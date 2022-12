Μάντζος για Καϊλή: Μείζον πολιτικό και νομικό ζήτημα – Την καλούμε να παραδώσει την έδρα «Καλούμε την κυρία Καιλή να παραδώσει την έδρα στην παράταξη, με την οποία εξελέγη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Έχουμε ένα μείζον πολιτικό, ηθικό και νομικό πλέον ζήτημα» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος, με αφορμή τη σύλληψη της Εύας Καΐλή από τις αρχές του Βελγίου και κάλεσε την ευρωβουλευτή να παραδώσει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. «Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε αποφασίσει να μην συμπεριληφθεί η κα Καϊλή σε οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Από χθες το επίπεδο αλλάζει, έχουμε ένα μείζον πολιτικό, ηθικό και νομικό πλέον ζήτημα. Ένα ζήτημα αδιαφάνειας, ζήτημα φερόμενης διαφθοράς, ζήτημα πολιτικής ηθικής στο οποίο δεν χωράει ούτε σκιά ούτε καμία ανοχή. Είναι αυτονόητη και αυτόματη η διαγραφή της κας Καιλή , με απόφαση του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη.Καλούμε την κα Καιλή να παραδώσει την έδρα στην παράταξη, με την οποία εξελέγη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος. «Καμία ανοχή στη διαφθορά, καμία ανοχή στην αδιαφάνεια. Μόνο στο φως και στο προσκήνιο η πολιτική αντιπαράθεση με τα μεγάλα συμφέροντα. Θα είμαστε άτεγκτοι και ανεπιφύλακτοι σε κάθε ανάλογη υπόθεση», πρόσθεσε. Επίσης, ο κ. Μάντζος επισήμανε ότι «στην περίπτωση της κας Καϊλή δεν υπάρχει predator. Ουδέν κινητό βρέθηκε με απόπειρα ίχνους predator» και έκανε λόγο για «συγκεκριμένες, σημαντικές και αγεφύρωτες αποστάσεις και διαφοροποιήσεις της Εύας Καϊλή από το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, τις θέσεις και τις αξίες που αυτό εκφράζει». Σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο. BEST OF NETWORK 09.12.2022, 20:47 10.12.2022, 07:52 08.12.2022, 16:27 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 09.12.2022, 13:06

