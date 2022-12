Σκάνδαλο Καϊλή: Κατέβηκε ο λογαριασμός της Facebook Ενεργός ακόμη ο λογαριασμός της στο Twitter Την προσωπική της σελίδα στο Facebook έσβησε η Εύα Καϊλή μετά τις ραγδαίες εξελίξεις που τη θέτουν σε πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο διαφθοράς. Η Ελληνίδα πολιτικός, ύστερα από τις έρευνες που έγιναν στην οικία της και τον εντοπισμό των 600.000 ευρώ, απενεργοποίησε τον λογαριασμό της στο Facebook. Όποιος επιχειρεί να μεταβεί στο προφίλ της συναντά το εξής μήνυμα: «Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο προς το παρόν. Αυτό συνήθως συμβαίνει επειδή ο κάτοχος κοινοποίησε το περιεχόμενο μόνο σε μια μικρή ομάδα ατόμων, άλλαξε τα άτομα που μπορούν να το δουν ή το περιεχόμενο έχει διαγραφεί». Πρόκειται για το επίσημο προφίλ της στο Facebook το οποίο υπάρχει στην ηλεκτρονική της σελίδα www.evakaili.gr. Αντίθετα, για την ώρα παραμένει σε λειτουργία ο λογαριασμός της στο Twitter. Το βράδυ του Σαββάτου, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, έστειλε επιστολή στην ελληνίδα ευρωβουλευτή με την οποία της ανακοινώνει ότι την παύει από τα καθήκοντα της στον απόηχο των ερευνών. Η απόφαση της έχει άμεση εφαρμογή. «Yπό το πρίσμα της εν εξελίξει δικαστικής έρευνας, αποφάσισα να αναστείλω με άμεση ισχύ όλες τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις εργασίες που σας έχω αναθέσει υπό την ιδιότητά σας ως αντιπρόεδρος τους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», αναφέρει χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται ότι για την καθαίρεση της Εύας Καϊλή, θα πρέπει να συγκληθεί η Διάσκεψη των Προέδρων με πλειοψηφία 60% και να εγκρίνουν τα 2/3 της ολομέλειας την απόφαση. Ειδήσεις σήμερα: Θρίλερ με την Εύα Καϊλή: Σύλληψη, κράτηση ή ανάκριση; Ρομά επιχείρησαν να εισβάλλουν στο ΑΤ Σπάτων – Έξι συλλήψεις Η Κρίστεν Στιούαρτ επιλέχθηκε ως πρόεδρος της επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου BEST OF NETWORK 10.12.2022, 17:49 10.12.2022, 09:54 09.12.2022, 10:00 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 10.12.2022, 16:29

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )