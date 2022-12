Εύα Καϊλή: «Από τότε που θα βρεθείς στο Κατάρ, δεν θα είσαι ποτέ ο ίδιος» έγραφαν στο Instagram του σύντροφου της Ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι είχε επισκεφθεί το Κατάρ το 2018 Βασίλης Δαλιάνης Ελένη Γκρήγκοβιτς 10.12.2022, 15:32 Μία διαφορετική ανάγνωση έχει ένα σχόλιο που γράφτηκε στο προφίλ του συντρόφου της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, που συνελήφθη στις Βρυξέλλες, μετά από έρευνα που γίνεται για υπόθεση χρηματισμού από το Κατάρ. «Από τότε που θα βρεθείς στο Κατάρ, δεν θα είσαι ποτέ ο ίδιος» του έγραψε ένας από τους ακολούθους του, σχολιάζοντας φωτογραφία στο Instagram. Ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο του 2018, είχε γονατίσει στο πάτωμα, σαν να κάνει ισλαμική προσευχή, συμπληρώνοντας έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, μάλλον προσπαθώντας να επιταχύνει τις διαδικασίες. Το σχόλιο, όσο κι αν ακούγεται (ομολογουμένως εκ των υστέρων) προφητικό, μάλλον δεν ήταν τυχαίο. Κι αυτό επειδή ο σύντροφος της κυρίας Καϊλή είχε μόλις επιστρέψει από το Κατάρ, απ’ όπου είχε φροντίσει να κάνει δύο αναρτήσεις. Στην πρώτη φωτογραφία, λίγες ημέρες πριν, ο Τζιόρτζι δημοσίευσε μία σελίδα από το σημειωματάριό του, θέλοντας να δείξει ότι είχε χαλαρό μίτινγκ ημέρα Κυριακή. Πέραν του σκίτσου, το ενδιαφέρον τραβά και η πολυτελής επιφάνεια του γραφείου. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η δεύτερη φωτογραφία, από το εσωτερικό κτηρίου στην Ντόχα. Σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα Le Soir ο Τζιόρτζι ήταν πρώην κοινοβουλευτικός βοηθός του Πιερ Αντόνιο Παντζέρι, που φέρεται ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος δωροδοκίας με χρήματα από το Κατάρ. Αμέσως μετά συνεργάστηκε με την ομάδα S&D, ενώ σύμφωνα με την L’ Echo, εντοπίστηκαν τσάντες με χρήματα στο σπίτι που διατηρεί με την κυρία Καϊλή. Βελγικές έρευνες μηνών «οδήγησαν» στην Εύα Καϊλή Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, βρίσκεται σε «προσωρινή κράτηση», με τις αστυνομικές αρχές στις Βρυξέλλες να ερευνούν την σχέση με το σκάνδαλο διαφθοράς και χρηματισμού από το Κατάρ. Όπως πληροφορείται το thetimes|-.gr από τις Βρυξέλλες, σε αυτό το στάδιο της έρευνας, ο όρος «σύλληψη» δεν είναι ο ακριβής, καθώς στο Βέλγιο η διαδικασία αναφέρεται ως «κράτηση μέχρι την ακρόαση του υπόπτου» («interpellation pour audition») Αυτό σημαίνει ότι, στην πράξη, η κυρία Καϊλή στερείται της ελευθερίας της, μέχρι να καταθέσει ως ύποπτη για τις πράξεις που τις καταλογίζονται. Στη Γαλλία ο αντίστοιχος όρος είναι (αστυνομική) κράτηση («garde à vue»). Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thetimes|-.gr, η κυρία Καϊλή θα συλληφθεί επίσημα, εάν ο ανακριτής εκδώσει ένταλμα σύλληψης -κάτι που πρέπει να συμβεί εντός 48 ωρών, ειδάλλως θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βελγικές αρχές ερευνούν τις διασυνδέσεις του Κατάρ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους οργανισμούς με έδρα τις Βρυξέλλες εδώ και αρκετούς μήνες και οι αστυνομικοί και οι ανακριτές στις Βρυξέλλες που συμμετείχαν στην επιχείρηση μόνο τυχαία δεν επέλεξαν να προχωρήσουν στις προσαγωγές την 9η Δεκεμβρίου, την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα προβεί σε επίσημες δηλώσεις, όσο διαρκεί η έρευνα, όπως τόνισε η πρόεδρος Ρομπέρτα Μετσόλα. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter «σε αυτό το στάδιο, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε τυχόν έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρά μόνο να επιβεβαιώσουμε ότι θα συνεργαστούμε πλήρως με όλες τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την απονομή της Δικαιοσύνης». Our @Europarl_EN stands firmly against corruption.At this stage, we cannot comment on any ongoing investigations except to confirm that we have & will cooperate fully with all relevant law enforcement & judicial authorities.We’ll do all we can to assist the course of justice.— Roberta Metsola (@EP_President) December 10, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Θρίλερ με την Εύα Καϊλή: Σύλληψη, κράτηση ή ανάκριση; Ρομά επιχείρησαν να εισβάλλουν στο ΑΤ Σπάτων – Έξι συλλήψεις Η Κρίστεν Στιούαρτ επιλέχθηκε ως πρόεδρος της επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου Βασίλης Δαλιάνης Ελένη Γκρήγκοβιτς 10.12.2022, 15:32 BEST OF NETWORK 10.12.2022, 15:00 10.12.2022, 12:04 09.12.2022, 10:00 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 10.12.2022, 10:00

