Χατζηδάκης: Στις 20 Δεκεμβρίου καταβάλλεται το έκτακτο βοήθημα 250 ευρώ Ο Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο «MEGA Σαββατοκύριακο» Η καταβολή του έκτακτου βοηθήματος θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου, είπε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης στο MEGA Σαββατοκύριακο. Ερωτηθείς αν οι αυξήσεις στις συντάξεις είναι επαρκείς ώστε τα νοικοκυριά και οι συνταξιούχοι να αντεπεξέλθουν εν μέσω υψηλού πληθωρισμού, ο υπουργός ανέφερε: «Εκείνο που εμείς λέμε είναι ότι μετά από 12 χρόνια »ξεπαγώνουν» οι συντάξεις και δίνονται τέσσερα διαφορετικά είδη αυξήσεων». «Είναι οι οριζόντιες αυξήσεις, είναι το έκτακτο βοήθημα, η κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης και είναι τέταρτη δόση επανυπολογισμού τον νόμου Βρούτση. Όλα αυτά συνδυαστικά οδηγούν στο να δοθούν σε έναν στους δύο συνταξιούχους μία επιπλέον σύνταξη» υποστήριξε ο υπουργός. Αναφορικά με τους περίπου 910.000 συνταξιούχους που δεν θα δουν καμία αύξηση στις συντάξεις τους, σημείωσε: «Έχουμε πάρει δύο πρωτοβουλίες, η μία είναι τα 250 ευρώ που είναι πραγματικό χρήμα ή από την άλλη πλευρά υπάρχει η κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης». Αναφορικά με τα αναδρομικά των συνταξιούχων τόνισε ο κ. Χατζηδάκης: «Με τον νόμο Βρούτση έχουμε μειώσει τον φορολογικό συντελεστή, καταργήσαμε το πλαφόν για την κύρια και την επικουρική σύνταξη και τώρα δίνουμε μετά από 12 χρόνια όλες αυτές τις αυξήσεις». Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Όταν αποθέωνε το Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο – Δείτε βίντεο Η γρίπη θα ξεκινήσει μετά τις 25 Δεκεμβρίου, πρέπει να εμβολιαστούμε, λέει η Παγώνη Διπλή αυτοκτονία στην Καλαμάτα: Παίρνουν καταθέσεις από συγγενείς και φίλους BEST OF NETWORK 09.12.2022, 20:47 10.12.2022, 07:52 10.12.2022, 09:05 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 09.12.2022, 13:06

