δούρειου ίππου, υπονομεύοντας τη νέα προσπάθεια που ξεκίνησε πέρυσι τον Δεκέμβριο και δείχνει να υπάρχει ανανέωση και ενίσχυση της παράταξή μας. Δεν θα δεχτώ κανένα εμπόδιο. Μηδενική ανοχή σε όλα αυτά τα φαινόμενα». Αναφερόμενος στην απόπειρα συσχέτισης των αποκαλύψεων για την Εύα Καϊλή με την υπόθεση των παρακολουθήσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε: «Αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι φοβερό. Το σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη έχει απίστευτο θράσος. Από τη μια χρησιμοποίησε την κυρία Καϊλή για να υποβαθμίσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα χρησιμοποιεί την υπόθεση της κυρίας Καϊλή για να νομιμοποιήσει την παρακολούθησή μου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχει η προσπάθεια να αμπαλάρουν μέσω του ζητήματος της εθνικής ασφάλειας, μια παρακολούθηση ενός ευρωβουλευτή και πολιτικού αρχηγού ενδιαμέσως της προεκλογικής εσωκομματικής περιόδου με τις έρευνες ενός κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπήκαν σε σπίτια ευρωβουλευτών και συνεργατών τους, διότι υπήρχαν πληροφορίες και βρήκαν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία οδηγούν στη δικαιοσύνη για λόγους εγκληματικής πράξης. Δεν καταλαβαίνω, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο; Εκτός αν ο κ. Μητσοτάκης έχει να πει κάτι. Ας το πει δημοσίως (…) Επιχειρεί το σύστημα Μητσοτάκη να συνδέσει δυο άσχετες μεταξύ τους υποθέσεις. Από τη μια τα «μπράβο» στην κ. Καϊλή από τον κ. Γεωργιάδη, τον κ. Δημητριάδη όσο προσπαθούσε να υποβαθμιστεί το θέμα της παρακολούθησής μου και τώρα εργαλειοποιείται η υπόθεσή της για να νομιμοποιήσουν την παρακολούθηση μου». Ερωτηθείς για για τους λόγους παρακολούθησής του από την ΕΥΠ, είπε χαρακτηριστικά: «Όταν θα μάθω, θα μάθω μαζί με όλον τον ελληνικό λαό και νόμιμα, για να αξιοποιηθεί νομικά αυτό που θα μάθω. Στο αυτί για να μη μπορώ να αξιοποιήσω τίποτα νομικά και να μη καταδικαστούν οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ και των παραγόντων του Μαξίμου, όχι δεν θα τους κάνω τέτοια χάρη. Δεν θα απαντήσω σε μια παρανομία με μια άλλη παρανομία». «Όποιος νομίζει ότι έχει στοιχεία ή ίχνη παρακολούθησης στο κινητό του, να πάει στη δικαιοσύνη. Να μη τη φοβάται. Εγώ μόλις το έμαθα, μετά από λίγες ημέρες πήρα τα χαρτιά και πήγα στον Άρειο Πάγο» ανάφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τις λίστες παρακολουθούμενων που δημοσιεύονται, ενώ τόνισε: «Δεν πρόκειται να παίξω κανενός είδους παιχνίδι παρακρατικού μηχανισμού ούτε της Δεξιάς ούτε του ΣΥΡΙΖΑ». Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι οι επιχειρηματίες Λαβράνος και Μπίτζιος προστατεύτηκαν στην εξεταστική επιτροπή από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αλλά τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. «Η εταιρεία Krikell κόστισε 5.000 ευρώ το 2017 . Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε σύμβαση απευθείας ανάθεσης 1,5 εκ. ευρώ ένα χρόνο μετά. Λίγο καιρό μετά ο Υπουργός που κάνει την εν λόγω σύμβαση, βάζει τον γιο του να δουλέψει στην εταιρεία. Ο κ. Τόσκας. Μετά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτοί οι σκοτεινοί τύποι τα βρίσκουν με τη Νέα Δημοκρατία και ακολουθεί απευθείας ανάθεση 8 εκ. ευρώ. Για αυτά να μας απαντήσουν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας. Να μας απαντήσει ο Πρωθυπουργός και για το δημοσίευμα των ΝΥΤ. Το παίζει φιλελεύθερος δημοκράτης αλλά από ευρωπαϊκή χώρα πουλήθηκε αυτό το λογισμικό σε καθεστώτα της Αφρικής, για να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης πως θα χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα «πυρηνικά εργαλεία» παρακολούθησης σε καθεστώτα που δεν έχουν κανένα σεβασμό τα ανθρώπινα δικαιώματα» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχετικά με τον πυροβολισμό του 16χρονου από αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι «η χώρα μπορεί να έχει και ασφάλεια και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί είναι αντίπαλες έννοιες. Σε μια κοινωνία με διαφάνεια, κοινωνική δικαιοσύνη, ποιότητα ζωής πάνε μαζί». «Δεν είναι μόνο πόσο κοστίζει το καλάθι του νοικοκυριού αλλά και τι μισθούς έχουμε στην Ελλάδα. Συνεπώς αν συγκρίνουμε μισθούς και κόστος ζωής, η κατάσταση στην Ελλάδα πάει από το κακό στο χειρότερο» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στο πρόβλημα της ακρίβειας. Αναφερόμενος στο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, που θέτει μετ΄επιτάσεως το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα real estate της Κυβέρνησης. «Το Κράτος και οι Δήμοι δεν πουλάνε, αλλά είτε αξιοποιούνται κλειστές κατοικίες με επιδότηση ανακατασκευής και χαμηλή φορολογία για τον ιδιοκτήτη είτε κατασκευάζονται νέες. Φτιάχνεται έτσι μια δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών που δεν πωλούνται αλλά ενοικιάζονται φθηνά. Έτσι δημιουργείται ανταγωνισμός και πέφτουν τα ενοίκια γενικώς» σημείωσε. Περιέγραψε την έλλειψη πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης να αξιοποιήσει επαρκείς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την Υγεία και σχετικά με την ενεργειακή κρίση υπεραμύνθηκε της πρότασης του για επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή τους ρεύματος για «να πληρώσουν και αυτοί που έχουν θησαυρίσει, γιατί δεν έχουμε πληθωρισμό κόστους ζωής αλλά και πληθωρισμό κερδοσκοπίας ισχυρών». Υπενθύμισε την πρόταση του κόμματος για 120 δόσεις προκειμένου να αποπληρωθούν τα χρέη της εφορίας και του ΕΦΚΑ και να δοθεί ανάσα στην αγορά. «Λαϊκιστές μας αποκαλούσαν τα στελέχη της Κυβέρνησης και σήμερα μετά από ομηρία μηνών, ο κ.Μητσοτάκης προεκλογικά διαρρέει στην εφημερίδα “Tα Νέα” ότι έρχονται 120 δόσεις. Τώρα δεν είναι λαϊκισμός;» αναρωτήθηκε. «Έχουμε δυο κόμματα που επενδύουν στο διχασμό της ελληνικής κοινωνίας» αντέτεινε ο κ. Ανδρουλάκης προσδιορίζοντας ως όραμά μου την ενότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εθνικές και κοινωνικές προκλήσεις. «Αν ο λαός μας δώσει ισχυρή εντολή και έχουν καταβαραθρωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, να είστε σίγουροι ότι δεν θα ρισκάρει να τσαλακωθεί τη δεύτερη Κυριακή ούτε ο κ. Τσίπρας ούτε ο κ. Μητσοτάκης» τόνισε ερωτηθείς για τα μετεκλογικά σενάρια. Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Όταν αποθέωνε το Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο – Δείτε βίντεο Η γρίπη θα ξεκινήσει μετά τις 25 Δεκεμβρίου, πρέπει να εμβολιαστούμε, λέει η Παγώνη Διπλή αυτοκτονία στην Καλαμάτα: Παίρνουν καταθέσεις από συγγενείς και φίλους BEST OF NETWORK 10.12.2022, 12:30 10.12.2022, 12:04 09.12.2022, 10:00 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 10.12.2022, 10:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )