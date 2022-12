Εύα Καϊλή: Διεγράφη από ΠΑΣΟΚ και ευρωσοσιαλιστές για σκάνδαλο χρηματισμού από το Κατάρ

Στη διαδικασία της ανάκρισης υποβάλλεται από χθες η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή, η οποία προσήχθη από τις βελγικές Αρχές, προκειμένου να εξεταστεί για την υπόθεση διαφθοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Κατάρ. Παρά την προστασία που της παρέχει η βουλευτική ασυλία, η Ευρωβουλευτής βρίσκεται από χθες ενώπιος ενωπίω με τους αστυνομικούς, ενώ χθες το πρωί συνελήφθη ο σύζυγός της, Φραντσέσκο Τζόρτζι. Τα γραφεία αμφότερων έχουν σφραγιστεί στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ οι έρευνες εξελίσσονται δυναμικά, καθώς για την ίδια υπόθεση εξετάζονται ακόμη οι Βέλγοι ευρωβουλευτές των Σοσιαλδημοκρατών, Μαρκ Ταραμπέλα και Μαρί Αρενά. Δεδομένων των εξελίξεων, ακαριαία υπήρξε χθες η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, το οποίο με μια λακωνική ανακοίνωση έθεσε την Εύα Καϊλή εκτός κόμματος μετά από 18 χρόνια ενεργούς πολιτικής της δράσης. Στη σχετική ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρεται πως «μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την έρευνα των βελγικών αρχών για διαφθορά Ευρωπαίων αξιωματούχων, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής με απόφαση του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη». Αργά το βράδυ της Παρασκευής έγινε γνωστό ότι διεγράφη και από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), με την απόφαση να έχει άμεση ισχύ. «Τρομοκρατημένοι» οι Ευρωσοσιαλιστές Η υπόθεση φαίνεται πως πλήττει σε πολιτικό επίπεδο την Ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το κόμμα να επανέρχεται πολλές φορές χθες σχολιάζοντας τις καταιγιστικές εξελίξεις, τις οποίες πυροδότησε δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας, Le Soir. Το δημοσίευμα της Le Soir: «Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 15 έρευνες από πράκτορες του Κεντρικού Γραφείου Αντιμετώπισης της Διαφθοράς στις Βρυξέλλες και τέσσερα άτομα, θεωρούμενα ύποπτα, συνελήφθησαν. Μεταξύ αυτών, ο Luca Visentini, νεοεκλεγείς Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, ο πρώην ευρωβουλευτής του S&D Pier-Antonio Panzeri καθώς και ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, πρώην κοινοβουλευτικός βοηθός του κ. Panzeri, νυν συνεργάτης της ομάδας S&D και σύντροφος της Εύας Καϊλή. Η Εύα Καϊλή, 44 ετών, πρώην παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης και ευρωβουλευτής από το 2014, βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο των ερευνητών. Το σπίτι της ερευνήθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής και η ίδια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα». Εκτός από τις τέσσερις συλλήψεις, η αστυνομία κατέσχεσε «περίπου 600.000 ευρώ σε μετρητά», καθώς και «εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητά τηλέφωνα», των οποίων το περιεχόμενο θα εξεταστεί. Σε αυτό αναφέρεται πως της προσαγωγής της κ. Καϊλή προηγήθηκε έρευνα στο σπίτι της ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ – κάτι το οποίο δεν ευσταθεί, από την στιγμή που η ασυλία της είναι σε ισχύ. Σύμφωνα με πηγές από τις Βρυξέλλες, αργά χθες το βράδυ, η βελγική αστυνομία φέρεται να βρήκε 100.000 ευρώ σε σπίτι που ανήκει στον Φραντσέσκο Τζόρτζι. Έρευνες έγιναν εκεί και στο σπίτι του Παντζέρι, όπου κατασχέθηκαν σχεδόν 500.000 ευρώ μετρητά. Η ανακοίνωση των Ευρωσοσιαλιστών: Αντιδρώντας σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με βελγική έρευνα για καταγγελίες διαφθοράς, που αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά από τα βελγικά μέσα ενημέρωσης Le Soir και Knack, η Ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει: «Είμαστε τρομοκρατημένοι από τους ισχυρισμούς για διαφθορά στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ο Όμιλος S&D έχει μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Είμαστε οι πρώτοι που υποστηρίζουμε μια ενδελεχή έρευνα και την πλήρη αποκάλυψη. Θα συνεργαστούμε πλήρως με όλες τις ανακριτικές αρχές. Σε αυτό το πνεύμα, εμείς δεν θα σχολιάσει δημόσια τις εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες. Δεδομένης της σοβαρότητας των καταγγελιών, έως ότου οι αρμόδιες αρχές παράσχουν σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, ζητάμε την αναστολή των εργασιών για τυχόν φακέλους και ψηφοφορίες στην Ολομέλεια σχετικά με τα κράτη του Κόλπου, ιδιαίτερα την απελευθέρωση του καθεστώτος βίζας και τις προγραμματισμένες επισκέψεις». Υπενθυμίζεται ότι το Κατάρ επιχειρούσε να πετύχει την κατάργηση της βίζας και επισκέψεις των πολιτών του στην Ευρώπη υπό το καθεστώς Σένγκεν, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση αρκετών χωρών, όπως της Γαλλίας. Παρά τους δραματικούς τόνους της ανακοίνωσης, οι Ευρωσοσιαλιστές επανήλθαν, μέσω Twitter, ξανά στο θέμα αργά χθες, δηλώνοντας πως «Δεδομένης της σοβαρότητας των καταγγελιών, έως ότου οι αρμόδιες αρχές παράσχουν σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, ζητούμε την αναστολή των εργασιών για τυχόν φακέλους και ψηφοφορίες στην Ολομέλεια σχετικά με τα κράτη του Κόλπου, ιδιαίτερα την απελευθέρωση του καθεστώτος βίζας και τις προγραμματισμένες επισκέψεις», για να ανακοινώσουν δύο ώρες μετά τη διαγραφή της Εύας Καϊλή. «Η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε την απόφαση να αναστείλει τη συμμετοχή της ευρωβουλευτή Εύας Καϊλή στην Ομάδα S&D με άμεση ισχύ, ως απάντηση στις συνεχιζόμενες έρευνες», τονίζεται στο tweet της διαγραφής της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή. The Socialists and Democrats group in the European Parliament has taken the decision to suspend MEP Eva Kaili’s membership of the S&D Group with immediate effect, in response to the ongoing investigations.— S&D Group (@TheProgressives) December 9, 2022 Εν τω μεταξύ, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε χθες το βράδυ ότι η κ. Καϊλή συνελήφθη, ωστόσο η είδηση της σύλληψής της δεν επιβεβαιώνεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μόνος τρόπος για να συλληφθεί ευρωβουλευτής (σ.σ. έχουν ασυλία) είναι να πιαστεί επ’ αυτοφώρω. Η σχέση Καϊλή – Κατάρ Υπενθυμίζεται ότι με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετέβη τον περασμένο μήνα στο Κατάρ, όπου είχε συνάντηση με κρατικούς αξιωματούχους, με ζητούμενο να ανοίξει διπλωματικός κοινοβουλευτικός διάλογος της Ντόχα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώντας προ ημερών από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα, είχε χαρακτηρίσει το Κατάρ ως «πρωτοπόρο» στο θέμα των εργασιακών σχέσεων, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Οι συλλήψεις Συνολικά, τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας πρώην ευρωβουλευτής, συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας ενός οικονομικού δικαστή, ως ύποπτα για δωροληψία από μια «χώρα του Κόλπου», εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ανακοίνωσε η βελγική ομοσπονδιακή εισαγγελία. Η χώρα δεν κατονομάστηκε από την Εισαγγελία. Σύμφωνα, ωστόσο, με την εφημερίδα Le Soir, ωστόσο, αξιωματούχοι του Κατάρ είχαν προσπαθήσει να δωροδοκήσουν έναν εκλεγμένο Ιταλό σοσιαλιστή, που ήταν ευρωβουλευτής από το 2004 έως το 2019. Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, πράξεις «διαφθοράς» και «ξεπλύματος χρήματος» στο πλαίσιο οργανωμένης συμμορίας, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Εισαγγελίας. Εξάλλου, για μήνες, Βέλγοι ερευνητές «υποπτεύονταν ότι μια χώρα του Κόλπου επηρέαζε τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πληρώνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά ή προσφέροντας σημαντικά δώρα σε τρίτους με πολιτική θέση ή/και σημαντική στρατηγική θέση» εντός αυτού του οργάνου. Ασυλία και εξαιρέσεις Στην περίπτωση της Εύας Καϊλή, η Ευρωβουλευτής καλύπτεται από βουλευτική ασυλία, η οποία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο ενός ευρωβουλευτή, αλλά εγγύηση ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να ασκούν ελεύθερα την εντολή τους χωρίς να εκτίθενται σε αυθαίρετες πολιτικές διώξεις. Αποτελεί έτσι εγγύηση για την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα του Κοινοβουλίου στο σύνολό του. Συγκεκριμένα, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη εξαιτίας γνώμης που εξέφρασαν ή ψήφου που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η ασυλία ενός ευρωβουλευτή περιλαμβάνει δύο πτυχές: · εντός της επικρατείας του κράτους του και είναι παρόμοια με τις ασυλίες που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας του· και · εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών και παρέχει εξαίρεση από κάθε μέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη. Η ασυλία δεν ισχύει όταν ένας βουλευτής βρεθεί επ’ αυτοφώρω. Σε περίπτωση, όμως, που οι αρμόδιες εθνικές αρχές ζητήσουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την άρση της ασυλίας ευρωβουλευτή (ή στην περίπτωση που ένας ευρωβουλευτής ή πρώην ευρωβουλευτής ζητήσει την υπεράσπιση της ασυλίας του), ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοινώνει στην ολομέλεια ότι το Κοινοβούλιο έλαβε την αίτηση και την παραπέμπει στην αρμόδια επιτροπή, δηλαδή στην επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση κρίνει απαραίτητη. Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του και μπορεί να προσκομίσει έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία που θεωρεί χρήσιμα. Κεκλεισμένων των θυρών, η επιτροπή εγκρίνει έκθεση που συνιστά στο Κοινοβούλιο ως σώμα να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση, δηλαδή να άρει ή να διατηρήσει την ασυλία του ενδιαφερόμενου ευρωβουλευτή. Κατά την πρώτη σύνοδο της ολομέλειας μετά την απόφαση της επιτροπής, το Κοινοβούλιο αποφασίζει επί του θέματος με απλή πλειοψηφία. Μετά την ψηφοφορία, ο πρόεδρος του ΕΚ ανακοινώνει αμέσως την απόφαση του Κοινοβουλίου στον ενδιαφερόμενο ευρωβουλευτή και στις αρμόδιες αρχές του σχετικού κράτους μέλους. Τέλος, οι Ευρωβουλευτές, σε κάθε περίπτωση, διατηρούν την έδρα τους ακόμη και αν αρθεί η βουλευτική ασυλία τους, καθώς η εντολή των ευρωβουλευτών είναι εθνική εντολή και δεν μπορεί να αφαιρεθεί από οποιαδήποτε άλλη αρχή. Επιπλέον, η άρση της ασυλίας δεν συνιστά ετυμηγορία για την ενοχή ή όχι του ευρωβουλευτή. Μέσω αυτής δίνεται απλώς η δυνατότητα στις εθνικές δικαστικές αρχές να προβούν στις ανάλογες ενέργειες, δηλ. τη διεξαγωγή έρευνας ή δίκης. Καθώς οι ευρωβουλευτές εκλέγονται σύμφωνα με την εθνική εκλογική νομοθεσία, εάν ευρωβουλευτής κριθεί ένοχος για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται έκπτωση από το αξίωμα, εναπόκειται στις αρχές του κράτους μέλους να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά. Ειδήσεις σήμερα Προσήχθη για ανάκριση στις Βρυξέλλες η Καϊλή για την υπόθεση του Κατάρ – Διαγράφηκε από ΠΑΣΟΚ και Σοσιαλδημοκράτες Θεσσαλονίκη: Φωτογραφίες-ντοκουμέντο με τους Ρομά να κρατούν καραμπίνες Μουντιάλ 2022: Πέθανε 48χρονος Aμερικανός δημοσιογράφος που κάλυπτε τον προημιτελικό Ολλανδίας-Αργεντινής

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )