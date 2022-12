Μέτσολα: Παύει από τα καθήκοντα της Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου την Εύα Καϊλη Η εφαρμογή είναι άμεση Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση της Εύας Καϊλή η οποία ερευνάται για υπόθεση διαφθοράς στις Βρυξέλλες. Όλα δείχνουν πως η καθαίρεση της από την θέση της αντιπροέδρου είναι μονόδρομος. Το βράδυ του Σαββάτου, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, έστειλε επιστολή στην ελληνίδα ευρωβουλευτή με την οποία της ανακοινώνει ότι την παύει από τα καθήκοντα της στον απόηχο των ερευνών. Η απόφαση της έχει άμεση εφαρμογή. Όπως αναφέρει ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της ευρωβουλής, Δημήτρης Παπαδημούλης, επισπεύδονται οι διαδικασίες για την οριστική καθαίρεση της από το Προεδρείο του ΕΚ. Η @EP_President Ρομπέρτα Μέτσολα με απόφαση της, που μόλις μας κοινοποιήθηκε, αναστέλλει-με άμεση εφαρμογή-όλες τις αρμοδιότητες που είχε αναθέσει στην Αντιπρόεδρο του @Europarl_EN Εύα #Καιλη. Επισπεύδονται οι διαδικασίες για την οριστική καθαίρεση της από το Προεδρείο του ΕΚ.— Dim. Papadimoulis (@papadimoulis) December 10, 2022 Υπενθυμίζεται ότι για την καθαίρεση της Εύας Καϊλή, θα πρέπει να συγκληθεί η Διάσκεψη των Προέδρων με πλειοψηφία 60% και να εγκρίνουν τα 2/3 της ολομέλειας την απόφαση. Ειδήσεις σήμερα: Θρίλερ με την Εύα Καϊλή: Σύλληψη, κράτηση ή ανάκριση; Ρομά επιχείρησαν να εισβάλλουν στο ΑΤ Σπάτων – Έξι συλλήψεις Η Κρίστεν Στιούαρτ επιλέχθηκε ως πρόεδρος της επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου BEST OF NETWORK 10.12.2022, 17:49 10.12.2022, 09:54 09.12.2022, 10:00 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 10.12.2022, 16:29

