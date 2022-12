Καϊλή: Οι ευρωσοσιαλιστές ζητούν την καθαίρεση της από τη θέση της αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Η πρόεδρος των S&D επικαλείται το άρθρο 21 του ευρωπαϊκού κανονισμού Πολιτικό «σεισμό» έχει προκαλέσει η εμπλοκή της Εύας Καϊλή στην υπόθεση φερόμενου χρηματισμού κορυφαίων αξιωματούχων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Κατάρ. Η πρόεδρος των σοσιαλδημοκρατών (S&D), Iratxe Garcia Perez, ζητά την καθαίρεση της Ελληνίδας αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Όπως εξηγεί, οι Σοσιαλδημοκρατές, θα επικαλεστούν στην επόμενη Διάσκεψη των Προέδρων το άρθρο 21 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να καθαιρεθεί από την θέση η κ. Καϊλή. Επιπλέον, η κ. Πέρεζ, σημειώνει ότι όσο είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, πρέπει να αντικατασταθεί η Εύα Καϊλή, προκειμένου να προστατευθεί η αξιπιστία του θεσμού και να μη χάσουν την εμπιστοσύνη τους οι πολίτες. S&Ds will request a new point in the agenda of the next EP conference of presidents, based on art. 21 of the rules of procedure. Given the investigation, Eva Kaili should be replaced as EP vice-president in order to protect the institution’s respectability & citizens’ trust— Iratxe Garcia Perez /❤️ (@IratxeGarper) December 10, 2022 Πως γίνεται η καθαίρεση από τη θέση της αντιπροέδρου Σύμφωνα με τους κανόνες του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, απαιτείται πρώτα απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων με πλειοψηφία 60% και μετά έγκριση από την Ολομέλεια με τα 2/3. Το αίτημα για την καθαίρεση της έχουν ζητήσει επίσης οι Πράσινοι του ευρωκοινοβουλίου. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ, έχει ζήτησει από την Εύα Καϊλή, μέσω του εκπροσώπου τύπου, να παραδώσει την έδρα της. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθείται ο εθνικός κανονισμός και έτσι την έδρα θα πάρει ο τρίτος υποψήφιος, ο Νίκος Παπανδρέου. Παπαδημούλης: Έντονη κινητικότητα για την καθαίρεση της Καϊλή Νωρίτερα σήμερα, ο αντιπρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, είχε αναρτήσει ότι παρατηρείται έντονη κινητικότητα προς αυτή την κατεύθυνση. Πιο αναλυτικα είχε επισημάνει: Έντονη κινητικότητα τώρα για την καθαίρεση της #Καιλη από Αντιπρόεδρος του @Europarl_EN. Σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΚ, απαιτείται πρώτα απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων με πλειοψηφία 60% κ μετά έγκριση από την Ολομέλεια με τα 2/3. Μηδενική ανοχή στην διαφθορά! #Καταρ Έντονη κινητικότητα τώρα για την καθαίρεση της #Καιλη από Αντιπρόεδρος του ⁦@Europarl_EN⁩. Σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΚ, απαιτείται πρώτα απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων με πλειοψηφία 60% κ μετά έγκριση από την Ολομέλεια με τα 2/3. Μηδενική ανοχή στην διαφθορά! #Καταρ pic.twitter.com/kB5iGvQw1p— Dim. Papadimoulis (@papadimoulis) December 10, 2022 Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, στον απόηχο των ερευνών, οι S&D ανακοίνωσαν τη διαγραφή της Εύας Καϊλή από την ευρωομάδα. Είχε ήδη προηγηθεί η αστραπιαία διαγραφή και από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. The Socialists and Democrats group in the European Parliament has taken the decision to suspend MEP Eva Kaili’s membership of the S&D Group with immediate effect, in response to the ongoing investigations.— S&D Group (@TheProgressives) December 9, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Αν την έπιασαν επ’ αυτοφώρω, δεν έχει ασυλία για την έρευνα χρηματισμού από το Κατάρ Εύα Καϊλή: «Από τότε που θα βρεθείς στο Κατάρ, δεν θα είσαι ποτέ ο ίδιος» έγραφαν στο Instagram του σύντροφου της Κλέλια Ανδριολάτου: O Παπακαλιάτης με έψαξε στο Instagram, είδε τη φάτσα μου και μου ζήτησε να πιούμε καφέ BEST OF NETWORK 10.12.2022, 17:49 10.12.2022, 09:54 09.12.2022, 10:00 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 10.12.2022, 16:29

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )