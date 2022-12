Σκάνδαλο Καϊλή – Αποκαλύψεις Βρετανού δημοσιογράφου: Ψήφισε υπέρ του Κατάρ σε επιτροπή που δεν συμμετείχε καν Σύμφωνα με τον Τζακ Πάροκ, η Καϊλή ψήφισε υπέρ της απελευθέρωσης της visa για το Κατάρ και το Κουβέιτ Αλυσιδωτές είναι οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται η Εύα Καϊλή. Η είδηση έχει κάνει τον γύρο του κόσμου με τα γαλλικά ΜΜΕ να αναφέρονται εκτενώς στην πορεία των ερευνών, ενώ την ίδια στιγμή και ο Βρετανός δημοσιογράφος, Τζακ Πάροκ, προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις. Ο Βρετανός δημοσιογράφος με ανάρτησή του στο Twitter αποκαλύπτει τα εξής: «Έχω επιβεβαιώσει από διαφορετικούς ανθρώπους ότι η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, βρέθηκε στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στο Κατάρ και το Εκουαδόρ, στις 20 Νοεμβρίου. Τώρα ελέγχεται για ένα σκάνδαλο διαφθοράς που συνδέεται με τη χώρα του Κόλπου». NEW: I have it confirmed by multiple people that European Parliament Vice-President Eva Kaili attended the opening match of the World Cup between #Qatar and Ecuador on Sunday 20th November. She’s now under investigation in a corruption scandal linked to the gulf state. — Jack Parrock (@jackeparrock) December 10, 2022 Σύμφωνα με τον Τζακ Πάροκ, η κ.Καϊλή την 1η Δεκεμβρίου ψήφισε υπέρ της απελευθέρωσης της visa για το Κατάρ και το Κουβέιτ, στην επιτροπή LIBE του Ευρωκοινοβουλίου, της οποίας δεν είναι μέλος. BREAK: Eva Kaili was present at the European Parliament’s LIBE committee on Dec 1 when they were voting on a controversial visa liberalisation file for Qatar and Kuwait. She voted in favour. She is not a member of that committee. pic.twitter.com/1FOLgDXseT — Jack Parrock (@jackeparrock) December 10, 2022 Ακόμη, φέρεται να προσκλήθηκε στο πρώτο ματς του Μουντιάλ στο Κατάρ. Όταν η Εύα Καϊλή αποθέωνε την διοργάνωση του Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο Η διοργάνωση του Μουντιάλ 2022 από το Κατάρ έχει πάμπολλες σκιές. Όλα ξεκίνησαν από τον χρηματισμό της αρμόδιας επιτροπής της FIFA για την ανάθεση της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τα «εγκλήματα» συνέχισαν με τους χιλιάδες θανάτους, περίπου 6.500 σύμφωνα με τον Guardian, εργατών που δούλευαν σε αισχρές συνθήκες για πενιχρούς μισθούς. Τα εγκλήματα που βρίσκονται πίσω από το Μουντιάλ 2022 φαίνεται πως συνεχίζουν όμως με την υπόθεση της Εύας Καϊλή και των άλλων δύο Ευρωβουλευτών που βρίσκονται υπό κράτηση. Η Εύα Καϊλή, που είναι εκ των αντιπροέδρων του Ευρωκοινοβουλίου, είχε επισκεφθεί στις αρχές Νοεμβρίου το Κατάρ και στη συνέχεια, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, είχε χαρακτηρίσει την συγκεκριμένη χώρα «πρωτοπόρο» στο θέμα των εργασιακών σχέσεων, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Στις 21 Νοεμβρίου, η Εύα Καϊλή είχε προκαλέσει εντύπωση καθώς μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο είχε υπερσπιστεί υπέρ του δέοντος της διοργάνωση του Κατάρ κάνοντας λόγο για «πρωτοπορία στα εργασιακά δικαιώματα» στο Κατάρ, επικαλούμενη και την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, του οργανισμού, όμως, που έχει καταγγείλει μαζικούς θανάτους στη χώρα. Υποστήριξε, ακόμη, ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι «απόδειξη του πώς η αθλητική διπλωματία μπορεί να επιτύχει τον ιστορικό μετασχηματισμό μιας χώρας». Η Εύα Καϊλή, όμως, δεν έμεινε εκεί, αλλά εγκάλεσε, εμμέσως πλην σαφώς, τους ευρωβουλευτές ότι κάνουν μπούλιγκ εις βάρος του Κατάρ σημειώνοντας «ωστόσο, κάποιοι εδώ καλούν να κάνουμε διακρίσεις σε βάρος τους. Τους κάνουν μπούλινγκ, κατηγορούν όλους όσους τους μιλάνε ή εμπλέκονται μ’ αυτούς για διαφθορά. Ωστόσο πάλι παίρνουν το φυσικό αέριό τους. Πάλι, έχουν εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια εκεί». Καταλήγοντας ανέφερε «μας βοήθησαν με το Αφγανιστάν να σώσουμε ακτιβιστές, παιδιά, γυναίκες. Μας βοήθησαν και είναι ειρηνευτικοί διαπραγματευτές, είναι καλοί γείτονες και εταίροι. Μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον για να ξεπεράσουμε τις ελλείψεις. Πέτυχαν ήδη το αδύνατον». Δείτε το βίντεο σοκ με την Εύα Καϊλή να μιλά διθυραμβικά για το Κατάρ στις 21 Νοεμβρίου: Αναλυτικά η ομιλία: «Κυρία Πρόεδρε, σήμερα, το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ είναι η απόδειξη, στην πραγματικότητα, του πώς η αθλητική διπλωματία μπορεί να επιτύχει μια ιστορική μεταμόρφωση μιας χώρας με μεταρρυθμίσεις που ενέπνευσαν τον αραβικό κόσμο. Μόνος μου είπα ότι το Κατάρ είναι πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα, καταργώντας την καφάλα και μειώνοντας τον κατώτατο μισθό. Παρά τις προκλήσεις που ακόμη και οι ευρωπαϊκές εταιρείες αρνούνται να εφαρμόσουν αυτούς τους νόμους, δεσμεύτηκαν σε ένα όραμα από επιλογή και άνοιξαν στον κόσμο. Παρόλα αυτά, κάποιοι εδώ ζητούν να τους κάνουν διακρίσεις. Τους εκφοβίζουν και κατηγορούν όποιον τους μιλάει ή εμπλέκεται για διαφθορά. Όμως, εξακολουθούν να παίρνουν το αέριό τους. Ακόμα, έχουν τις εταιρείες τους που κερδίζουν δισεκατομμύρια εκεί. Μου έχουν κάνει διάλεξη ως Έλληνας και θυμίζω σε όλους μας ότι έχουμε χιλιάδες νεκρούς εξαιτίας της αποτυχίας μας για νόμιμους τρόπους μετανάστευσης στην Ευρώπη. Μπορούμε να προβάλλουμε τις αξίες μας, αλλά δεν έχουμε το ηθικό δικαίωμα για διαλέξεις για να παίρνουμε φτηνή προσοχή από τα ΜΜΕ. Και δεν επιβάλλουμε τον τρόπο μας, τον σεβόμαστε, ακόμα και χωρίς LNG. Πρόκειται για μια νέα γενιά έξυπνων, υψηλά μορφωμένων ανθρώπων. Μας βοήθησαν να μειώσουμε την ένταση με την Τουρκία. Μας βοήθησαν με το Αφγανιστάν να σώσουμε ακτιβιστές, παιδιά, γυναίκες. Μας βοήθησαν. Και είναι διαπραγματευτές για την ειρήνη. Είναι καλοί γείτονες και εταίροι. Μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να ξεπεράσουμε τις ελλείψεις. Έχουν ήδη πετύχει το ακατόρθωτο». Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Αν την έπιασαν επ’ αυτοφώρω, δεν έχει ασυλία για την έρευνα χρηματισμού από το Κατάρ Εύα Καϊλή: «Από τότε που θα βρεθείς στο Κατάρ, δεν θα είσαι ποτέ ο ίδιος» έγραφαν στο Instagram του σύντροφου της Κλέλια Ανδριολάτου: O Παπακαλιάτης με έψαξε στο Instagram, είδε τη φάτσα μου και μου ζήτησε να πιούμε καφέ BEST OF NETWORK 10.12.2022, 17:49 10.12.2022, 09:54 09.12.2022, 10:00 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 10.12.2022, 16:29

