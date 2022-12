Ανδρουλάκης: Αυτόματη η αντίδρασή μας στην υπόθεση του Κατάρ με την διαγραφή Καϊλή – «Να μην μας κουνούν το δάκτυλο»

Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε συμπεριφορές που πληγώνουν τον κόσμο της παράταξης επιχείρησε να στείλει προς πάσα κατεύθυνση ο Νίκος Ανδρουλάκης με φόντο το σοκ του ΠΑΣΟΚ από την υπόθεση Καϊλή. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ανοίγοντας με την ομιλία του τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ανέδειξε και υπερασπίστηκε την αυτόματη αντίδραση με την διαγραφή της Εύας Καϊλή από το κόμμα (μόλις έγινε γνωστή η εξέλιξη της έρευνας στην βελγική πρωτεύουσα), τόνισε ότι δεν θα δεχθεί «ψήγμα υπόνοιας διαφθοράς όποιον και αν αφορά», δήλωσε ότι δεν θα ανεχθεί καμία προσωπική στρατηγική που βάζει πάνω από το συλλογικό συμφέρον το ατομικό και διαμήνυσε ότι θα μείνει εκτός ψηφοδελτίων του κόμματος όποιος δεν έχει διάθεση για κοινούς αγώνες- «δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή του Κινήματος», είπε χαρακτηριστικά. “Όμως στην υπόθεση που έχει προκύψει υπάρχει ένα παράδοξο. Που οφείλω να το υπογραμμίσω. Αφού πρώτα αξιοποίησαν την κ. Καϊλή ως δούρειο ίππο στην υπόθεση των υποκλοπών για να θολώσουν το τοπίο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την αρμόδια εξεταστική επιτροπή PEGA προετοιμάζοντας σε δεύτερο χρόνο τη μεταγραφή αεροδρομίου τώρα οι κύριοι της ΝΔ κάνουν ότι δεν την γνωρίζουν», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. «Εχουν μάλιστα το θράσος να προσπαθούν να συνδέσουν την παράνομη παρακολούθησή μου που ολοκληρώθηκε πριν πάνω από ένα χρόνο για κάποιους απροσδιόριστους λόγους εθνικής ασφάλειας με μία ποινική υπόθεση, που ξεκίνησε να διερευνάται πολύ αργότερα χωρίς να ξέρουμε αν έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοια μέσα κατασκοπευτικά όπως έχουν χρησιμοποιηθεί στη δική μου περίπτωση», πρόσθεσε. «Εμείς κ. Μητσοτάκη όταν προέκυψε το θέμα απαντήσαμε αυτόματα και καθαρά χωρίς περιστροφές. Έχουν κάνει το ίδιο οι πολιτικοί μας αντίπαλοι στο παρελθόν ή και στο πιο πρόσφατο παρελθόν; Που έχουν μάθει να βάζουν εμπόδια στη Δικαιοσύνη και στις εξεταστικές επιτροπές της Βουλής. Που έχουν υπονομεύσεις πολλάκις τη διάκριση των εξουσιών στη χώρα. Αυτοί που κάνουν πλάτες σε ισχυρά συμφέροντα για να θησαυρίζουν σε βάρος του ελληνικού λαού. Ας μας απαντήσει πρώτα ο κ. Μητσοτάκης καθαρά. Ποιών τα δάνεια αγόρασε ο κ. Πάτσης αξίας 63 εκατ. ευρώ με ένα δάνειο 4 εκατ. ευρώ από την ίδια τράπεζα;”, επισήμανε. Ο κ. Ανδρουλάκης προσπάθησε να ενθαρρύνει το κομματικό ακροατήριο λέγοντας ότι η πορεία του κόμματος θα είναι ανοδική και το αποτέλεσμα νικηφόρο. Αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο αποσυσπείρωσης των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ από το «στίγμα» της υπόθεσης Καϊλή, στράφηκε στο να ξεκαθαρίσει πλήρως το πλαίσιο των κανόνων και της αντίδρασης απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς και να εξηγήσει γιατί η διαγραφή της ευρωβουλευτού του κόμματος δεν ήρθε νωρίτερα, όταν ουκ ολίγες φορές βγήκε με τις δηλώσεις της «εκτός γραμμής». Ένα χρόνο μετά την εκλογή του στην ηγεσία, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την ανάγκη αξιοποίησης της ισχυρής εντολής που έλαβε για να ανοίξει ορίζοντες προοπτικής της προοδευτικής παράταξης και πριν «επιστρέψει» στην παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ (αυτό ήταν το προγραμματισμένο θέμα της συνεδρίασης) έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνησης αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ: «Μην μας κουνούν το δάχτυλο. Εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, ούτε του κολλητού, ούτε του ανιψιού», υποστήριξε με δηκτικό ύφος ο κ. Ανδρουλάκης ο οποίος αναφερόμενος στο ζήτημα των υποκλοπών επιτέθηκε στη ΝΔ και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη θέτοντας ερωτήματα όπως: «Ομολογεί τελικά ο κ. Μητσοτάκης ότι υπάρχει ένα σύστημα εξουσίας στην ΕΥΠ που λειτουργεί αυτόνομα; Ότι οι υπάλληλοι της ΕΥΠ κρατούν ομήρους τους υπουργούς;». Αναφερόμενος στην κυβέρνηση έκανε λόγο για «έναν περιφερόμενο θίασο που θα κάνει ότι μπορεί για να κρατηθεί στην εξουσία», διαπίστωσε με νόημα ότι «ο κ. Μητσοτάκης ακολουθεί τις ίδιες πρακτικές με τον κ. Τσίπρα- η μόνη διαφορά είναι η καλοδεμένη του γραβάτα» και προειδοποίησε τα στελέχη του ότι «η ήττα της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να έρθει χωρίς να επιστρέψουμε στο παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ». Έκλεισε με την επισήμανση της ανάγκης να υπάρξει μια «μεγάλη δημοκρατική αλλαγή στις προσεχείς εκλογές» και της πρόσκλησης προς όλους να μπουν στην μάχη εναντίον της πόλωσης που τροφοδοτούν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Ιδιαίτερο σημείο στην ομιλία του του κ. Ανδρουλάκη με σαφές πολιτικό «σήμα» ήταν όταν συνόδευσε το φινάλε με την εξής περιγραφή του στόχου τους: «Ο αγώνας μας θα ειναι νικηφόρος. Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για να κάνουμε το ΠΑΣΟΚ ξανά δύναμη Αλλαγής, που θα στείλει τη ΝΔ στην αντιπολίτευση και θα δημιουργήσει μια προοδευτική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή, που δεν θα θυμίζει σε τίποτα την περιπέτεια Τσίπρα-Καμμένου». Από το προοίμιο του προγράμματος -που θα δοθεί στη δημοσιότητα, αφού εγκριθεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής- φαίνεται καθαρά η πολιτική και ιδεολογική «μαγιά». Ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε δε με την ομιλία του να περιγράψει τη «σημαία» του σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος, δίνοντας έμφαση στους βασικούς πυλώνες που συμπεριλαμβάνει τις θέσεις τους για τον κόσμο της εργασίας, την ενδυνάμωση του κράτους, τις στρατηγικές άμεσες επενδύσεις, το στρατηγικό κράτος-επενδυτή, το δημογραφικό ζήτημα και τις λύσεις, την αναγέννηση του ΕΣΥ και την Παιδεία. Στο προοίμιο αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το πλέγμα των επτά προτεραιοτήτων. Συγκεκριμένα: Ο κόσμος της εργασίας «Οι σοσιαλδημοκράτες πιστεύουμε ότι η πραγματική κινητήριος δύναμη της οικονομικής και κοινωνικής προκοπής είναι ο κόσμος της εργασίας, η μικρή και μεσαία τάξη- και ότι για να κινηθεί και πάλι η μηχανή αυτή πρέπει να επενδύσουμε σε τρία πράγματα: σε δουλειές και απασχόληση, σε εκπαίδευση και γνώσεις, σε ευκαιρίες. Πρέπει να επικεντρώσουμε στις περιοχές αυτές, για να κάνουμε τη χώρα μας ένα μαγνήτη για καλές δουλειές, να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας, οι νέοι και οι εργαζόμενοι έχουν τα προσόντα να δουλέψουν στις θέσεις αυτές, και να κατοχυρώσουμε το ότι η σκληρή και παραγωγική δουλειά διασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή και την προοπτική ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν καλύτερα από εμάς», τονίζεται χαρακτηριστικά στο προοίμιο, όπου επισημαίνονται και οι διαφωνίες με την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη: «Η κυβέρνηση επαίρεται για την μείωση του στατιστικού δείκτη της ανεργίας. Δεν αμφισβητούμε τα στατιστικά στοιχεία, αλλά δυστυχώς η ευημερία αφορά μόνο τους οικονομικούς δείκτες. Η πραγματική κατάσταση στην αγορά εργασίας και την κοινωνία απέχει μακράν από την ειδυλλιακή εικόνα που προσπαθεί να κατασκευάσει η κυβέρνηση. Οι στατιστικοί δείκτες, οι «οικονομικές επιδόσεις», η «ανάπτυξη» και η μείωση της στατιστικής ανεργίας στηρίζονται σε μια οικονομική πολιτική που για τους εργαζόμενους δεν είναι ούτε ορθή, ούτε υπεύθυνη, ούτε αποτελεσματική, όπως διατείνεται η κυβέρνηση. Αντίθετα, η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική διευρύνει τις ανισότητες και την επισφάλεια στην αγορά εργασίας. Η συνεχής απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων – χωρίς την πίεση κάποιας τρόικας – και η διάλυση της Επιθεώρησης Εργασίας, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και σημαντικότατο παράγοντα της οικονομικής πολιτικής και των «αναπτυξιακών επιδόσεων» και των «επενδύσεων» που δημιουργούν κατά κύριο λόγο επισφαλείς θέσεις εργασίας αναξιοπρεπών μισθών. Στο σημείο αυτό έγκειται και η βαθιά διαφορά μας με τις πολιτικές της Συντήρησης. Η εργασία αποτελεί την πιο απτή και υλική παράμετρο της ανθρώπινης ζωής, το θεμέλιο της ατομικής και κοινωνικής αξιοπρέπειας. Η προστασία της εργασίας, το δικαίωμα στην αξιοπρεπή δουλειά και ένα δίκαιο μισθό, η ενίσχυση του συνδικαλισμού, η μείωση των ανισοτήτων, η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και η αναδιανομή βρίσκονται στην καρδιά της πολιτικής μας. Για εμάς- την σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία- η οικονομική ανάπτυξη, οι εξαγωγές, οι επενδύσεις, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η καινοτομία και η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το μέσο και το όχημα για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και της μεσαίας τάξης, την πραγματική μείωση των ανισοτήτων, την ουσιαστική προστασία των αδυνάμων και την αναγέννηση της ελπίδας ότι η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από τους γονείς της. Η ατομική και κοινωνική αξιοπρέπεια των εργαζομένων είναι το μέτρο και το ύστατο κριτήριο των οικονομικών επιδόσεων». Η Ενδυνάμωση του Κράτους – Συνεργασίες που υπηρετούν πραγματικά το Δημόσιο Συμφέρον. «Η πανδημία μας προσέφερε ένα κρίσιμο μάθημα, ότι απέναντι στις κρίσεις – αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, των ψηφιακών κολοσσών και των θηριωδών ανισοτήτων – η κυβερνητική παρέμβαση είναι αποτελεσματική μόνο όταν ο κρατικός μηχανισμός διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες και δυνατότητες να δράσει. Πρέπει, συνεπώς, να επενδύσουμε στην ενδυνάμωση του κράτους σε κρίσιμες περιοχές όπως είναι η αναβάθμιση της ικανότητάς του για στρατηγικές παρεμβάσεις μακράς πνοής, οι συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που πραγματικά υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και η εξειδίκευση στις ψηφιακές τεχνολογίες και τα data». Στρατηγικές Άμεσες Επενδύσεις. «Οι πολιτικές που βασίζονται στην υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θέλουν πάντοτε να επενδύσουν και απλά χρειάζονται χαμηλότερους φόρους, είναι απλοϊκές και αφελείς. Τα κίνητρα αυτά, αν δεν συνοδεύονται από στρατηγικές άμεσες επενδύσεις του κράτους, σπανίως θα πετύχουν πράγματα που δεν θα γινόντουσαν έτσι κι αλλιώς, με αποτέλεσμα απλά να αυξάνουν την κερδοφορία χωρίς την επιπλέον αύξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης. Ο πρωταρχικός στόχος μιας πραγματικά προοδευτικής πολιτικής πρέπει να είναι η αύξηση των επενδύσεων, όχι των κερδών. Το πρόβλημα δεν είναι η κερδοφορία αλλά οι παραγωγικές επενδύσεις και η αξιοπρεπής εργασία». Στρατηγικό Κράτος- Επενδυτής. «Στις απαιτήσεις της νέας εποχής δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε το φιλελεύθερο κράτος της «Δεξιάς», ούτε το παραδοσιακό γραφειοκρατικό, δαπανηρό και αναποτελεσματικό κράτος της «Αριστεράς» ούτε το αποτυχημένο εφεύρημα του «επιτελικού» αλλά βαθύτατα πελατειακού κράτους της ΝΔ, ούτε το κομματικό πελατειακό κράτος και των δύο». Το δημογραφικό Η δημογραφική γήρανση είναι η κρισιμότερη, ίσως, πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Για να μη γίνουμε μια κοινωνία χωρίς νέους, απαιτείται μια συγκροτημένη πολιτική́ που θα διασφαλίζει επαρκή́ και αξιοπρεπή κατοικία στα νέα ζευγάρια, με αιχμή την προώθηση του μοντέλου κοινωνικής κατοικίας. Γενναιότερες και στοχευμένες ενισχύσεις για τα παιδιά, ευρεία επέκταση της ένταξης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και εργασιακές διευκολύνσεις προς τους νέους γονείς, ιδιαίτερα τις μητέρες. Νέο ΕΣΥ Η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η επάρκεια και αξιοπιστία του, προϋποθέτει ένα οργανωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που παρέχει περίθαλψη, φροντίδα και πρόληψη, σύγχρονες μονάδες περίθαλψης εκτός νοσοκομείων, την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και τη λειτουργία ανεξάρτητων μηχανισμών αξιολόγησης. Παιδεία- Σχολείο Σήμερα και πολύ περισσότερο στο άμεσο μέλλον, η Παιδεία και το Σχολείο αποτελεί το καθοριστικό πεδίο που παρέχει γνώσεις, δεξιότητες αλλά και ένα σύστημα αξιών στους αυριανούς πολίτες. Οι προτάσεις μας αφορούν εκπαιδευτικές πολιτικές με στοχευμένη οικονομική́ ενίσχυση του συστήματος, ενισχυτικά μαθήματα για τους μαθητές που υστερούν, ιδιαίτερη έμφαση στην Προσχολική Αγωγή, υποστήριξη της Ειδικής Αγωγής και ουσιαστική αναβάθμιση του αποτελματωμένου συστήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Η ομιλία Ανδρουλάκη ΟΜΙΛΙΑ ΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Κ.Π.Ε. Νίκος Ανδρουλάκης: Το δικό μας Κοινωνικό Συμβόλαιο για μια Ελλάδα με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση. Φίλες και φίλοι, Πριν από ένα χρόνο χιλιάδες προοδευτικοί πολίτες έδωσαν με τη μαζική συμμετοχή τους ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η Δημοκρατική Παράταξη να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων! Μας εμπιστεύτηκαν για την αναγέννηση του Κινήματος και μας έδωσαν ισχυρή εντολή για ανατροπές και ρήξεις. Για να οδηγήσουμε το ΠΑΣΟΚ σε μια νέα νικηφόρα και ελπιδοφόρα πορεία. Με τη σύμφωνη γνώμη των μελών μας, ανέλαβα το βάρος της ευθύνης η ιστορική αυτή παράταξη να ξαναριζώσει στην κοινωνία, να εκφράσει γνήσια τις αγωνίες των πολιτών και να προσφέρει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης μακριά από το τοξικό και ατελέσφορο δίπολο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την ανάγκη του δημοκρατικού κόσμου της χώρας για Αλλαγή δεν έχει δικαίωμα κανείς να την προδώσει. Η πορεία μου ήταν όλα τα χρόνια πάντα στο προσκήνιο, χωρίς δεσμεύσεις και γραμμάτια και γι’ αυτό δεν θα συμβιβαστώ με πρακτικές, που πλήγωσαν τον κόσμο της παράταξης στο παρελθόν. Δεν θα δεχθώ ούτε ψήγμα υπόνοιας σε θέματα διαφάνειας. Δεν θα επιτρέψω κανείς να αμαυρώσει τη νέα πορεία του ΠΑΣΟΚ. Όποιον και αν αφορά. Όσο ισχυρός και αν είναι, οφείλουμε να έχουμε σταθερά αξιακή στάση στα πράγματα. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες αποκαλύψεις προς όφελός τους. Αφού πρώτα αξιοποίησαν την κυρία Καϊλή σαν Δούρειο Ίππο στην υπόθεση των υποκλοπών για να θολώσουν το τοπίο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή PEGA και την προετοίμαζαν για «μεταγραφή αεροδρομίου», τώρα κάνουν ότι δεν την ξέρουν. Έχουν το θράσος μάλιστα να προσπαθούν να συνδέσουν την παράνομη παρακολούθησή μου που ολοκληρώθηκε ένα χρόνο πριν για κάποιους απροσδιόριστους λόγους εθνικής ασφάλειας, με μια ποινική υπόθεση που ξεκίνησε να διερευνάται πολύ αργότερα και χωρίς να ξέρουμε αν χρησιμοποιήθηκαν τέτοιου είδους μέσα. Εμείς όταν το ζήτημα προέκυψε, απαντήσαμε αυτόματα και καθαρά. Έχουν κάνει το ίδιο οι πολιτικοί μας αντίπαλοι που έχουν μάθει να βάζουν εμπόδια στη δικαιοσύνη και στις εξεταστικές επιτροπές της Βουλής; Που έχουν υπονομεύσει τη διάκριση των εξουσιών πολλές φορές; Αυτοί που κάνουν πλάτες στα συμφέροντα για να θησαυρίζουν σε βάρος του ελληνικού λαού. Ας μας απαντήσει πρώτα ο κ. Μητσοτάκης ποιων τα δάνεια αγόρασε ο κ. Πάτσης αξίας 63 εκατομμυρίων ευρώ με δάνειο από την ίδια τράπεζα; Τι είδους υπηρεσίες προσέφερε στα ΕΛΤΑ που άξιζαν άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ; Ποιος είναι ο λόγος που με παρακολουθούσε η ΕΥΠ και γιατί επιλέγει εκλογές στο βούρκο αντί για το φως όπως πολλές φορές τον έχω προκαλέσει. Ομοίως και ο ΣΥΡΙΖΑ, που επιχείρησε να ποδηγετήσει τη Δικαιοσύνη, να κάνει παιχνίδια με τους θεσμούς διοργανώνοντας το δημοψήφισμα των πέντε εργάσιμων ημερών αλλά και το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες με «λαγούς» και ενέχυρο βοσκοτόπια. Γνωρίζουν οι πολίτες και τι έκανε ο κ. Τσίπρας ως Πρωθυπουργός, αλλά και ποιες είναι οι προτεραιότητες του κ. Μητσοτάκη στα μεγάλα θεσμικά ζητήματα της χώρας. Γι’ αυτό καλό θα ήταν, σε αυτήν τη νέα εποχή, να μη μας κουνούν το δάχτυλο. Διότι εμείς παίρνουμε καθαρές αποφάσεις. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο ούτε του κολλητού ούτε του ανιψιού. Και μια απάντηση για τους μετά Χριστόν προφήτες, σε όσους αναρωτιούνται γιατί δεν προχώρησα στη διαγραφή της πιο πριν. Η υπόθεση διαφθοράς για την οποία ερευνάται η κυρία Καϊλή έγινε γνωστή την Παρασκευή. Όλοι μας τότε μάθαμε την εμπλοκή της και αυτό το μείζον γεγονός απαιτούσε την ακαριαία πολιτική μου αντίδραση. Υπενθυμίζω ότι όταν έκανε τις απαράδεκτες δηλώσεις της για το Κατάρ, την αποδοκίμασα δημόσια. Ένας πολιτικός αρχηγός οφείλει με τις αποφάσεις του να εκπέμπει πολιτική ουσία και όχι παραπολιτική. Τις κατά καιρούς διαφοροποιήσεις της κυρίας Καϊλή τις είχα ζυγίσει και είχα πάρει τις αποφάσεις μου και τις είχα ανακοινώσει στο Προεδρείο της Ευρωομάδας ότι δεν θα ήταν υποψήφια μαζί μας στις Ευρωεκλογές το 2024. Δεν θα άφηνα όμως να αιωρούνται υπόνοιες στο εσωτερικό και στην Ευρώπη ότι προσπαθώ να παρέμβω στην Έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής PEGA, της οποίας ήταν σκιώδης εισηγήτρια, διαγράφοντάς την για ζητήματα που αφορούσαν τη στάση της για το ζήτημα των υποκλοπών, όταν η υπόθεσή μου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Δεν υπήρχε περίπτωση να τροφοδοτήσω μία συζήτηση ότι πήραμε μία απόφαση για να επηρεάσουμε εν τέλει το πόρισμα της Επιτροπής. Όμως, σε ζητήματα διαφθοράς, όπως αυτά που έχουν προκύψει, δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Ήδη από αύριο, έχουμε αποφασίσει μαζί με άλλους συναδέλφους, να θέσουμε στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές αλλά και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την ανάγκη ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών και των κανόνων. Τον έλεγχο όσων έχουν ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν χώρες όπως το Κατάρ, τη Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Και ελπίζω σε αυτές τις αποφάσεις να συμπορευτούν και τα υπόλοιπα κόμματα. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω ότι πέρα από τα ζητήματα ηθικής τάξης που θα έχουν ανάλογη αντιμετώπιση, δεν θα ανεχτώ προσωπικές στρατηγικές, που βάζουν το εγώ τους πάνω από την ενότητα και την προοπτική της παράταξης. Συμπεριφορές που φρενάρουν τη δυναμική του Κινήματος μας. Είμαστε μια ανάσα πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και αυτή η μεγάλη μάχη απαιτεί από όλους μας να στρατευθούμε ενωμένοι ώστε το ΠΑΣΟΚ να γίνει ξανά ο κύριος εκφραστής των προοδευτικών πολιτών. Όποιος δεν έχει διάθεση για κοινούς αγώνες, δεν θα είναι να είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Φίλες και Φίλοι, Η σημερινή ημέρα είναι κρίσιμη, γιατί παρουσιάζουμε τη δουλειά για την οποία εργάστηκαν πάρα πολλοί σύντροφοι τους τελευταίους μήνες. Μια δουλειά που θέλει να δείξει μία διακριτή στάση στα πράγματα. Μια πολιτική διαφορά. Ένα πραγματικά σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, που απαντά στην εποχή των ραγδαίων αλλαγών, αλλά και των νέων απειλών και προκλήσεων. Η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή κρίση, το δημογραφικό, η πανδημία, οι γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες απαιτούν νέες πολιτικές απαντήσεις. Ιδίως σε ένα περιβάλλον όπου οι αναθεωρητικές αντιλήψεις κερδίζουν έδαφος. Η τουρκική ηγεσία συμπεριφέρεται ως ταραξίας από τον Νότιο Καύκασο ως τη νοτιοανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και τη Συρία. Επιχειρώντας να επιβάλει τετελεσμένα και παραβιάζοντας ευθέως το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τα εθνικά μας θέματα απαιτούν ομοψυχία, ενότητα και σοβαρότητα. Δεν νοείται να γίνονται αντικείμενο μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και ανταγωνισμών. Δεν ξέρω αν ο κ. Μητσοτάκης είναι ο αγαπημένος Πρωθυπουργός του Έντι Ράμα όπως μας διαφήμιζαν πρόσφατα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή αν ο Πρόεδρος Ερντογάν προτιμά τον κ. Τσίπρα. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι χρειαζόμαστε μια εθνική στρατηγική με ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και σαφές μήνυμα προς όλους ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Εξάλλου, το ΠΑΣΟΚ δεν πολιτεύτηκε ποτέ με σημαία ευκαιρίας στα εθνικά θέματα. Ήταν παρών όποτε χρειάστηκε με την ψήφο του να στηρίξει την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας και να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα συμφέροντά μας με αποκορύφωμα την είσοδο της Κύπρου στην Ε.Ε. Φανταστείτε στο υπάρχον γεωπολιτικό περιβάλλον την Κύπρο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φίλες και φίλοι Σήμερα, βιώνουμε παγκοσμίως την ενίσχυση των δυνάμεων του ανελεύθερου καπιταλισμού. Η ποιότητα της δημοκρατίας υποβαθμίζεται. Ισχυρά οικονομικά συμφέροντα γίνονται ισχυρότερα και η ευημερία των πολιτών κλονίζεται. Μετά από δεκαετίες κοινωνικής κινητικότητας και προόδου που εξασφάλισαν οι πολιτικές της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη και στη χώρα μας, οι ανισότητες κλιμακώνονται: Οι νέες γενιές κινδυνεύουν να ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους. Οι πολίτες αναμένουν από τους πολιτικούς να δώσουν νέες και συγκεκριμένες απαντήσεις. Χρέος λοιπόν των σοσιαλδημοκρατών είναι να διαμορφώσει τις συνθήκες για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις και θα προστατεύει τον κόσμο της εργασίας. Για εμάς, η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι μόνο μία ηθική δέσμευση, αλλά αποτελεί προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη. Σήμερα, οι κρίσεις της πανδημίας και της ενέργειας υπογράμμισαν το ρόλο του Κράτους στη στήριξη των οικονομιών και των κοινωνιών, στις δημόσιες επενδύσεις σε αναπτυξιακές και κοινωνικές υποδομές, στην υγεία, την παιδεία και την απασχόληση. Για να επιτευχθεί αυτό είναι αναγκαία η αλλαγή των δημοσιονομικών κανόνων αλλά και η μονιμοποίηση κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών και εργαλείων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επιπλέον, η διπλή κρίση ενίσχυσε και το αίσθημα της κοινωνικής ανασφάλειας. Γεγονός που απαιτεί ενεργές πολιτικές για την στήριξη του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και κυρίως των πιο ευάλωτων για την προστασία τους από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αλλά και πολιτικές για την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, και κατάργησης των φορολογικών παραδείσων, ώστε να υπάρξουν νέοι πόροι για την μείωση των ανισοτήτων. Στη χώρα μας οι πολίτες βιώνουν τις συνέπειες της αναποτελεσματικής και άδικης πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Η ακρίβεια, οι χαμηλοί μισθοί και χαμηλές συντάξεις και η απειλή των πλειστηριασμών, πλήττουν τους πιο ευάλωτους και χιλιάδες νοικοκυριά της μεσαίας τάξης. Η υποχώρηση του βιοτικού επιπέδου αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά. Το ΕΣΥ και η δημόσια παιδεία, υποβαθμίζονται, προκειμένου να ευνοηθούν τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να δημιουργήσουν τη δίκη τους οικογένεια, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες δαπάνες στέγασης και διαβίωσης. Η στατιστική μείωση της ανεργίας υποκρύπτει την πραγματικότητα. Χιλιάδες νέοι εργάζονται με μισθούς που δεν μπορούν να τους προσφέρουν προοπτική. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνονται κυρίως προς τους μεγάλους και ισχυρούς, οι οποίοι αφήνονται ασύδοτοι να δημιουργούν τον «πληθωρισμό της απληστίας». Εγκαταλείπονται οι μικρομεσαίοι, οι αγρότες, παρεμποδίζεται η ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων, την ώρα που οι ΑΠΕ μπορούν να διευκολύνουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η καθεστωτική και αυταρχική αντίληψη που εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου, πλήττει την ποιότητα της δημοκρατίας μας, οδηγεί στην οικοδόμηση ενός ισχυρού πελατειακού κράτους, όπου η οικογενειοκρατία, η αναξιοκρατία, η αδιαφάνεια και η διαφθορά στραγγαλίζουν τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου. Η ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών αφήνονται έρμαιο σε σκοτεινά πρόσωπα που όπως μάθαμε ξεκίνησαν την εποχή ΣΥΡΙΖΑ – Ανεξάρτητων Ελλήνων και γιγαντώθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, έχοντας στενούς δεσμούς με το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Ένα αδίστακτο σύστημα εξουσίας βαπτίστηκε επιτελικό κράτος. Και το χειρότερο, παρείχε «ασυλία» στον ανιψιό και την υπόλοιπη παρέα του Μαξίμου. Διάβασα χθες την ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σχετικά με τη φερόμενη επισύνδεση από την ΕΥΠ του Υπουργού Κωστή Χατζηδάκη. Θα πέσει άπλετο φως σε κάθε πτυχή λέει, κάτι που έχουμε ακούσει δεκάδες φορές αλλά το μόνο που έχουμε δει είναι σκοτάδι, συμπληρώνοντας «ακόμα και αν στο εσωτερικό της ΕΥΠ αναπτύχθηκαν δραστηριότητες εκτός πλαισίου». Τί θέλει να πει ο ποιητής κ. Οικονόμου; Μήπως μετά το «έλα να σου πούμε στο αυτί», τις Ουκρανίες, τις Αρμενίες, τις Τουρκίες, το Κατάρ, τα μισά συγγνώμη, πάμε σε ένα άλλο σενάριο φοβούμενος νέες αποκαλύψεις και ομολογώντας ότι πιθανώς στην ΕΥΠ, που υπήχθη απευθείας στον Πρωθυπουργό και ήταν υπό τον στενό έλεγχο του ανιψιού του, δρούσε ανεξέλεγκτος μηχανισμός παράνομων παρακολουθήσεων; Δηλαδή υπάλληλοι της ΕΥΠ ενορχήστρωσαν μόνοι τους όλα αυτά και κρατούν ομήρους τους Υπουργούς του; Και δεν διατάσσει να αρθεί το απόρρητο και να σπάσει το απόστημα; Είναι ένας περιφερόμενος θίασος που θα κάνει ό,τι μπορεί για να κρατηθεί στο τιμόνι της εξουσίας. Αυτοεξευτελιζόμενος κάθε μέρα με αυτές τις απίστευτες συμπαιγνίες. Φίλες και φίλοι, Από τις αυταπάτες του κ. Τσίπρα, περάσαμε στον τάχα εξαπατημένο Κυριάκο Μητσοτάκη. Που κατήγγειλε τον Τσίπρα για τους αρμούς της εξουσίας αλλά έχει ακριβώς τις ίδιες πρακτικές με μόνη διαφορά την καλοδεμένη του γραβάτα. Αυτή η καθεστωτική πολιτική πρέπει να ανατραπεί. Με την ψήφο του λαού στις εκλογές, που έρχονται. Ώστε να απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, από τα δεσμά που τις καθηλώνουν. Η κοινωνία μας διψά για μεγάλη, δημοκρατική ΑΛΛΑΓΗ. Και οφείλουμε αυτό το πολιτικό σχέδιο να το υπηρετήσουμε, συγκρουόμενοι με κάθε συμφέρον, μικρό και μεγάλο, που κρατάει τη χώρα πίσω. Μια αλλαγή που θα φέρει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και πάνω από όλα εθνική αξιοπρέπεια. Όχι! Δεν μπορεί να συμβιβάζεται ο λαός μας με μια λίγο διαφορετική, λίγο καλύτερη διαχείριση. Είναι ώρα για τομές, για ενίσχυση των θεσμών που θα βελτιώσουν όλους τους κρίσιμους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Για αυτό και η ήττα της ΝΔ, πρέπει να έρθει χωρίς στην επιστροφή στο χθες, στις καθεστωτικές αντιλήψεις και στον εμπαιγμό του λαού μας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ανεξάρτητων Ελλήνων. Αρκετά πια με το στείρο δικομματικό πινγκ πονγκ, που πολώνει και διχάζει τους πολίτες και απογοητεύει τη νέα γενιά. Με το πρόγραμμά μας που παρουσιάζουμε σήμερα, ανταποκρινόμαστε στο αίτημα της Αλλαγής, δίνουμε τη δική μας σύγχρονη σοσιαλδημοκρατική απάντηση, δημιουργούμε το πλαίσιο για την προοδευτική και αποτελεσματική διακυβέρνηση του τόπου. Δίνουμε το σύγχρονο περιεχόμενο στις διαχρονικές αξίες μας: Αξιοπρέπεια, Αλληλεγγύη, Ισότητα, Αξιοκρατία, Διαφάνεια, Δικαιοσύνη, Ανθρώπινα και Κοινωνικά δικαιώματα, Δημοκρατία, Λογοδοσία. Αυτές που αποτελούν το DNA της παράταξής μας. Ο τίτλος-στόχος του προγράμματος μας είναι: Για μια Ελλάδα με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση. Γιατί η ατομική και κοινωνική αξιοπρέπεια των πολιτών, είναι για μας το κεντρικό κριτήριο των οικονομικών επιδόσεων. Γιατί για μας, οι επενδύσεις, η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία πρέπει να είναι το όχημα για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολλών, και της πραγματικής μείωσης των ανισοτήτων, Φίλες και φίλοι Ο Νίκος Χριστοδουλάκης θα παρουσιάσει στη συνέχεια αναλυτικά τις προτεραιότητες και τις προτάσεις μας. Θέλω όμως να αναφερθώ επιγραμματικά στους 6 κύριους στόχους που επιδιώκουμε: Α) Να φέρουμε τη νέα γενιά στην πρώτη γραμμή. Οι νέοι μας πλήρωσαν το κόστος της οικονομικής κρίσης, είναι η ώρα τώρα να γίνουν η κινητήρια δύναμη για το μέλλον. Στόχος μας οι ίσες δυνατότητες και ευκαιρίες για όλους τους νέους ανθρώπους με σύγχρονη παιδεία, αποτελεσματικές δομές στήριξης χρηματοδότησης για να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, κίνητρα για να βρουν αξιοπρεπή εργασία στον ιδιωτικό τομέα, στήριξη των νέων επιστημόνων για τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα, κοινωνικές κατοικίες με φθηνά ενοίκια για να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Και όλα αυτά βέβαια γιατί για εμάς είναι προτεραιότητα να απενεργοποιήσουμε τη βόμβα του δημογραφικού που αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για το έθνος μας. Β) Δραστική μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Στοχεύουμε στην δίκαιη διανομή του πλούτου, με ένα προοδευτικό και αναδιανεμητικό φορολογικό σύστημα. Με τη στοχευμένη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων. Με την εγγύηση για την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικά δημόσια αγαθά και στις νέες τεχνολογίες, Στη λογική ενός σύγχρονου -και όχι επιδοματικού- κοινωνικού κράτους που επενδύει στον άνθρωπο και διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, με 8 νέες παρεμβάσεις που οδηγούν στην Αναγέννηση του ΕΣΥ και στην παροχή σύγχρονων, ποιοτικών και δωρεάν υπηρεσιών υγείας από το δημόσιο σύστημα προς όλους τους πολίτες, με τις προτάσεις μας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών, για την επένδυση στη γνώση, το σχολείο του 21ου αιώνα και τις μεταρρυθμίσεις που θα αναβαθμίσουν τη δημόσια παιδεία, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και θα δώσουν μεγαλύτερη αξία στα πτυχία που παρέχει το δημόσιο Πανεπιστήμιο. Γ) Δημιουργούμε το νέο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα. Δεν μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές το κόστος των προβλημάτων. Επιδιώκουμε δημοσιονομική σταθερότητα και αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας, αλλά με ήπια πρωτογενή πλεονάσματα που δεν υπονομεύουν τις προοπτικές για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Παρεμβαίνουμε ρεαλιστικά και στοχευμένα στις κατευθύνσεις αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για να στηρίξουμε την εγχώρια παραγωγή, να δημιουργήσουμε υψηλή προστιθέμενη αξία, να ενισχύσουμε τον δυναμισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του πρωτογενούς τομέα. Να κάνουμε πράξη την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την πρόσβαση όλων στην ψηφιακή εποχή. Με πολιτικές απεξάρτησης από το φυσικό αέριο και τη δίκαιη μετάβαση. Μια νέα επιχειρηματικότητα, με ευκαιρίες για όλους, όχι μόνο για τις ελίτ. Η ΕΕ δημιούργησε το Ταμείο Ανάκαμψης για να στηρίξει τους πραγματικά αδύναμους και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Και όχι για να δώσει η ελληνική κυβέρνηση όλα τα δάνεια του Ταμείου να τα διαχειριστούν οι τράπεζες. Μέχρι σήμερα 42 εταιρείες, έχουν πάρει 824 εκατ. ευρώ από αυτά τα δάνεια. Έχουμε άλλες πολιτικές προτεραιότητες. Με ένα κράτος – στρατηγείο, που επενδύει στις απαραίτητες υποδομές, θέτει κανόνες στην αγορά και συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα με όρους διαφάνειας και στήριξης του δημοσίου συμφέροντος. Ένα ψηφιακό κράτος με Διαύγεια, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, χωρίς τις κρατικοδίαιτες λογικές του παρελθόντος. Δ) Απασχόληση για όλους. Με ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Που διασφαλίζουν σήμερα μια αξιοπρεπή ζωή για τον εργαζόμενο και αύριο μια ασφαλή και ανθρώπινη σύνταξη. Με απόλυτο σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων και έλεγχο των ασύδοτων πρακτικών. Με σύγχρονες εργασιακές σχέσεις, που ρυθμίζονται μέσα από τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές συμβάσεις, ώστε οι εργαζόμενοι να ανταποκρίνονται με επιτυχία, αλλά και ασφάλεια στις νέες τεχνολογικές συνθήκες. Ε) Φωνή στον πολίτη-ισχυροί και λειτουργικοί δημοκρατικοί θεσμοί. Κράτος που προστατεύει και στηρίζει τους πολίτες και τους προσφέρει ίσες ευκαιρίες. Θεσμικός έλεγχος απέναντι στην αυθαιρεσία. Θεσμοί ισχυροί που εφαρμόζουν τους κανόνες, αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς την πολιτεία. Κράτος αποκεντρωμένο. Με μεταφορά εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση και τους αντίστοιχους πόρους. Αξιολόγηση και αξιοκρατία παντού, χωρίς κομματικές παρεμβάσεις. Διαφάνεια και λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα της Διοίκησης. Πολιτικό σύστημα με ανοιχτή διαβούλευση αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες. ΣΤ) Ανοιχτή κοινωνία χωρίς διακρίσεις. Με αποδοχή της διαφορετικότητας. Απέναντι σε κάθε διάκριση λόγω φύλου, θρησκείας, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού. Με ίσες ευκαιρίες στην πράξη. Με μηδενική ανοχή στην ενδοοικογενειακή βία και τη σεξουαλική παρενόχληση. Με την εφαρμογή στην πράξη του «τίποτε χωρίς εμάς» για τα άτομα με αναπηρία. Θέλω στο σημείο αυτό, να συγχαρώ τον Νίκο Χριστοδουλάκη, αλλά και όλα τα μέλη της Επιτροπής Προγράμματος που για μήνες δούλεψαν άοκνα. Φίλες και φίλοι, Το πρόγραμμα μας, όπως θα διαμορφωθεί μετά την σημερινή συζήτηση, θα τεθεί σε ανοιχτή διαβούλευση με τους πολίτες σε κάθε γωνία της χώρας. Με ανάρτηση του στην ψηφιακή κοινωνία, ένα εργαλείο που έχει φτιάξει ο Γιώργος Καραμανώλης τον οποίο ευχαριστώ, -γιατί ναι, είμαστε το πρώτο ψηφιακό κόμμα στην Ελλάδα- αλλά και με δια ζώσης θεματικές συζητήσεις σε κάθε περιφέρεια και δήμο. Καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση του με τις απόψεις, τις προτάσεις, την κριτική τους. Θέλουμε αυτό το πρόγραμμα να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά ενός νέου Κοινωνικού Συμβολαίου. Με σύγχρονη πολιτική ταυτότητα, που αντιστοιχεί στις νέες απαιτήσεις της εποχής μας. Είναι η δική μας πραγματικά προοδευτική απάντηση, στις προσδοκίες του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα της νέας γενιάς της πατρίδας μας. Δέσμευση ευθύνης απέναντι στις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Γιατί, έχουμε μία αγωνία: Να αγκαλιάσουμε όλους τους αδύναμους, όπως έγινε τα πρώτα χρόνια της ιστορικής μας διακυβέρνησης. Να δώσουμε μία σύγχρονη προοπτική σε όλους τους μη προνομιούχους της εποχής. Θέλω πραγματικά να αγωνιστούμε μαζί, ώστε το ΠΑΣΟΚ να γίνει η πιο ισχυρή δύναμη του προοδευτικού κόσμου της χώρας. Και να οπλιστούμε μαζί με θάρρος για να συγκρουστούμε με μικρά και μεγάλα συμφέροντα. Ώστε να ανατρέψουμε κατεστημένα. Με όραμα. Να ξαναέρθουν κοντά στην πολιτική νέοι άνθρωποι. Φίλες και φίλοι, Είμαι πεπεισμένος ότι όλα αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε μαζί. Με ενότητα, με σοβαρότητα και με πάθος για μια μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Και, να είστε σίγουροι ότι αυτός ο αγώνας, που έχουμε χρέος να δώσουμε, για να ξανακάνουμε τη δημοκρατική παράταξη πρωταγωνιστή θα είναι νικηφόρος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Έχουμε χρέος, η καθεμία και ο καθένας από εμάς, να αγωνιστούμε σε χωριά, πόλεις, εργασιακούς χώρους, για να ξανακάνουμε το ΠΑΣΟΚ μια δύναμη αλλαγής. Ένα ποτάμι σύγχρονων προοδευτικών ιδεών, που θα ανατρέψει κατεστημένα. Που θα στείλει τη ΝΔ στην αντιπολίτευση και να δημιουργήσει μία προοδευτική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή. Με πρωταγωνιστή τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατικής παράταξης. Μια κυβέρνηση που δεν θα θυμίζει τίποτα την περιπέτεια Τσίπρα-Καμένου. Μια κυβέρνηση που θα απαντήσει με σύγχρονο τρόπο στις μεγάλες ανάγκες του τόπου. Μια κυβέρνηση που θα θέλει πραγματικά να εμπεδώσει την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια. Καλή μας δύναμη και καλό μας αγώνα! Ειδήσεις σήμερα: 112 «χτύπησε» στην Κρήτη για την κακοκαιρία «Gaia» Η υπόθεση Καϊλή το πιο σοβαρό σκάνδαλο στις Βρυξέλλες εδώ και 10ετίες Το φιλί της Δέσποινας Βανδή στον Βασίλη Μπισμπίκη ενώ βρισκόταν στη σκηνή

