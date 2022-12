ΠΑΣΟΚ σε Οικονόμου: Η κυβέρνηση εργαλειοποιεί την Καϊλή δείχνοντας ότι δεν έχει ηθικό φραγμό «Δεν έχει όρια το θράσος του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του» σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ Κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ έχει προκαλέσει η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη, που χαρακτήρισε την Εύα Καϊλή «Δούρειο Ίππο της Νέας Δημοκρατίας», προκαλώντας την απάντηση του Γιάννη Οικονόμου, που κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «πολιτικό θράσος». Σε απάντησή του, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «αφού χρησιμοποίησε την κ. Καϊλή για να θάψει το θέμα των υποκλοπών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιφέροντας την στα εγχώρια μέσα ως «μεταγραφή αεροδρομίου», τώρα την εργαλειοποιεί και πάλι δείχνοντας ότι δεν έχουν κανέναν ηθικό φραγμό». «Δεν έχει όρια το θράσος του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του» τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης «επιμένει αταλάντευτα στη γραμμή της μηδενικής ανοχής σε ζητήματα διαφθοράς». Αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: Η κυβέρνηση – «εξαγωγέας» τεχνογνωσίας παράνομων λογισμικών παρακολουθήσεων σε τρίτα κράτη και των παρακρατικών πρακτικών της πίσω αυλής του Μαξίμου, αφού χρησιμοποίησε την κ. Καϊλή για να θάψει το θέμα των υποκλοπών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιφέροντας την στα εγχώρια μέσα ως «μεταγραφή αεροδρομίου», τώρα την εργαλειοποιεί και πάλι δείχνοντας ότι δεν έχουν κανέναν ηθικό φραγμό. Δεν έχει όρια το θράσος του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επιμένει αταλάντευτα στη γραμμή της μηδενικής ανοχής σε ζητήματα διαφθοράς. Μπορεί να πει το ίδιο ο κ.Μητσοτάκης, που με την σφραγίδα του συγκαλύφθηκε το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων; Που ο ανιψιός του και κατά την πρωθυπουργική κρίση έχων την πολιτική ευθύνη, δεν λογοδότησε ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής χάρις την «ασυλία», που του παρείχε η κυβερνητική πλειοψηφία; Που ο βουλευτής του, Α. Πάτσης, έλαβε εκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις από τα ΕΛΤΑ; Όσο κι αν προσπαθεί η παρέα του Μαξίμου, ο θύτης δεν μπορεί να εμφανιστεί ως θύμα. Ειδήσεις σήμερα: Θρίλερ με την Εύα Καϊλή: Σύλληψη, κράτηση ή ανάκριση; Ρομά επιχείρησαν να εισβάλλουν στο ΑΤ Σπάτων – Έξι συλλήψεις Η Κρίστεν Στιούαρτ επιλέχθηκε ως πρόεδρος της επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου BEST OF NETWORK 10.12.2022, 12:30 10.12.2022, 12:04 09.12.2022, 10:00 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 10.12.2022, 10:00

