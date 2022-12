Μηταράκης: «Δημιουργούμε το μέλλον της Χίου, ένα κλίμα φιλικό για επενδύσεις και αισιόδοξο μέλλον»

Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Υπουργείου Οικονομικών, Δήμου Χίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου για την επισκευή, αναβάθμιση και διαμόρφωση των υπαρχόντων κτηριακών εγκαταστάσεων Συνοριακού Σημείου Διέλευσης λιμένα Χίου. Υπογράφτηκε σήμερα το μεσημέρι (10/12) Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Δήμου Χίου, και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, για το έργο «Επισκευή-Αναβάθμιση-Διαμόρφωση υπαρχόντων κτηριακών εγκαταστάσεων Συνοριακού Σημείου Διέλευσης λιμένα Χίου». Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον Δήμαρχο Χίου, κ. Σταμάτη Κάρμαντζη και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Χίου, κ. Κυριάκο Ζωάνο. Το έργο αφορά στην επισκευή, αναβάθμιση και διαμόρφωση του κτηρίου της παλαιάς Ιχθυόσκαλας και του κτηρίου που λειτουργεί ως αίθουσα επιβατών εξωτερικού, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος σε αυτά χώρου. Το αναβαθμισμένο και ανακαινισμένο Τελωνείο θα πληροί όλες τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ως «Πύλη Εισόδου Schengen». Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει χρηματοδοτήσει το έργο με ποσό ύψους 3.000.000 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών θα συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην επιτάχυνση των αναγκαίων ενεργειών και παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για την αδειοδότηση του έργου. Από την πλευρά του, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Χίου, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, αναλαμβάνει τη διαδικασία για την έκδοση της απαραίτητης άδειας δόμησης και όλων των απαιτούμενων αδειών, καθώς και την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης δήλωσε: “Μεγάλο ζητούμενο στη Χίο είναι η οικονομική ανάπτυξη ώστε να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να μείνουν τα νέα παιδιά στο νησί. Η κυβέρνηση για να συμβάλει στην ανάπτυξη του νησιού έβαλε ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής τα οποία θα μας επιτρέψουν, ειδικά στο χώρο του τουρισμού, να μπούμε πιο δυνατά στο χάρτη. Το αεροδρόμιο όπως γνωρίζετε προχωράει, ξεκινάει σε λίγες εβδομάδες η ανακατασκευή του κτηρίου. Το άλλο έργο, το οποίο βάζουμε ένα πετραδάκι στην υλοποίησή του, είναι το τελωνείο της Χίου. Αποτελεί βασική πύλη εισόδου για τον τουρισμό από τη γειτονική χώρα. Σήμερα υπογράφουμε ένα μνημόνιο μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του Δήμου Χίου και του Διαδημοτικού Λιμενικού ταμείου, ώστε να ξεκαθαρίσουμε τους ρόλους του καθενός. Το Υπουργείο Μετανάστευσης είναι αυτό που θα χρηματοδοτήσει πλήρως την κατασκευή του έργου. Ολοκληρώσαμε τη φάση της αρχαιολογίας, ο φάκελος βρίσκεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αμέσως μετά θα εκδοθεί η οικοδομική άδεια και έχοντας εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση, μέσα στις αρχές του 2023 θα μπορέσει να γίνει ο σχετικός διαγωνισμός. Είναι σημαντικό όλα αυτά τα έργα να προχωρήσουν, αφού έχουμε αντιμετωπίσει παράλληλα και την πίεση του μεταναστευτικού, έχουμε δεσμεύσει σε χαμηλό επίπεδο τον νησιωτικό ΦΠΑ, έχουμε ψηφίσει το νέο αναπτυξιακό νόμο, που στηρίζει τις νέες ιδιωτικές επενδύσεις, όπως το νέο ξενοδοχείο που γίνεται. Αυτά συνολικά δημιουργούν ένα κλίμα φιλικό για επενδύσεις και μας δίνει αισιοδοξία για το μέλλον”. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος δήλωσε: “Με ιδιαίτερη χαρά, συνυπέγραψα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον Δήμαρχο Χίου και τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Χίου, το Μνημόνιο Συνεργασίας σχετικά με το έργο «Επισκευή-Αναβάθμιση-Διαμόρφωση υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων Συνοριακού Σημείου Διέλευσης λιμένα Χίου». Από την πλευρά μας, παραμένουμε πάντα αρωγοί στην εκπόνηση έργων με μακρόπνοο αποτύπωμα, προς όφελος της κοινωνίας.” Ο Δήμαρχος Χίου, κ. Σταμάτης Κάρμαντζης δήλωσε: “Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον βουλευτή Χίου, Νότη Μηταράκη. Θέλω να συμπληρώσω πως πράγματι, η Χίος αλλάζει. Ακόμη και ο πιο μίζερο και ο πιο κακοπροαίρετος, αυτό το παραδέχεται και είναι προφανές πως η Χίος προχωρά στο μέλλον. Ένα μέλλον το οποίο αξίζουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, αξίζει ο τόπος μας, αξίζουν οι άνθρωποι του νησιού. Τα έργα προχωράνε, ξέρουμε βέβαια πως πολλά από αυτά έχουν τις δυσκολίες τους, αλλά είμαστε εδώ για να τις ξεπερνάμε, είμαστε εδώ για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση τους. Άλλα έχουν ολοκληρωθεί, άλλα είναι σε εξέλιξη, άλλα είναι στη φάση του διαγωνισμού. Υπογράφουμε σήμερα το Μνημόνιο για να γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τι πρέπει να κάνουν και αυτό γίνεται για να υπάρχει μεγαλύτερη ταχύτητα στην ολοκλήρωση αυτού του τόσο σημαντικού έργου, το οποίο είναι πύλη Schengen. Όλα αυτά επί των ημερών μας επιλύθηκαν αυταπόδεικτα”. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, κ. Κυριάκος Ζωάνος δήλωσε: “Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μηταράκη και τον δήμαρχό μας και να επισημάνω ότι η πύλη εισόδου Schengen, το τελωνείο, είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε επί θητείας του Υπουργού και του δημάρχου, κυρίου Κάρμαντζη και θα ολοκληρωθεί εντός του 2023, ένα έργο που είχε ανάγκη το νησί μας”. Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Διεγράφη από ΠΑΣΟΚ και ευρωσοσιαλιστές για σκάνδαλο χρηματισμού από το Κατάρ Διπλή αυτοκτονία στην Καλαμάτα: Παίρνουν καταθέσεις από συγγενείς και φίλους Εύα Καϊλή: Όταν αποθέωνε το Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )