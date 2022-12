Καϊλή: Το χρονικό του σκανδάλου που οδήγησε στην κράτησή της και στον πολιτικό σεισμό σε Ελλάδα και Βρυξέλλες Οι ευρωσοσιαλιστές ζητούν την καθαίρεση της από την θέση της Αντιπροέδρου – Ο «δούρειος ίππος» του Ανδρουλάκη προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση – Αύριο οι ανακοινώσεις της εισαγγελίας των Βρυξελλών Ελένη Γκρήγκοβιτς 10.12.2022, 21:55 Πολιτική θύελλα προκάλεσε η εμπλοκή της Εύας Καϊλή σε έρευνες των βελγικών αρχών, οι οποίες εξετάζουν κορυφαίους ευρωπαϊούς αξιωματούχους για χρηματισμό από το Κατάρ. Την Παρασκευή το απόγευμα, έγινε γνωστό από βελγικά μέσα ενημέρωσης ότι προσήχθη και ανακρίνεται στην εισαγγελία η Ελληνίδα ευρωβουλευτής. Πληροφορίες από τα ίδια μέσα, ανέφεραν ότι στο σπίτι της, εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο φαίνεται να προέρχεται από το Κατάρ. Στην υπόθεση, μεταξύ άλλων, εμπλέκεται και ο σύντροφός της κ. Καϊλή, Φραντζέσκο Τζιόρτζι ενώ τα ίδια μέσα αναφέρουν ότι συνελήφθη και ο πατέρας της ευρωβουλευτή κρατώντας βαλίτσα με χρηματικό ποσό. Για αρκετές ώρες, ένα πέπλο μυστηρίου κάλυπτε την υπόθεση με αντικροούμενες πληροφορίες να κάνουν λόγο για κράτηση, προσαγωγή που εξελίχθηκε σε σύλληψη, ή απλή προσαγωγή. Συνεργάτες της, μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής, ισχυρίζοταν ότι η ίδια βρίσκεται στο σπίτι της, ωστόσο αυτό διαψεύστηκε αμέσως από την πραγματικότητα. Από την άλλη, πληροφορίες υπογράμμιζαν, πως η Εύα Καϊλή βρίσκεται στις εισαγγελικές αρχές, ερευνάται παρουσία δικηγόρου. Μάλιστα, υπήρχε και ένας αστερισκός για το αν την καλύπτει η ασυλία που της προσφέρει το ευρωκοινοβούλιο. Στην περίπτωση που πιάστηκε «επ’αυτοφόρω», τότε αυτομάτως η ασυλία της δεν έχει ισχύ. Και όπως μετέδιδαν ξένα μέσα, το μεγάλο ποσό που λέγεται ότι εντοπίστηκε ακύρωνε αυτόματα την ασυλία της. Οι επίσημες ανακοινώσεις πάντως, για το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης θα γίνουν γνωστές την Κυριακή. Το βράδυ του Σαββάτου, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, σε επιστολή της που απευθύνεται στην Εύα Καϊλή της ανακοινώνει ότι την παύει από τα καθήκοντα της ως αντιπρόεδρος της ευρωβουλής στον απόηχο των εξελίξεων. Την ίδια ώρα, η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει την Εύα Καϊλή από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ήταν αστραπίαια. Αμέσως μετά, ακολούθησε το κόμμα των ευρωσοσιαλιστών. Οι σχέσεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, με την ευρωβουλευτή ήταν από καιρό ηλεκτρισμένες. Οι πρόσφατες αναφορές της για «πρωτοπορία στα εργασιακά δικαιώματα» στο Κατάρ, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη (Blue Sky), κράτησε σαφείς και ξεκάθαρες αποστάσεις, λέγοντας ότι αυτές οι απόψεις δεν εκφράζουν τον ίδιο αλλά ούτε και την παράταξη. Η απόσταση μεταξύ των δύο πολιτικών, μετρά αρκετό καιρό. Το χάσμα μεταξύ τους μεγάλωσε ακόμα περισσότερο όταν τον Σεπτέμβριο, η Εύα Καϊλή «έσπασε» την κομματική γραμμή για την επιλογή του επόμενου γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ψήφισε υπέρ του εκλεκτού του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Alessandro Chiocchetti. «Οι αποφάσεις της σοσιαλιστικής ομάδας έπρεπε να γίνουν σεβαστές. Διαφωνούμε με αυτές τις προσωπικές επιλογές», έλεγαν τότε στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Αργότερα, ακολούθησε η δήλωση για το Κατάρ, από την οποία διαχωρίστηκε πλήρως ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την έρευνα των βελγικών αρχών για διαφθορά Ευρωπαίων αξιωματούχων, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής με απόφαση του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη.— ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής (@kinimallagis) December 9, 2022 The Socialists and Democrats group in the European Parliament has taken the decision to suspend MEP Eva Kaili’s membership of the S&D Group with immediate effect, in response to the ongoing investigations.— S&D Group (@TheProgressives) December 9, 2022 Το Σάββατο, η ομάδα των ευρωσοσαλιαστών μέσω της προέδρου τους, Iratxe Garcia Perez, ανακοίνωσε ότι γίνονται ενέργειες για την καθαίρεση της Εύας Καϊλή από την θέση της Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Θα επικαλεστούν το άρθρο 21 του κανονισμού της ευρωβουλής. Ήδη το ζήτησαν εκπροσώποι των άλλων κομμάτων, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνο των Πρασίνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, για να γίνει καθαίρεση χρειάζεται πρώτα να συγκληθεί η Διάσκεψη των Προέδρων με πλειοψηφία 60% και να εγκριθεί από την ολομέλεια με τα 2/3. S&Ds will request a new point in the agenda of the next EP conference of presidents, based on art. 21 of the rules of procedure. Given the investigation, Eva Kaili should be replaced as EP vice-president in order to protect the institution’s respectability & citizens’ trust— Iratxe Garcia Perez /❤️ (@IratxeGarper) December 10, 2022 Υπόθεση «καθαρά χέρια» Βελγικά μέσα ενημέρωσης, σημειώνουν ότι οι αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι των ερευνών εδώ και μήνες και η επιχείρηση έχει κωδική ονομασία «καθαρά χέρια» και ερευνά υποθέσεις διαφθοράς, θέλοντας να εντοπίσουν ύποπτες χρηματικές κινήσεις από Καταριανούς αξιωματούχους που προσπαθούσαν να επηρεάσουν οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προσπαθούσε δηλαδή να ασκήσει επιρροή σε πρόσωπα στρατηγικής σημασίας στην Ευρώπη, ώστε να προωθηθεί η δράση του κράτους. Ακόμη, να γίνονται πιο εύκολα οι μετακινήσεις προς την Ευρώπη με την αλλαγή των προϋποθέσεων για την golden visa. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον προηγούμενο μήνα, η κ. Καϊλή είχε επισκεφθεί το Κουβέιτ και το Κατάρ. Στη Ντόχα μάλιστα, είχε συναντηθεί με τον Εμίρι, Χαμάντ μπιν Χαλιφά αλ Θανί, και όπως είχε επισημανθεί η συνάντηση κράτησε περισσότερο από όσο αρχικά είχε προγραμματιστεί, ενώ το ίδιο συνέβη και με τον Πρωθυπουργό και τους πανίσχυρους και περιζήτητους Υπουργούς Εξωτερικών & Ενέργειας, με τους οποίους οι συζητήσεις αφορούσαν κυρίως τους τρόπους δημιουργίας νέων διαύλων επικοινωνίας με την Ευρώπη. Το μήνυμα που πέρασε η Εύα Καϊλή, εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το οποίο ήταν στο ίδιο πνεύμα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν ότι πλησιάζει η μέρα που οι δύο χώρες του Αραβικού Κόλπου δεν θα χρειάζονται βίζα για τη ζώνη Σένγκεν και το αντίστροφο. Μάλιστα, σε συναντήσεις της με τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη του World Cup, και της FIFA, τον υπουργό Εργασίας και τον εκπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας αναδείχθηκε η αναπάντεχη πρόοδος που μπόρεσε να πετύχει η διπλωματία του αθλητισμού με μεταρρυθμίσεις που έγιναν πράξη σε χρόνο ρεκόρ. Την Παρασκευή, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 16 σπίτια πολιτικών. Όπως αναφέρουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης Le Soir και Knack, οι βελγικές αρχές ερευνούν την πιθανότητα ύπαρξης κυκλώματος, με εγκέφαλο τον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή των σοσιαλιστών Πιερ Αντόνιο Παντζέρι, ο οποίος συνελήφθη χθες το πρωί και προσήχθη για ανάκριση. Ανάλογη τύχη είχε τόσο η σύζυγός του, όσο και η κόρη του, για τις οποίες εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εκτελέστηκε στην επαρχία του Μπέργκαμο στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Knack, οι ερευνητές βρήκαν περίπου 600.000 ευρώ σε μετρητά στον Παντζέρι που σήμερα είναι 67 ετών. Σύμφωνα με όσα εξετάζουν οι Βέλγοι ερευνητές, ο Παντζέρι είναι ο «μαέστρος της ορχήστρας». Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί οι κινήσεις του και αν, κατόπιν αιτήματός του, έδινε οδηγίες στους βοηθούς των ευρωβουλευτών. Για την ίδια υπόθεση ανακρίνεται και ο Βέλγος ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα, αλλά και η συνάδελφός του, Μαρί Αρενά -και οι δύο από την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών. Πολιτική αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ Σε σημερινή του συνέντευξη στον ΑΝΤ1, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξήγησε την απόσταση που είχαν εδώ και αρκετό καιρό με την συνάδελφό του και αποκάλυψε ότι η Εύα Καϊλή, με δική του απόφαση, δεν θα κατέβαινε υποψήφια με το κόμμα το ’24, θέλοντας να αποδείξει το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ τους. Επίσης, κατηγόρησε την Εύα Καϊλή, ότι λειτουργούσε ως «δούρειος ίππος της Νέας Δημοκρατίας». Η φράση του αυτή, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας μεταξύ άλλων, «Με πολιτικό θράσος που ξεπερνά κάθε όριο, ο κ. Ανδρουλάκης επιχειρεί να μεταθέσει ένα ηθικό, πολιτικό και νομικό ζήτημα της παράταξής του. Είναι αδιανόητο να υποστηρίζει ότι οι αποκαλύψεις για την κ. Εύα Καϊλή, μια ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, δεν βαρύνουν -με την όποια ηθική, πολιτική και νομική σκιά- τον ίδιον και το κόμμα του, αλλά τη ΝΔ!». «Δεν γνωρίζουμε εάν ο κ. Ανδρουλάκης είχε αποφασίσει από τον Σεπτέμβριο – όπως δηλώνει τώρα – να μην εντάξει την κ. Καϊλή στο ευρωψηφοδέλτιο των εκλογών του 2024, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν το είπε τον Σεπτέμβριο, αλλά μόλις σήμερα, μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις και την έρευνα για ένα μείζον σκάνδαλο διαφθοράς που πλήττει τους Ευρωσοσιαλιστές: την πολιτική παράταξη στην οποία ανήκει ο ίδιος και το κόμμα του», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και πρόσθεσε: «Ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται πράγματι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όσα λέει είναι προφάσεις εν αμαρτίαις και δεν μπορεί να παριστάνει ούτε τον Πόντιο Πιλάτο, ούτε τον κήνσορα περί πολιτικής ηθικής. Όταν μάλιστα οι αποκαλύψεις αυτές φέρνουν στην μνήμη όλων μας τις πλέον κακές στιγμές του ΠΑΣΟΚ, που οδήγησαν στη φυλακή κορυφαία στελέχη του. Δεν έχουμε υποστεί λοβοτομή σε αυτόν τον τόπο. Αρκετά πια με την υποκρισία. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, έντονα αντέδρασε και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποιός σε ανάρτησή του τόνισε: «Βρέθηκαν τσάντες με χρήματα στο σπίτι της κ. Καϊλή και ο κ. Ανδρουλάκης κάνει επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας: ‘εγώ δεν καλύπτω κανέναν’. Τι άλλο θα έπρεπε να γίνει μπας και ανακαλύψει το Δούρειο Ίππο;». Βρέθηκαν τσάντες με χρήματα στο σπίτι της κας Καϊλή και ο κος Ανδρουλάκης κάνει επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας : «εγώ δεν καλύπτω κανέναν».Τι άλλο θα έπρεπε να γίνει μπας και ανακαλύψει το Δούρειο Ίππο;ΥΓ το Κατάρ των 6.500 νεκρών δεν είναι “πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα”.— Νάσος Ηλιόπουλος (@n_iliopoulos) December 10, 2022 Σημειώνεται ότι το Σάββατο το πρωί, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος λέγοντας ότι υπήρξε «επί αρκετούς μήνες απόσταση των απόψεων της κ. Καϊλή με την παράταξή μας. Υπάρχουν γεγονότα που αποδεικνύουν μία αλλαγή της στάσης της, όσον αφορά στην πορεία του κόμματος. Ξεκίνησε με την υπόθεση των παρακολουθήσεων και των δηλώσεων που είχε κάνει στην αρχή, στη συνέχεια έγινε σαφής προσπάθεια να μπλοκάρει από την πλευρά των σοσιαλιστών τη σχετική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και κατέληξε στις αναφορές στο Κατάρ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να διαχωρίζει τη θέση του την ίδια κιόλας ημέρα». Παράλληλα, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά από την Εύα Καϊλή να παραδώσει την έδρα της. Βάση του κανονισμού, αν συμβεί αυτό, τότε την θέση της παίρνει ο 3ος υποψήφιος του ευρωψηφοδελτίου, ο Νίκος Παπανδρέου.

