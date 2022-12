La Repubblica: Διαγράφεται από το ιταλικό αριστερό κόμμα ο εγκέφαλος του σκανδάλου Καϊλή, Αντόνιο Παντζέρι

Μέχρι την ιταλική κυβέρνηση έχουν φτάσει οι δονήσεις από το σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται η Εύα Καϊλή. Όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, το ιταλικό αριστερό κόμμα «Άρθρο Ένα» έπαψε προσωρινά από τα μέλη του, τον πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντζέρι ο οποίος εμφανίζεται ως εγκέφαλος του σκανδάλου διαφοράς. Η ιταλική πολιτική αυτή δύναμη εκφράζει την εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη και την προσδοκία να μπορέσει ο Παντσέρι «να αποδείξει ότι δεν σχετίζεται με την όλη υπόθεση διαφθοράς που ξέσπασε στις Βρυξέλλες». Η εφημερίδα αναφέρεται σε πρακτικά της έρευνας των Βέλγων εισαγγελέων, βάσει των οποίων «ο Παντσέρι βαρύνεται με υποψίες ότι παρενέβη πολιτικά, με πρόσωπα που εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προς όφελος του Κατάρ και του Μαρόκου, έναντι χρηματικού αντίτιμου». Σύμφωνα με τα πρακτικά τις έρευνας στα οποία αναφέρεται η εφημερίδα της Ρώμης, «η έρευνα αφορά τα αδικήματα διαφθοράς, ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και εγκληματικής δράσης» αν και «ισχύει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας», όπως επισημαίνει. Στην Μπρέσια της βόρειας Ιταλίας, στο μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη η επικύρωση του εντάλματος σύλληψης της κόρης και της συζύγου του Παντσέρι. Η La Repubblica προσθέτει ότι βάσει του περιεχομένου τηλεφωνικών παρακολουθήσεων «και οι δυο τους είχαν πλήρη επίγνωση της δράσης του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή, ακόμη και σε ό,τι αφορά τη μεταφορά και παράδοση δώρων». Ποιος είναι ο Παντζέρι Μέλος του ιταλικού κόμματος Articulo Uno – το οποίο αποσχίστηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα το 2017, o Παντσέρι ήταν ευρωβουλευτής για 15 χρόνια. Ειδικότερα, από το 2004 έως το 2019 ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D). Το 2017, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου κάλεσε τον Παντσέρι να επιστρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 83.764 ευρώ. Η απόφαση ελήφθη μετά από έρευνα που ξεκίνησε το 2009 από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), για παραβάσεις των κανόνων για την επιστροφή εξόδων των βουλευτών. Ήδη από το 2014, ο Παντσέρι υπηρετούσε στην Υποεπιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (DROI), όπου την περίοδο 2017-2019 ήταν πρόεδρος. Ως πρόεδρος δήλωσε το 2019 στη Ντόχα ότι το Κατάρ έγινε σημείο αναφοράς για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποδείκνυε συνεχώς ότι ήταν στο σωστό δρόμο. Η ΜΚΟ Το 2019, ο Παντσέρι ήταν συνιδρυτής της ΜΚΟ Fight Impunity στις Βρυξέλλες. Η οργάνωση, όπως αναφερόταν, επιδιώκει να προωθήσει τον αγώνα κατά της ατιμωρησίας για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τις Le Soir – Knack οι βελγικές αρχές έκαναν έρευνα και στο γραφείο της Fight Impunity, χωρίς να υπάρξει απάντηση. Η ΜΚΟ αποτελείται από ιδιαίτερα σημαντικές προσωπικότητες, ενώ η έδρα της βρίσκεται κοντά στην αμερικανική πρεσβεία, τη μόνιμη αποστολή στις Βρυξέλλες και το βελγικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο. Συνεργάτης του Παντσέρι υπήρξε παλαιότερα και ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, που έχει επίσης συλληφθεί από τις αρχές. Ειδήσεις σήμερα: Θρίλερ με την Εύα Καϊλή: Σύλληψη, κράτηση ή ανάκριση; Ρομά επιχείρησαν να εισβάλλουν στο ΑΤ Σπάτων – Έξι συλλήψεις Η Κρίστεν Στιούαρτ επιλέχθηκε ως πρόεδρος της επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου

