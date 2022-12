Κουτσούμπας: Φαινόμενα τύπου Καϊλή είναι στοιχεία μιας διαφθοράς ενός συστήματος που εκπορεύεται και από τις Βρυξέλλες «Δεν ήταν μόνο η Καϊλή που μίλησε υπέρ του Κατάρ με αυτό τον ανήθικο, απαράδεκτο τρόπο τότε που την είχαμε καταδικάσει όλοι, και οι ευρωβουλευτές μας», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Έχει μεγάλη σημασία να ενισχυθεί το ΚΚΕ μέσα στους κοινωνικούς-μαζικούς φορείς», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατά τη συνάντηση που είχε με φορείς και σωματεία στην Πρέβεζα. Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε στην οικονομική και ενεργειακή κρίση, στην κατάσταση την οποία βιώνει ο λαός και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να ενισχύσουν το ΚΚΕ παντού, σε αρχαιρεσίες στους μαζικούς φορείς, στη Βουλή, την Ευρωβουλή, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. «Καλούμε τον καθένα και την καθεμιά, ακόμα κι αν διαφωνεί σε επιμέρους ζητήματα, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ. Όποιος σκέφτεται να ψηφίσει ΚΚΕ να το κάνει, γιατί η ενίσχυσή του μπορεί να δώσει λύσεις και στο σήμερα με τη δράση του στο κίνημα, στη Βουλή, παντού, αλλά κυρίως να ανοίξουμε ένα δρόμο για να αλλάξει συνολικά η κατάσταση σε έναν τόπο με τεράστιες δυνατότητες που όμως τον πλούτο του καρπώνονται λίγοι», πρόσθεσε. Κατά την τοποθέτησή του στη σύσκεψη αναφέρθηκε και στην υπόθεση των ερευνών για διαφθορά σε βάρος της Εύας Καϊλή. Αν και ο ίδιος, όπως είπε, δεν έχει πλήρη ενημέρωση για την υπόθεση λόγω της περιοδείας, ωστόσο σχολίασε πως ζούμε σε ένα σύστημα σάπιο, διεφθαρμένο, εκμεταλλευτικό και με τα φαινόμενα τύπου Εύας Καϊλή, της ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ την οποία διέγραψε, αφού την συνέλαβαν στις Βρυξέλλες. Παράλληλα τόνισε πως όλα αυτά τα ζητήματα, «είναι στοιχείο μιας σαπίλας, μιας διαφθοράς, ενός συστήματος που εκπορεύεται κι απ’ τις Βρυξέλλες». Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισήμανε ότι η ΕΕ, όπως έχει καταγγείλει το ΚΚΕ και η Ευρωκοινοβουλευτική του Ομάδα, «είναι η πηγή της διαφθοράς λόγω των πολιτικών, των οδηγιών, των κατευθύνσεων που έχει στα ζητήματα αυτά, όπως η στάση του Ευρωκοινοβουλίου για παράδειγμα, απέναντι στο Κατάρ, με αυτό το αίσχος των 6.000 νεκρών εργατών που δούλευαν για να φτιάξουν το Μουντιάλ εκεί, το οποίο ενέκρινε η ΕΕ, το Ευρωκοινοβούλιο». Όπως είπε, «δεν ήταν μόνο η Καϊλή που μίλησε υπέρ του Κατάρ με αυτό τον ανήθικο, απαράδεκτο τρόπο τότε που την είχαμε καταδικάσει όλοι, και οι ευρωβουλευτές μας». Τέλος, ανέφερε πως «είναι δομικό στοιχείο ενός συστήματος, που εκφράζεται και με τέτοια πρόσωπα, που εμφανίζονται με αυτή την ακραία μορφή διαφθοράς, όπως σε αυτή την περίπτωση ή σε άλλες περιπτώσεις όπως με τις δομές της “Κιβωτού του τρόμου” με τα παιδιά, η με άλλες ενέργειες που κάνει το αστικό κράτος για να χτυπήσει, να καταστείλει το λαϊκό κίνημα, την οργή, τη δικαιολογημένη αγανάκτηση που υπάρχει». - – ΜΠΕ Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Διεγράφη από ΠΑΣΟΚ και ευρωσοσιαλιστές για σκάνδαλο χρηματισμού από το Κατάρ Διπλή αυτοκτονία στην Καλαμάτα: Παίρνουν καταθέσεις από συγγενείς και φίλους Εύα Καϊλή: Όταν αποθέωνε το Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 10.12.2022, 17:49 10.12.2022, 09:54 09.12.2022, 10:00 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 10.12.2022, 16:29

