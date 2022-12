Αύριο το πρωί οι επίσημες ανακοινώσεις του Βέλγου δικαστή για την Καϊλή και την υπόθεση χρηματισμού από το Κατάρ

Αύριο το πρωί, πριν τις 11 (ώρα Ελλάδος) αναμένονται οι ανακοινώσεις των δικαστικών αρχών του Βελγίου για την υπόθεση χρηματισμού από το Κατάρ, η οποία «ταλανίζει» το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την εκ των αντιπροέδρων, Εύα Καϊλή, να βρίσκεται υπό «προσωρινή κράτηση» και να έχει περάσει τη νύχτα σε κελί, όπως έγραψε η L’ Echo. Σύμφωνα με πηγές από τις Βρυξέλλες, δεν θα υπάρξει συνέντευξη Τύπου, αλλά θα εκδοθεί ένα δελτίο Τύπου για την υπόθεση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η βελγική αστυνομία χρησιμοποίησε σύγχρονες μεθόδους καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ των οποίων και οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Το βράδυ της Παρασκευής 9 Δεκεμβρίου οι βελγικές αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές και συλλήψεις εργαζομένων και ευρωβουλευτών, ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν και η αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για το σκάνδαλο διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος από πρόσωπα που προέρχονται από το Κατάρ. Παρόλο που η έρευνα που προηγήθηκε της αστυνομικής επιχείρησης, ήταν αποτέλεσμα μηνών, οι εξελίξεις σε αυτήν την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι καταιγιστικές. Το πρώτο ζήτημα αφορούσε στο εάν η κ. Καϊλή είχε προσαχθεί ή συλληφθεί από τις βελγικές αρχές, καθώς οι πληροφορίες από βελγικά μέσα ενημέρωσης ήταν αντικρουόμενες. Όπως έμαθε το thetimes|-.gr από τις Βρυξέλλες, σε αυτό το στάδιο της έρευνας ο όρος «σύλληψη» δεν είναι ο ακριβής, καθώς στο Βέλγιο η διαδικασία αναφέρεται ως «κράτηση μέχρι την ακρόαση του υπόπτου». Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη η κυρία Καϊλή στερείται της ελευθερίας της μέχρι να καταθέσει ως ύποπτη για τις πράξεις που τις καταλογίζονται ενώ για να συλληφθεί και επισήμως θα πρέπει να εκδοθεί ένταλμα από τον αρμόδιο εισαγγελέα εντός 48 ωρών, αλλιώς θα αφεθεί ελεύθερη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επ’ αυτοφώρω σύλληψη, σημαίνει ότι η κυρία Καϊλή δεν καλύπτεται από τη βουλευτική της ασυλία.Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσαγωγή της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύας Καϊλή, η οποία διανυκτέρευσε σε κρατητήριο, έγινε έπειτα από τουλάχιστον 16 στοχευμένες επιχειρήσεις των βελγικών αρχών, στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος. Λόγω των καταιγιστικών εξελίξεων, η πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, στην οποία ανήκε μέχρι χθες η κυρία Καϊλή, ζήτησε την αναστολή των εργασιών για τυχόν φακέλους και ψηφοφορίες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα κράτη του Κόλπου, έως ότου οι αρμόδιες αρχές παράσχουν σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις. Παράλληλα και όπως μεταδίδει ο Βρετανός δημοσιογράφος Τζακ Πάροκ από τις Βρυξέλλες, οι αρχές του Κατάρ ερευνούν τον πρεσβευτή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση , Αμπντολαζίζι μπιν Αχμέντ Αλ Μάλκι, για πιθανή εμπλοκή στο στην υπόθεση χρηματισμού. Πώς μπορεί να καθαιρεθεί η κυρία Καϊλή Μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως θεσμικό όργανο, να μην προβαίνει σε επίσημες δηλώσεις όσο διαρκεί η έρευνα, ωστόσο, σύμφωνα με τον έτερο αντιπρόεδρο Δημήτρη Παπαδημούλη, υπάρχει έντονη κινητικότητα για την καθαίρεση της κ. Καϊλή. Κάτι που ζητούν και οι Πράσινοι, καθώς η συμπρόεδρος της εν λόγω πολιτικής ομάδας Τερέζα Ράιντκε τόνισε ρητά ότι η κυρία Καϊλή θα πρέπει να παραιτηθεί από το αξίωμά της, ενώ έχει ήδη διαγραφεί από την πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόωρη λήξη καθηκόντων, (την καθαίρεση δηλαδή της κυρίας Καϊλή από την θέση της αντιπροέδρου του Σώματος), η Διάσκεψη των Προέδρων (σ.σ η οποία απαρτίζεται από τον/την πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τους προέδρους των πολιτικών ομάδων) μπορεί, αποφασίζοντας με πλειοψηφία τριών πέμπτων των ψηφισάντων, που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες, να προτείνει στην Ολομέλεια τον τερματισμό της θητείας του Προέδρου, ενός Αντιπροέδρου, ενός Κοσμήτορα, ενός προέδρου ή αντιπροέδρου επιτροπής, ενός προέδρου ή αντιπροέδρου διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας ή οποιουδήποτε άλλου αξιωματούχου που έχει εκλεγεί στο Κοινοβούλιο, όταν θεωρεί ότι ο εν λόγω βουλευτής έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει για την πρόταση αυτή με πλειοψηφία δύο τρίτων των ψηφισάντων, που αποτελεί ταυτόχρονα την πλειοψηφία των βουλευτών που το απαρτίζουν. Όταν εισηγητής παραβιάζει τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων, η επιτροπή που τον όρισε μπορεί να τερματίσει αυτή την εντολή, με πρωτοβουλία του Προέδρου και ύστερα από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων. Οι πλειοψηφίες που απαιτούνται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αυτής. Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Αν την έπιασαν επ’ αυτοφώρω, δεν έχει ασυλία για την έρευνα χρηματισμού από το Κατάρ Εύα Καϊλή: «Από τότε που θα βρεθείς στο Κατάρ, δεν θα είσαι ποτέ ο ίδιος» έγραφαν στο Instagram του σύντροφου της Κλέλια Ανδριολάτου: O Παπακαλιάτης με έψαξε στο Instagram, είδε τη φάτσα μου και μου ζήτησε να πιούμε καφέ

