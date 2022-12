Γερουλάνος: Το ΠΑΣΟΚ πορεύεται σε θολά πολιτικά νερά Ο Παύλος Γερουλάνος, σε ανάρτησή του ασκεί κριτική στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως έχει επισημάνει εδώ και αρκετό καιρό ότι πορεύεται σε θολά πολιτικά νερά Ακόμη και εσωτερικές αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ έχει προκαλέσει η υπόθεση της Εύας Καϊλή που έχει ταρακουνήσει το πολιτικό τοπίο σε Αθήνα και Βρυξέλλες. Ο Παύλος Γερουλάνος, σε ανάρτησή του ασκεί κριτική στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως έχει επισημάνει εδώ και αρκετό καιρό ότι πορεύεται σε θολά πολιτικά νερά. Όπως αναφέρει, «από το φλερτ με τη Δεξιά μέχρι την προσπάθεια να αλλάξουμε σύμβολα. Δεν έχουμε μόνο επιβάλει σύγχυση στο πιο φυσικό μας ακροατήριο, τις μη προνομιούχες Ελληνίδες και Έλληνες, τους αγρότες, τους μικρομεσαίους, όσους έχουν πληγεί από τις απανωτές κρίσεις, αλλά έχουμε αφήσει το κόμμα ανοιχτό σε ανθρώπους που το εκμεταλλεύονται για δικό τους όφελος ενώ δεν πιστεύουν στις αρχές και τις αξίες του Σοσιαλισμού και της Σοσιαλδημοκρατίας». Ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Γερουλάνου: Είναι καιρός τώρα που λέω ότι το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα πορεύεται σε θολά πολιτικά νερά. Από το φλερτ με τη Δεξιά μέχρι την προσπάθεια να αλλάξουμε σύμβολα. Δεν έχουμε μόνο επιβάλει σύγχυση στο πιο φυσικό μας ακροατήριο, τις μη προνομιούχες Ελληνίδες και Έλληνες, τους αγρότες, τους μικρομεσαίους, όσους έχουν πληγεί από τις απανωτές κρίσεις, αλλά έχουμε αφήσει το κόμμα ανοιχτό σε ανθρώπους που το εκμεταλλεύονται για δικό τους όφελος ενώ δεν πιστεύουν στις αρχές και τις αξίες του Σοσιαλισμού και της Σοσιαλδημοκρατίας. Το πρόβλημα δεν είναι η Εύα Καϊλή. Το πρόβλημα είναι η ανάγκη να χαράξουμε στιβαρή και σταθερή πορεία, διακριτή από τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ και να απαιτήσουμε να υπηρετηθεί από όλους μας. Τώρα είναι η ευκαιρία. #ΠΑΣΟΚ Ειδήσεις σήμερα Εύα Καϊλή: Η ώρα της κρίσης για τον φερόμενο χρηματισμό από το Κατάρ – Σε λίγο ανακοινώσεις των βελγικών Αρχών Θεσσαλονίκη: «Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του αστυνομικού, δεν μου φταίνε τα παιδιά του» λέει ο πατέρας του 16χρονου Λίνα Δρούγκα και Σπύρος Θεοδωρόπουλος διασκέδασαν μαζί στον Αργυρό – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 11.12.2022, 11:30 11.12.2022, 09:35 11.12.2022, 10:11 11.12.2022, 10:09 11.12.2022, 10:11 10.12.2022, 17:00

