ΠΑΣΟΚ σε Καΐλή: Να παραδώσεις την έδρα Το παρασκήνιο της σχέσης της με τον Ανδρουλάκη – «Από τον Σεπτέμβριο είχα πει ότι η κυρία Καϊλή δεν θα είναι ξανά υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ» δήλωσε ο ίδιος στον ΑΝΤ1 Φώφη Γιωτάκη 10.12.2022, 11:26 Να παραδώσει την έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο καλεί η Χαριλάου Τρικούπη την Εύα Καϊλή, στην οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης αποδίδει μεταξύ άλλων και ρόλο Δούρειου Ίππου της ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ. Η γρήγορη αντίδραση στις χθεσινές εξελίξεις -που ήταν η αυτόματη διαγραφή της ευρωβουλευτή από το ΠΑΣΟΚ- φαίνεται ότι ήταν η τελική πράξη της απόφασης του Νίκου Ανδρουλάκη να απομακρύνει την Εύα Καϊλή από τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Παρότι δεν είχε προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις, ο κ. Ανδρουλάκης είχε λάβει από το περασμένο καλοκαίρι τις αποφάσεις του όσον αφορά την κυρία Καϊλή και τη σχέση της με το ΠΑΣΟΚ. Για το προαναγγελθέν «διαζύγιο» είχαν ακούσει στενοί του συνεργάτες, διαπιστώνοντας την οργή του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, λόγω της προσπάθειας της κυρίας Καϊλή να υποβαθμίσει το θέμα της καταγγελίας του κ. Ανδρουλάκη για την απόπειρα παρακολούθησής του από το Predator. Τότε, η ευρωβουλευτής είχε δηλώσει ότι έχουν γίνει -και σε εκείνη- διάφορες απόπειρες παρακολούθησης. Στην κίνηση αυτή προστέθηκε η διαφορετική στάση της- σε σχέση με αυτή των ευρωσοσιαλιστών- κατά την εκλογή τον περασμένο Σεπτέμβρη Γενικού Γραμματέα στο Ευρωκοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, η κυρία Καϊλή ψηφίζοντας, όπως και η Ιταλίδα συνάδελφός της, για την κορυφαία θέση του Γενικού Γραμματέα, έναν υποψήφιο από το Νότο και συγκεκριμένα τον Ιταλό κεντροδεξιό, Alessandro Chiocchetti (αντί να απέχει από τη διαδικασία, σύμφωνα με την απόφαση των Ευρωσοσιαλιστών) προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη. Ωστόσο, δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο, μόνο προειδοποιητικά μηνύματα από στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη: «Οι αποφάσεις της σοσιαλιστικής ομάδας έπρεπε να γίνουν σεβαστές. Διαφωνούμε με αυτές τις προσωπικές επιλογές, οι οποίες εξάλλου κρίνονται…». Η δήλωση που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν αυτή που έκανε εντός του Ευρωκοινοβουλίου, χαρακτηρίζοντας το Κατάρ «πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα», ενώ στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημείωναν τις χιλιάδες παραβιάσεις τους. Ο κ. Ανδρουλάκης «άδειασε» μάλιστα την ευρωβουλευτή, αλλά δεν προχώρησε στη διαγραφή της από το κόμμα, όπως του πρότειναν κάποιοι συνεργάτες του. Ερωτηθείς σχετικά σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Blue Sky, ο κ. Ανδρουλάκης είχε ξεκαθαρίσει: «Δεν είναι άποψη που εκφράζει τις προτεραιότητες της δικής μας παράταξης. Έχουμε άλλη τοποθέτηση γι’ αυτό το πολύ σημαντικό θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εργασιακών συνθηκών». Μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι η συμπεριφορά της Εύας Καϊλή από την καταγγελία του στον Άρειο Πάγο για τις σε βάρος του παρακολουθήσεις με το Predator, την είχε θέσει εκτός ΠΑΣΟΚ- «οι χθεσινές αποκαλύψεις ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», εξήγησε ο κ. Ανδρουλάκης. «Από τις 26 Ιουλίου και μετά με οδήγησε να πάρω μία απόφαση για να πάρω αποστάσεις από την κυρία Καϊλή. Από τη στιγμή που κατήγγειλα την υπόθεση για το Pretador, η κυρία Καϊλή έλεγε πως είναι κάτι σύνηθες και έχει συμβεί και σε άλλους» ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης. Το ενδιαφέρον στοιχείο αφορά στο ότι ο αρχηγός και ευρωβουλευτής επίσης του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης είχε ενημερώσει την Ελληνίδα ευρωβουλευτή από τον Σεπτέμβριο ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ: «Είχα ενημερώσει πως η κυρία Καϊλή δεν θα είναι ξανά υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ, γιατί λειτουργούσε ως Δούρειος Ίππος της ΝΔ. Ήδη από τη στιγμή που έκανε τις δηλώσεις για το Κατάρ το ποτήρι ξεχείλισε. Άλλοι θα πουν ότι καθυστερήσαμε, άλλοι θα πουν ότι βιαστήκαμε. Σας λέω λοιπόν πως από τον Σεπτέμβριο είχα πει ότι η κυρία Καϊλή δεν θα είναι ξανά υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ». Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που η ευρωβουλευτής παραδώσει την έδρα της (το ζήτησε ο Δημήτρης Μάντζος σήμερα, μιλώντας στον ΣΚΑΙ) ή γίνει κάποια κίνηση νωρίτερα από το Ευρωκοινοβούλιο, τότε μπαίνει στην Ευρωβουλή ο πρώτος επιλαχών, Νίκος Παπανδρέου. Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Όταν αποθέωνε το Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο – Δείτε βίντεο Η γρίπη θα ξεκινήσει μετά τις 25 Δεκεμβρίου, πρέπει να εμβολιαστούμε, λέει η Παγώνη Διπλή αυτοκτονία στην Καλαμάτα: Παίρνουν καταθέσεις από συγγενείς και φίλους Φώφη Γιωτάκη 10.12.2022, 11:26 BEST OF NETWORK 10.12.2022, 10:30 10.12.2022, 07:52 09.12.2022, 10:00 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 09.12.2022, 13:06

