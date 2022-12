Οικονόμου: Αδιανόητο ότι ο πρωθυπουργός παρακολουθούσε ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύεται επί δεκαετίες Κομβικό σκέλος της υπόθεσης παρακολουθήσεων και η ύπαρξη ρυπαρών δικτύων τα οποία συνεργάζονται με ορισμένα ΜΜΕ, διοχετεύοντάς τους υλικό για το οποίο μένει να αποδειχθεί ο βαθμός εγκυρότητάς τους, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του «Αδιανόητο να υπονοείται ότι τελούσε σε γνώση του ή, πολύ περισσότερο, ότι είχε δώσει εντολή να παρακολουθούνται άνθρωποι που συμπορεύεται μαζί τους επί δεκαετίες ή και κρατικοί αξιωματούχοι, μαζί με τους οποίους αντιμετώπισε επιτυχώς μείζονα ζητήματα για την Πατρίδα»» δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, αναφορικά με το δημοσίευμα του «Documento» το οποίο υποστηρίζει ότι παρακολουθείτο ο Κωστής Χατζηδάκης. «Η ελληνική Δικαιοσύνη προχωρά τη διερεύνηση, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και των όσων σχετικών αναφέρονται σε αυτήν, με την αμέριστη συνδρομή των κρατικών αρχών, ώστε να διαλευκανθεί κάθε πτυχή, ακόμα και το εάν στο εσωτερικό της ΕΥΠ αναπτύχθηκαν δραστηριότητες εκτός πλαισίου» τονίζεται, ακόμη, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση του κ.Οικονόμου. Την ίδια στιγμή, τη δική του απάντηση έδωσε ο υπουργός Εργασίας κ.Χατζηδάκης: «Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός, με τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία και με τιμά με τη φιλία του τόσα χρόνια, υπάρχει έστω και η παραμικρή πιθανότητα να εμπλέκεται σε όλη αυτή την ιστορία». Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γιάννη Οικονόμου: H Κυβέρνηση, από τον περασμένο Αύγουστο κιόλας, έχει αναλάβει δραστικές πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη ριζική αντιμετώπιση τόσο των λογισμικών παρακολούθησης όσο και των συστημικών προβλημάτων στη λειτουργία της ΕΥΠ. Η ελληνική Δικαιοσύνη προχωρά τη διερεύνηση, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και των όσων σχετικών αναφέρονται σε αυτήν, με την αμέριστη συνδρομή των κρατικών αρχών, ώστε να διαλευκανθεί κάθε πτυχή, ακόμα και το εάν στο εσωτερικό της ΕΥΠ αναπτύχθηκαν δραστηριότητες εκτός πλαισίου. Από τη στιγμή, πάντως, που ο Πρωθυπουργός αντέδρασε, με το γνωστό τρόπο, στην περίπτωση της νόμιμης επισύνδεσης του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη, είναι αδιανόητο να υπονοείται ότι τελούσε σε γνώση του ή, πολύ περισσότερο, ότι είχε δώσει εντολή να παρακολουθούνται άνθρωποι που συμπορεύεται μαζί τους επί δεκαετίες ή και κρατικοί αξιωματούχοι, μαζί με τους οποίους αντιμετώπισε επιτυχώς μείζονα ζητήματα για την Πατρίδα. Κομβικό σκέλος της υπόθεσης αυτής είναι και η ύπαρξη ρυπαρών δικτύων, τα οποία συνεργάζονται με συγκεκριμένα ΜΜΕ, διοχετεύοντάς τους υλικό που μένει να αποδειχθεί ο βαθμός αληθείας του. Ο σκοπός αυτών των κυκλωμάτων είναι η μετατροπή της δημόσιας ζωής σε βούρκο και η επιστροφή σε αλήστου μνήμης εποχές, όταν η πολιτική στην Ελλάδα κινούνταν στο ρυθμό «κασετών». Η αλλαγή στην ηγεσία της ΕΥΠ και η ψήφιση σύγχρονης νομοθεσίας αποσκοπούν στο να θεραπεύσουν πληγές του παρελθόντος και να ενισχύσουν την Υπηρεσία στην επιτέλεση του κρίσιμου εθνικού της ρόλου. Η Ελληνική Δημοκρατία διαθέτει θεσμούς, νόμους και αρχές που θα φωτίσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης αυτής. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πολιτικά στον προηγούμενο αιώνα και δεν θα ανακοπεί η πορεία προόδου και αναβάθμισης της. Το συλλογικό και το πατριωτικό δεν θα υποταχθούν σε καμία επιδίωξη άλλου είδους, από όπου κι αν προέρχεται. Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Αν την έπιασαν επ’ αυτοφώρω, δεν έχει ασυλία για την έρευνα χρηματισμού από το Κατάρ Εύα Καϊλή: «Από τότε που θα βρεθείς στο Κατάρ, δεν θα είσαι ποτέ ο ίδιος» έγραφαν στο Instagram του σύντροφου της Κλέλια Ανδριολάτου: O Παπακαλιάτης με έψαξε στο Instagram, είδε τη φάτσα μου και μου ζήτησε να πιούμε καφέ BEST OF NETWORK 10.12.2022, 17:49 10.12.2022, 09:54 09.12.2022, 10:00 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 10.12.2022, 16:29

