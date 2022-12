Οικονόμου για την υπόθεση Καϊλή: Μην παριστάνει ο Ανδρουλάκης τον Πόντιο Πιλάτο

Σκληρή απάντηση στις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, που χαρακτήρισε την Εύα Καϊλή «Δούρειο Ίππο της Νέας Δημοκρατίας» εξέδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γιάννης Οικονόμου. Κάνοντας λόγο για «πολιτικό θράσος» ο κ. Οικονόμου κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ότι «επιχειρεί να μεταθέσει ένα ηθικό, πολιτικό και νομικό ζήτημα της παράταξής του. Είναι αδιανόητο να υποστηρίζει ότι οι αποκαλύψεις για την κ. Εύα Καϊλή, μια ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, δεν βαρύνουν -με την όποια ηθική, πολιτική και νομική σκιά- τον ίδιον και το κόμμα του, αλλά τη ΝΔ!» Αιχμές άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για τον αποκλεισμό της κυρίας Καϊλή από το ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ για το 2024. «Το σίγουρο είναι ότι δεν το είπε τον Σεπτέμβριο, αλλά μόλις σήμερα, μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις και την έρευνα για ένα μείζον σκάνδαλο διαφθοράς που πλήττει τους Ευρωσοσιαλιστές: την πολιτική παράταξη στην οποία ανήκει ο ίδιος και το κόμμα του». «Ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται πράγματι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όσα λέει είναι προφάσεις εν αμαρτίαις και δεν μπορεί να παριστάνει ούτε τον Πόντιο Πιλάτο, ούτε τον κήνσορα περί πολιτικής ηθικής», τόνισε, κάνοντας λόγο για υποκρισία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επί πολλά χρόνια στενή πολιτική σύνδεση της κυρίας Καϊλή με τον κ. Ανδρουλάκη, που είναι συνεργάτες από το 2014 και «στενοί πολιτικοί φίλοι». «Συμπορεύτηκαν ακόμη και στο εσωκομματικό πεδίο, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης διεκδίκησε την ηγεσία κόντρα στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. Κατανοούμε τη δύσκολη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αλλά του συνιστούμε ψυχραιμία. Η τακτική της λάσπης και η στρατηγική του να γίνει παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα του λύσει το σοβαρό πολιτικό του πρόβλημα. Ούτε η διαγραφή παλαιότερων αναρτήσεών του στα κοινωνικά δίκτυα» κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αναλυτικά ο κ. Οικονόμου δήλωσε: Με πολιτικό θράσος που ξεπερνά κάθε όριο, ο κ. Ανδρουλάκης επιχειρεί να μεταθέσει ένα ηθικό, πολιτικό και νομικό ζήτημα της παράταξής του. Είναι αδιανόητο να υποστηρίζει ότι οι αποκαλύψεις για την κ. Εύα Καϊλή, μια ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, δεν βαρύνουν -με την όποια ηθική, πολιτική και νομική σκιά- τον ίδιον και το κόμμα του, αλλά τη ΝΔ! Δεν γνωρίζουμε εάν ο κ. Ανδρουλάκης είχε αποφασίσει από τον Σεπτέμβριο – όπως δηλώνει τώρα – να μην εντάξει την κ. Καϊλή στο ευρωψηφοδέλτιο των εκλογών του 2024, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν το είπε τον Σεπτέμβριο, αλλά μόλις σήμερα, μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις και την έρευνα για ένα μείζον σκάνδαλο διαφθοράς που πλήττει τους Ευρωσοσιαλιστές: την πολιτική παράταξη στην οποία ανήκει ο ίδιος και το κόμμα του. Ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται πράγματι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όσα λέει είναι προφάσεις εν αμαρτίαις και δεν μπορεί να παριστάνει ούτε τον Πόντιο Πιλάτο, ούτε τον κήνσορα περί πολιτικής ηθικής. Όταν μάλιστα οι αποκαλύψεις αυτές φέρνουν στην μνήμη όλων μας τις πλέον κακές στιγμές του ΠΑΣΟΚ, που οδήγησαν στη φυλακή κορυφαία στελέχη του. Δεν έχουμε υποστεί λοβοτομή σε αυτόν τον τόπο. Αρκετά πια με την υποκρισία. Η υπόθεση της κας Καϊλή είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και την τελική της κατάληξη δεν την γνωρίζουμε. Εκείνο όμως που όλοι γνωρίζουμε είναι ότι υπήρξε επί πολλά χρόνια στενά συνδεδεμένη πολιτικά με τον κ. Ανδρουλάκη. Συνεργάζονται από το 2014, οπότε εξελέγησαν κι οι δυο τους ευρωβουλευτές. Υπήρξαν στενοί πολιτικοί φίλοι. Συμπορεύτηκαν ακόμη και στο εσωκομματικό πεδίο, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης διεκδίκησε την ηγεσία κόντρα στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. Κατανοούμε τη δύσκολη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αλλά του συνιστούμε ψυχραιμία. Η τακτική της λάσπης και η στρατηγική του να γίνει παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα του λύσει το σοβαρό πολιτικό του πρόβλημα. Ούτε η διαγραφή παλαιότερων αναρτήσεών του στα κοινωνικά δίκτυα. Ειδήσεις σήμερα: Θρίλερ με την Εύα Καϊλή: Σύλληψη, κράτηση ή ανάκριση; Ρομά επιχείρησαν να εισβάλλουν στο ΑΤ Σπάτων – Έξι συλλήψεις Η Κρίστεν Στιούαρτ επιλέχθηκε ως πρόεδρος της επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου

