Παύλος Μαρινάκης για υπόθεση Καϊλή: «Ρεσιτάλ υποκρισίας και θράσους από Ανδρουλάκη» Όσα ανέφερε ο γραμματέας της ΝΔ για την υπόθεση χρηματισμού από το Κατάρ Ο γραμματέας της ΝΔ, κ. Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζει την υπόθεση διαφθοράς που σχετίζεται με χρηματισμούς του Κατάρ σε άτομα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με κεντρικό πρόσωπο την Εύα Καϊλή, με την κάτωθι δήλωση: «Η υπόθεση διαφθοράς στην ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών είναι μια σοκαριστική είδηση. Και είναι διπλό το σοκ όταν για πρώτη φορά εμπλέκεται με τόσο σοβαρές κατηγορίες μέλος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου που προέρχεται από τη χώρα μας και, ειδικότερα, από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτονόητο το τεκμήριο αθωότητας όσων κατηγορούνται. Εξίσου αναγκαία, όμως, είναι η διερεύνηση μιας υπόθεσης που αφορά στη διάβρωση του κράτους δικαίου και των ευρωπαϊκών κεκτημένων. Σε αυτή την κατεύθυνση δεν βοηθά ούτε η στρεψοδικία, ούτε η υποκρισία του Νίκου Ανδρουλάκη. Η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη: στέλεχος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται υπό διερεύνηση. Το να προσπαθεί να χρεώσει αυτό το στέλεχος στη Νέα Δημοκρατία συνιστά ρεσιτάλ θράσους. Αλήθεια, θα έχει το θάρρος να καταλογίσει τώρα στον εαυτό του το ίδιο «τεκμήριο ενοχής» που τόσο καιρό επικαλείται; Ή εκείνος δικαιούται να μην γνώριζε; Ισχυριζόταν ότι η παρακολούθηση ενός ευρωβουλευτή είναι εξ ορισμού παράνομη. Αλήθεια, ύστερα από όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, επιμένει ότι κανείς δεν πρέπει να παρακολουθείται, ακόμα και για τέτοια ζητήματα; Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που αρχηγός κόμματος χρεώνει προβεβλημένο και εν ενεργεία στέλεχος του κόμματός του σε άλλο κόμμα. Δυστυχώς για τον κύριο Ανδρουλάκη η αλήθεια είναι μία: ότι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ διερευνάται για διαφθορά. Αντί να μιλά για «δούρειους ίππους» και «πράσινα άλογα», ας αναλάβει ο κύριος Ανδρουλάκης την ευθύνη για τον πρωτοφανή διασυρμό της χώρας λόγω των όσων καταλογίζουν σε στέλεχός του. Εδώ και κάποιους μήνες ζητούν καθημερινά στην αντιπολίτευση την παραίτηση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, χωρίς κανένα στοιχείο ότι γνώριζε οτιδήποτε, για κάθε πιθανό και απίθανο λόγο. Ελεεινολογούν ότι η Νέα Δημοκρατία «διασύρει» τη χώρα εξαιτίας δημοσιευμάτων κατευθυνόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πάλι η Νέα Δημοκρατία φταίει για τη διαπόμπευση της χώρας από την εμπλοκή Ελληνίδας ευρωβουλευτή σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση;» Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Διεγράφη από ΠΑΣΟΚ και ευρωσοσιαλιστές για σκάνδαλο χρηματισμού από το Κατάρ Διπλή αυτοκτονία στην Καλαμάτα: Παίρνουν καταθέσεις από συγγενείς και φίλους Εύα Καϊλή: Όταν αποθέωνε το Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 10.12.2022, 17:49 10.12.2022, 09:54 09.12.2022, 10:00 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 10.12.2022, 16:29

