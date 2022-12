Χρηματισμός από Κατάρ: Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής φέρεται ως εγκέφαλος του κυκλώματος Η Εύα Καϊλή είναι το κεντρικό πρόσωπο των μέσων ενημέρωσης για την υπόθεση διαφθοράς που πλήττει τις Βρυξέλλες – Οι αρχές ωστόσο θεωρούν αρχηγό κυκλώματος τον Πιερ Αντόνιο Παντζέρι Πολιτισμό σεισμό προκαλεί στο κέντρο της Ευρώπης η επιχείρηση των βελγικών αρχών για υπόθεση δωροδοκίας από το Κατάρ σε εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άτομα σχετιζόμενα με αυτό. Η Εύα Καϊλή, που κρατήθηκε για ανάκριση από τις βελγικές αρχές, αποτελεί κεντρικό πρόσωπο, δεδομένης της ιδιότητάς της, καθώς είναι εκλεγμένη ευρωβουλευτής μέχρι το 2024 και μία εκ των 13 αντιπροέδρων του Ευρωκοινοβουλίου. Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης Le Soir και Knack, οι βελγικές αρχές ερευνούν την πιθανότητα ύπαρξης κυκλώματος, με εγκέφαλο τον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή των σοσιαλιστών Πιερ Αντόνιο Παντζέρι, ο οποίος συνελήφθη χθες το πρωί και προσήχθη για ανάκριση. Ανάλογη τύχη είχε τόσο η σύζυγός του, όσο και η κόρη του, για τις οποίες εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εκτελέστηκε στην επαρχία του Μπέργκαμο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Knack, οι ερευνητές βρήκαν περίπου 600.000 ευρώ σε μετρητά στον Παντζέρι που σήμερα είναι 67 ετών. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τη σύζυγο και την κόρη του Παντζέρι εκτελέστηκε στην επαρχία του Μπέργκαμο. Φέρεται ότι έδινε οδηγίες στους βοηθούς των ευρωβουλευτών Σύμφωνα με όσα εξετάζουν οι Βέλγοι ερευνητές, ο Παντζέρι είναι ο «μαέστρος της ορχήστρας». Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί οι κινήσεις του και αν, κατόπιν αιτήματός του, έδινε οδηγίες στους βοηθούς των ευρωβουλευτών. Μέλος του ιταλικού κόμματος Articulo Uno – το οποίο αποσχίστηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα το 2017, o Παντζέρι ήταν ευρωβουλευτής για 15 χρόνια. Ειδικότερα, από το 2004 έως το 2019 ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D). Το 2017, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου κάλεσε τον Παντζέρι να επιστρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 83.764 ευρώ. Η απόφαση ελήφθη μετά από έρευνα που ξεκίνησε το 2009 από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), για παραβάσεις των κανόνων για την επιστροφή εξόδων των βουλευτών. Ήδη από το 2014, ο Παντζέρι υπηρετούσε στην Υποεπιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (DROI), όπου την περίοδο 2017-2019 ήταν πρόεδρος. Ως πρόεδρος δήλωσε το 2019 στη Ντόχα ότι το Κατάρ έγινε σημείο αναφοράς για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποδείκνυε συνεχώς ότι ήταν στο σωστό δρόμο. Συνιδρυτής ΜΚΟ για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας Το 2019, ο Παντζέρι ήταν συνιδρυτής της ΜΚΟ Fight Impunity στις Βρυξέλλες. Η οργάνωση επιδιώκει να προωθήσει τον αγώνα κατά της ατιμωρησίας για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τις Le Soir – Knack οι βελγικές αρχές έκαναν έρευνα και στο γραφείο της Fight Impunity, χωρίς να υπάρξει απάντηση. Η ΜΚΟ αποτελείται από ιδιαίτερα σημαντικές προσωπικότητες, ενώ η έδρα της βρίσκεται κοντά στην αμερικανική πρεσβεία, τη μόνιμη αποστολή στις Βρυξέλλες και το βελγικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο. Ο Ιταλός συνδικαλιστής Στο μικροσκόπιο των βελγικών αρχών βρίσκεται και ο Ιταλός συνδικαλιστής Λούκα Βισεντίνι, 53 ετών, που ζει στις Βρυξέλλες. Το 2011 έγινε γραμματέας της ETUC, της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Τον περασμένο μήνα στη Μελβούρνη, έγινε η εκλογή του στη θέση του ΓΓ της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC), μιας οργάνωσης με 200 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως. Σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα Swissinfo, η ITUC ήταν «πρόβλημα για το Κατάρ», καθώς είχε επανειλημμένα υποβάλει ερωτήματα και ενστάσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ. Στα τέλη Οκτωβρίου, ο Βισεντίνι συναντήθηκε με τον Υπουργό Εργασίας του Κατάρ, Αλ Μάρρι. Knack και Le Soir επικοινώνησαν με την ITUC για σχολιασμό των εξελίξεων, χωρίς να λάβουν απάντηση, όπως επίσης συνέβη και με την πρεσβεία του Κατάρ στο Βέλγιο. Ειδήσεις σήμερα: Θρίλερ με την Εύα Καϊλή: Σύλληψη, κράτηση ή ανάκριση; Ρομά επιχείρησαν να εισβάλλουν στο ΑΤ Σπάτων – Έξι συλλήψεις Η Κρίστεν Στιούαρτ επιλέχθηκε ως πρόεδρος της επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου BEST OF NETWORK 10.12.2022, 17:49 10.12.2022, 09:54 09.12.2022, 10:00 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 10.12.2022, 16:29

