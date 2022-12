Γιώργος Κύρτσος: «Η Καϊλή τιμωρήθηκε για την αλαζονεία της» «Η περίπτωσή της θυμίζει αρχαία ελληνική τραγωδία» έγραψε στο Twitter Την υπόθεση εμπλοκής της Εύας Καϊλή στην υπόθεση χρηματισμού από το Κατάρ, που «ταλανίζει» το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχολίασε, με καυστικό τρόπο, ο Γιώργος Κύρτσος. Στην ανάρτησή του στο Twitter, ο Έλληνας ευρωβουλευτής έκανε λόγο για «αρχαία ελληνική τραγωδία», τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η συνάδελφός του στην Ευρωβουλή «τιμωρήθηκε για την αλαζονεία της». Έγραψε συγκεκριμένα: «Η Καϊλή τιμωρήθηκε για την αλαζονεία της. Μας κορόιδευε με αυτά που έκανε σαν πιο “έξυπνη” και κυρίως σαν αδίστακτη. Η περίπτωσή της θυμίζει αρχαία ελληνική τραγωδία. Εντυπωσιακή άνοδος, αλαζονεία, ύβρις και ελεύθερη πτώση». Βέβαια, ο ίδιος ο κ. Κύρτσος συγχαιρόταν δημοσίως την Εύα Καϊλή, τον περασμένο Ιανουάριο, για την εκλογή της ως αντιπροέδρου στην Ευρωβουλή, τονίζοντας ότι «εκφράζει τη δυναμική νέα γενιά γυναικών» και προσθέτοντας ότι την είχε ψηφίσει. Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Διεγράφη από ΠΑΣΟΚ και ευρωσοσιαλιστές για σκάνδαλο χρηματισμού από το Κατάρ Διπλή αυτοκτονία στην Καλαμάτα: Παίρνουν καταθέσεις από συγγενείς και φίλους Εύα Καϊλή: Όταν αποθέωνε το Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 10.12.2022, 12:30 10.12.2022, 12:04 09.12.2022, 10:00 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 10.12.2022, 10:00

