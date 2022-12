ΜέΡΑ25 για Καϊλή: Τώρα εξηγούνται τα ανήκουστα για το Κατάρ Το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου, Μιχάλη Κριθαρίδη Την υπόθεση της Εύας Καϊλή σχολιάζει το ΜέΡΑ25, με ιδιαίτερο σκωπτικό τρόπο. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Μιχάλης Κριθαρίδης, σε ανάρτησή του σχολιάζει τα όσα είχε πει η ευρωβουλεύτης, για τις εργασιακές συνθήκες του Κατάρ, προκαλώντας αντιδράσεις. Ο κ. Κριθαρίδης, αναφέρει: «τώρα εξηγούνται τα ανήκουστα περί των “πρωτοπόρων στα εργασιακά δικαιώματα” του Κατάρ πίσω τους κρύβονταν γνωστοί αντικομμουνιστές, μνημονιακοί “μένουμε Ευρώπη”, πρωτοπόροι στη διαφθορά. Κανένα σοκ όμως, αυτό το σύστημα και η ευρωγραφειοκρατία είναι τόσο ακριβώς βρωμερά». Τώρα εξηγούνται τα ανήκουστα περί των “πρωτοπόρων στα εργασιακά δικαιώματα” του #Καταρ, πίσω τους κρύβονταν γνωστοί αντικομμουνιστές, μνημονιακοί “μένουμε Ευρώπη”, πρωτοπόροι στη διαφθορά. Κανένα σοκ όμως, αυτό το σύστημα και η ευρωγραφειοκρατία είναι τόσο ακριβώς βρωμερά.#Καιλη— Μιχάλης Κριθαρίδης – Michalis Kritharidis (@m_kritharidis25) December 10, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Διεγράφη από ΠΑΣΟΚ και ευρωσοσιαλιστές για σκάνδαλο χρηματισμού από το Κατάρ Διπλή αυτοκτονία στην Καλαμάτα: Παίρνουν καταθέσεις από συγγενείς και φίλους Εύα Καϊλή: Όταν αποθέωνε το Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 10.12.2022, 12:30 10.12.2022, 12:04 09.12.2022, 10:00 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 10.12.2022, 16:29

